वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स सोडून मुंबई इंडियन्समध्ये जाणार? IPL मध्ये मोठा होणार बदल

Vaibhav Sooryavanshi New IPL Team: 15 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीचं नाव सगळ्यांच्या तोंडावर आहे. कमी वयात त्याने तो सध्या राजस्थान रॉयल्स संघामध्ये आयपीएलमधून खेळत आहे.  परंतु राजस्थानची एक जुनी कमजोरी आहे, ती म्हणजे आपल्या वरिष्ठ खेळाडूंना संघात टिकवून ठेवण्यात येणारे अपयश, जे संजू सॅमसन आणि जोस बटलर यांच्या उदाहरणांवरून सिद्ध होते.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 8, 2026, 04:38 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi will move from rajasthan royals to mumbai indians: राजस्थान रॉयल्सच्या संघातील  सध्या एका तरुण खेळाडूबाबत मोठी चर्चा रंगली आहे. फक्त 15 वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी आपल्या जबरदस्त खेळामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. आयपीएल (IPL 2026) मध्ये मुंबई इंडियन्सविरुद्ध झालेल्या 11-11 ओव्हरच्या सामन्यात त्याने केवळ 14 चेंडूत 39 धावा ठोकत आपली क्षमता दाखवून दिली. विशेष म्हणजे, त्याने जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) सारख्या जगातील अव्वल गोलंदाजावर एका षटकात दोन षटकार ठोकले, ज्यामुळे त्याच्याकडे भविष्यातील मोठा मॅच-विनर म्हणून पाहिले जात आहे. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ही फ्रँचायझी नेहमीच तरुण प्रतिभा शोधण्यात आणि त्यांना घडवण्यात पुढे राहिली आहे. संजू सॅमसन, यशस्वी जैस्वाल आणि रियान पराग यांसारखे खेळाडू याच संघातून घडले. आता वैभव सूर्यवंशी हा त्यांचा नवीन ‘हिरा’ मानला जात आहे. मात्र, या संघाबाबत एक गोष्ट वारंवार चर्चेत येते. ते आपल्या स्टार खेळाडूंना दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यात अपयशी ठरतात. जोस बटलर याला रिलीज करण्याचा निर्णय आणि इतर काही उदाहरणे याच दिशेने इशारा करतात.

वैभव सूर्यवंशी लवकरच मुंबई इंडियन्समध्ये?

याच पार्श्वभूमीवर आता अशी चर्चा सुरू झाली आहे की वैभव सूर्यवंशी लवकरच राजस्थान सोडून मुंबई इंडियन्समध्ये दाखल होऊ शकतो. या चर्चेला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली ती माजी निवडकर्ता जतिन परांजपे (Jatin Paranjape) यांच्या एका गूढ सोशल मीडिया पोस्टनंतर. त्यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक ओळ लिहिली होती की “वैभव सूर्यवंशी आज रात्री आपल्या भविष्यातील संघाविरुद्ध खेळणार आहे.” या एका वाक्यामुळे चाहत्यांमध्ये आणि क्रिकेट वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली. अनेकांनी याचा अर्थ असा काढला की वैभव सूर्यवंशी भविष्यात मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना दिसू शकतो, कारण त्या दिवशी सामना त्यांच्याविरुद्धच होता.

या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर अफवांना जोर आला आणि राजस्थान रॉयल्स त्याला कायम ठेवू शकतील का, यावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.

 

राजस्थान रॉयल्सचा भूतकाळ

राजस्थान रॉयल्सचा भूतकाळ पाहिला तर त्यांनी अनेक तरुण खेळाडूंना संधी दिली, पण ते दीर्घकाळ संघात टिकवण्यात मात्र अपयशी ठरले. त्यामुळेच वैभवच्या बाबतीतही तोच पॅटर्न पुन्हा दिसणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे, मोठ्या खेळाडूंवर पैसे मोकळेपणाने खर्च करणाऱ्या मुंबई इंडियन्सची नजर अशा प्रतिभावान खेळाडूंवर असणे स्वाभाविक मानले जाते.

त्याच्यावर 30 कोटी रुपयांहून अधिक बोली लागू शकते

वैभव सूर्यवंशीला राजस्थानने 2025 च्या मेगा लिलावात केवळ 1.10 कोटी रुपयांत घेतले होते. मात्र त्याची सध्याची कामगिरी पाहता, त्याची खरी किंमत यापेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचे स्पष्ट होते. जर तो पुन्हा लिलावात उतरला, तर तो IPL इतिहासातील सर्वात महागड्या खेळाडूंमध्ये गणला जाऊ शकतो. काही तज्ज्ञांच्या मते, त्याच्यावर 30 कोटी रुपयांहून अधिक बोली लागू शकते.

आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचे दरवाजे उघडणार 

 

याशिवाय, त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचे दरवाजेही हळूहळू उघडताना दिसत आहेत. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळच्या नियमांनुसार तो आता सीनियर संघासाठी पात्र झाला आहे. त्याने आधीच भारत अ आणि अंडर-19 संघासाठी खेळताना इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका येथे शतके झळकावली आहेत. तसेच अंडर-19 विश्वचषक जिंकण्यातही त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

भारतीय संघात स्थान देण्याचा विचार 

निवड समितीचे प्रमुख अजित आगरकर आणि त्यांची टीम भविष्यात त्याला भारतीय संघात स्थान देण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. प्रत्येक सामन्यासोबत त्याची मागणी वाढत आहे आणि तो भारतीय क्रिकेटमधील पुढचा मोठा स्टार ठरू शकतो.

एकूणच, वैभव सूर्यवंशी सध्या राजस्थान रॉयल्ससाठी खेळत असला तरी त्याचे भविष्य IPL मध्ये मोठे बदल घडवू शकते. तो मुंबई इंडियन्समध्ये जाणार का, की राजस्थान त्याला टिकवून ठेवणार, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र एक गोष्ट नक्की, भारतीय क्रिकेटला एक मोठा स्टार मिळण्याच्या मार्गावर आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

