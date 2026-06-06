/Vaibhav Sooryavanshi Team India : टीम इंडियात निवड झाल्यावर वडिलांचे डोळे पाणावले; वैभवला दिला खास मंत्र

Vaibhav Sooryavanshi Team India : भारताचा संघ सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळत आहे, या मालिकेमध्ये एक कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. तर आज भारतीय नियामक मंडळाने (BCCI) आगामी मलिकेसाठी संघांची घोषणा केली आहे, यामध्ये भारतीय संघात सर्वात युवा खेळाडूला स्थान देण्यात आले आहे. वैभव सुर्यवंशी याने झालेल्या टी20 फारमॅट म्हणजेच आयपीएलमध्ये कहल केला. त्याने या सिझनमध्ये सर्वाधिक धावा केल्या आणि अनेक रेकॅार्ड मोडले. आज बीसीसीआयने भारतीय संघाची इंग्लंड दौऱ्यासाठी घोषणा केली आहे यामध्ये टीम इंडियात वैभव सुर्यवंशीला स्थान मिळाले आहे.
वैभव सुर्यवंशीला भारतीय संघामध्ये स्थान मिळाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबाची आणि त्याच्या बाबांची प्रतिक्रिया सध्या व्हायरल होत आाहे. वैभवच्या कुटुंबामध्ये तर जल्लोषाचे वातावरण आहे त्याचबरोबर संपूर्ण बिहार जल्लोष साजरा करत आहे. भारतीय वरिष्ठ संघामध्ये खेळण्याआधी वैभव सुर्यवंशी हा भारतीय अ संघात श्रीलंका दौऱ्यावर खेळताना दिसणार आहे. 'रेव्हस्पोर्ट्स'ने दिलेल्या माहितीनुसार वैभव सुर्यवंशीचे वडिल संजीव सूर्यवंशी आपल्या मुलाला 'इंडिया ए' संघाचे प्रतिनिधित्व करताना पाहण्यासाठी श्रीलंकेला जाण्याची तयारी करत आहेत.
वैभव सुर्यवंशीच्या वडीलांनी त्यांची भारतीय संघात निवड झाल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, त्याची आई देवाकडे सकाळपासून प्रार्थना करत होती. त्यांनी सांगितले की, वैभवने देशाला विजयाकडे नेऊ दे रेकॅार्ड महत्वाचे नाही. मुलाने खुप मेहनत केली आणि आता मेहनतीचे फळ मिळाले, मी सर्वस्व पणाला लावून माझ्या मुलाचे अनुसरण केले असे त्याच्या बाबांनी सांगितले. बुमराह, मिचेल स्टार्क आणि हेझलवूड यांच्याविरुद्ध गोलंदाजीवर सांगताना त्याचे बाबा म्हणाले की, आयपीएलचा सिझन संपल्यानंतर त्याच्या बाबांनी त्याला प्रश्न केला की, बुमराह, मिचेल स्टार्क आणि हेझलवूड यांना सहज कसे काय फटके मारतोस. तर यावर वैभवने त्याच्या बाबांना उत्तर दिले की माझ्यासाठी हे अवघड नाही.
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बिहार क्रिकेट असोसिएशनने त्याच्या या कामगिरीचे कौतुक केले, यावेळी बीसीएचे अध्यक्ष हर्ष वर्धन यांनी वैभवची निवड झाल्यावर सांगितले की, या बिहारसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. ते म्हणाले की, वैभव सुर्यवंशीचे जे यश आहे ते उदयोन्मुख खेळाडूंच्या समर्पणाचे प्रतीक आहे. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, बिहारी क्रिकेटपटूंमध्ये सर्वोच्च स्तरावर कामगिरी करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रतिभा आणि जिद्द आहे.
भारताचा अ संघ हा काही दिवसांपूर्वी श्रीलंका दौऱ्यात होणाऱ्या ट्राय सिरीजसाठी श्रीलंकेला दाखल झाला आहे. त्याने केलेल्या मागील काही महिन्यांमधील कामगिरीने चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे. बीसीसीआयने आज इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यासाठी वैभव सुर्यवंशीची निवड करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई खेळामध्ये देखील त्याची निवड करण्यात आली आहे.