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8 चौकार 4 षटकार... वैभव सूर्यवंशीचा मैदानावर कहर! झिम्बाव्बेच्या गोलंदाजांना धुतलं

 झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तिसऱ्या टी20 सामन्यात आपले अर्धशतक पूर्ण करताच, या 15 वर्षीय फलंदाजाने एक असा विश्वविक्रम रचला, जो यापूर्वी कोणत्याही फलंदाजाला साधता आला नव्हता. आता या सामन्यात वैभवच्या कामगिरीबद्दल सविस्तर जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 26, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:45 PM IST
8 चौकार 4 षटकार... वैभव सूर्यवंशीचा मैदानावर कहर! झिम्बाव्बेच्या गोलंदाजांना धुतलं
Image Credit: वैभव सूर्यवंशीची दमदार खेळी (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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8 चौकार 4 षटकार... वैभव सूर्यवंशीचा मैदानावर कहर! झिम्बाव्बेच्या गोलंदाजांना धुतलं
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