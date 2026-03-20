2 ते 3 हजार धावा करेन... IPL 2026 पूर्वी 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा मोठा दावा

Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॉयल्सच्या कार्यक्रमात वैभव सूर्यवंशीला विचारण्यात आलं की या सीजनमध्ये त्याचं किती धावा बनवण्याचं टार्गेट आहे. यावर वैभवने दिलेल्या उत्तराने सर्वच आश्चर्यचकित झालेत.   

पूजा पवार | Updated: Mar 20, 2026, 03:14 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi : आयपीएल 2026 सुरू होण्यासाठी आता अवघे काहीच दिवस शिल्लक आहेत. मात्र असं असताना राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने केलेलं एक मोठं विधान सध्या चर्चेत आहे. 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने मजेशीर अंदाजात म्हटले की तो यंदाच्या सीजनमध्ये 2000 ते 3000 धावा करू इच्छितो. वैभव सूर्यवंशीचं हे वक्तव्य हे हलक्या फुलक्या अंदाजात आलं असलं तरी देखील यामधून त्याचा आत्मविश्वास दिसून येतो. राजस्थान रॉयल्सच्या कार्यक्रमात वैभव सूर्यवंशीला विचारण्यात आलं की या सीजनमध्ये त्याचं किती धावा बनवण्याचं टार्गेट आहे. त्याचं उत्तर ऐकून उपस्थित सर्व लोक हसले, कारण एका आयपीएल सीजनमध्ये एवढ्या धावा करणं अशक्य आहे. 

आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्यावर लक्ष : 

14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने सांगितलं की व्यक्तिगत रेकॉर्डस् पेक्षा जास्त त्याचं लक्ष हे राजस्थान रॉयल्सला आयपीएल 2026 ची ट्रॉफी जिंकून देणं आहे. कारण वैभव सूर्यवंशीची नजर ही फक्त धावा करण्यावर नाही तर संघाच्या यशावर सुद्धा आहे. त्याची ही गोष्ट त्याचे विचार आणि परिपक्वता सुद्धा दाखवते.

वैभव सूर्यवंशीने पहिल्याच सीजनमध्ये लगावलं शतक : 

वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल 2025 मध्ये आपल्या प्रदर्शनाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. 7 सामन्यात त्याने एकूण 252 धावा केल्या आणि आपल्या लहानश्या करिअरमध्ये एक मोठी छाप सोडली. त्याने गुजरात टायटन्स विरुद्ध 35 बॉलमध्ये शतक ठोकलं होतं. यासोबतच, तो टी20 क्रिकेटच्या इतिहासात शतक झळकावणारा सर्वात तरुण फलंदाज ठरला. त्यामुळेच आता आयपीएल 2026 मध्ये त्याच्याकडून अपेक्षा आणखी वाढल्या आहेत.

वैभवला मिळणार ओपनिंग करण्याची संधी? 

वैभव सूर्यवंशी यंदाच्या सीजनमध्ये यशस्वी जयस्वाल सोबत ओपनिंग करू शकतो. राजस्थान रॉयल्सच्या गोटातून सूत्रांनी ही माहिती दिलेली आहे. असं झालं तर राजस्थान रॉयल्सला एक आक्रमक ओपनिंग जोडी मिळेल. यावेळी राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

