/8 चौकार 4 षटकार... वैभव सूर्यवंशीचा मैदानावर कहर! झिम्बाव्बेच्या गोलंदाजांना धुतलं

vaibhav sooryavanshi : भारत विरुद्ध झिम्बाव्बे यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे या सामन्यात भारताच्या संघाची सुरुवात फार काही चांगली झाली नाही. टीम इंडियाने डाव सुरु झाल्यानंतर दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये अभिषेक शर्माचा विकेट गमावला होता. त्यानंतर मागील सामन्यातील सामनावीर इशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी संघाचा खेळ सांभाळला आणि टीमला सावरले. वैभव सूर्यवंशीने आणखी एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तिसऱ्या टी20 सामन्यात आपले अर्धशतक पूर्ण करताच, या 15 वर्षीय फलंदाजाने एक असा विश्वविक्रम रचला, जो यापूर्वी कोणत्याही फलंदाजाला साधता आला नव्हता. आता या सामन्यात वैभवच्या कामगिरीबद्दल सविस्तर जाणून घ्या.
भारत विरुद्ध झिम्बाव्बे यांच्यामध्ये सामना सुरु आहे या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने आणखी एकदा दमदार खेळी पाहायला मिळाली. त्याने या खेळीसह अनेक रेकॅार्डदेखील त्याच्या नावावर केले आहेत. आजच्या सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशीने 31 चेंडूमध्ये अर्धशतक झळकावले. वैभव सूर्यवंशीने आजच्या सामन्यात 33 चेंडूंमध्ये 53 धावा केल्या. तो अजूनही फलंदाजी करत आहे. त्याने आतापर्यंतच्या आपल्या खेळीत एकूण 6 चौकार आणि 2 षटकार मारले आहेत. त्याने आजच्या सामन्यामध्ये 49 चेंडूमध्ये 81 धावा केल्या यामध्ये त्याने 4 षटकार आणि 8 चौकार मारले.