/वैभव सूर्यवंशी खरंच 21-22 वर्षांचा? पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूच्या वक्तव्याने खळबळ

Vaibhav Suryavanshi age : पाकिस्तानचे खेळाडू आणि पाकिस्तानचा संघ हा सातत्याने चर्चेत आहे. भारतीय संघ आता आगामी मालिका आयर्लंडविरुद्ध होणार आहे त्यासाठी टीम इंडिया आयर्लंडला पोहोचली आहे. टीम इंडिया आता दोन सामने आयर्लंडविरुद्ध खेळणार आहे, त्यानंतर टीम इंडिया इंग्लंडविरुद्ध दोन मालिका खेळणार आहे. सुरुवातीच्या दोन्ही सामन्यामध्ये भारताच्या संघात वैभव सूर्यवंशीची निवड झाली आहे. मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने वैभव सूर्यवंशीच्या वयावर अनेक प्रश्न सोशल मिडियावर उपस्थित केले जात आहेत. नुकतीच वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंकेमध्ये भारताच्या संघाने जिंकलेल्या ट्राय सिरीजचा तो भाग होता. त्याने या स्पर्धेच्या फायनलमध्ये धुमाकुळ घातला.
वैभवने भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ सामन्यात भारतासाठी 11 चेंडूत अर्धशतक झळकावले. त्यानंतर आता टीम इंडिया आयर्लंड मालिकेसाठी गेल्यानंतर पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेट खेळाडूने धक्कादायक दावा केला आहे. पाकिस्तानचा माजी खेळाडू तन्वीर अहमदने बिहारचा हा खेळाडू 21-22 वर्षांचा असल्याचा दावा केल्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. तन्वीर अहमद हा त्याच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला आहे, त्याने आता वैभव सूर्यवंशीच्या वयावर काही वादग्रस्त विधाने केली आहे, त्यामुळे सोशल मिडियावर सध्या तो पुन्हा चर्चेत पाहायला मिळाला आहे.
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पाकिस्तानचा माजी खेळाडू तन्वीर अहमदने टेलिव्हिजनवर वैभवच्या वयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तो म्हणाला की " मला नाही वाटत हा मुलगा 15 वर्षाचा आहे, तो नक्कीच 21-22 वर्षांचा आहे असा त्याने दावा केला आहे. 21-22 वर्षातही एखाद्या खेळाडूला चेंडू मारणे सोपे नसते त्याचा पाया मजबूत आहे असे त्याने सांगितले. त्याने पुढे असेही सांगितले की, वैभवची बॅक लिफ्ट उत्कृष्ट आहे आणि बॅट स्विंगही उत्तम आहे, तो ज्याप्रकारे त्याची ताकद दाखवतो ती 15 वर्षांच्या मुलाच्या आवाक्याबाहेरची आहे. या वयात षटकार मारणे ही एक मोठी गोष्ट आहे."
पुढे तनवीर अहमदने असेही सांगितले की, जसजसे वैभव सूर्यवंशी मोठा होईल, तसतसे त्याचे रिफ्लेक्सेस कमी होतील आणि एकदा फॉर्म गमावल्यावर त्याला पुनरागमन करता येणार नाही. आता त्याचा फॉर्म चांगला दिसतो, पण ज्या दिवशी तो फॉर्म गमावेल, त्या दिवशी त्याला चेंडू दिसणार नाही किंवा धावा करण्याची संधी मिळणार नाही. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
MASSIVE STATEMENT BY PAKISTANI TANVIR AHMED ON VAIBHAV SURYAVANSHI AND HIS AGE— Cricket Central (@CricketCentrl) June 22, 2026
Tanvir Ahmed said
"Vaibhav Suryavanshi is a child of India. Yesterday, he scored 50 off 11 balls. Well, I do not believe this fifteen-year-old, twenty-one-twenty-two-year-old this kid must… pic.twitter.com/ExpB1LnhwE