  • राष्ट्रपतींनी थोपटली वैभव सूर्यवंशीची पाठ, क्रिकेटमधील उगवत्या ताऱ्याला विशेष सन्मान

राष्ट्रपतींनी थोपटली वैभव सूर्यवंशीची पाठ, क्रिकेटमधील उगवत्या ताऱ्याला विशेष सन्मान

Vaibhav Suryavanshi : 14 वर्षीय विस्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून आज दिल्ली येथे पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.   

पूजा पवार | Updated: Dec 26, 2025, 03:17 PM IST
Photo Credit - Social Media

Vaibhav Suryavanshi : विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) दरम्यान बिहारच्या 14 वर्षीय विस्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला (Vaibhav Suryavanshi) देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सन्मानित केलं आहे. वैभव सूर्यवंशी 24 डिसेंबर रोजी बिहारच्या (Bihar) विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध 190 धावांची जबरदस्त खेळी केली. त्यानंतर 26 डिसेंबर रोजी त्याला मणिपुर विरुद्ध सामना खेळायचा होता मात्र याच दिवशी वैभव सूर्यवंशी नवी दिल्लीत होणाऱ्या राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (Bal Shakti Puraskar) सोहळ्यासाठी पोहोचला. 

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हा भारतातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असून हा तो लहान मुलांना त्यांच्या असाधारण उपलब्धींसाठी दिला जातो. हा पुरस्कार महिला तसेच बाल विकास मंत्रालयाच्या द्वारे दिला जातो. हा पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या लहान मुलांचं वय हे 5 ते 18 मध्ये असावं लागतं. राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हा श्रेणीमध्ये दिला जातो. यात ब्रेवरी, कला आणि संस्कृती, नवीन शोध, विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेळ आणि पर्यावरणशी निगडित कार्यांसाठी दिला जातो. 

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिळणाऱ्या मुलांना देशाच्या राष्ट्रपतींकडून एक मेडल, प्रमाणपत्र आणि प्रशस्ति पत्र दिलं जातं. याशिवाय विजयी खेळाडूंना 1 लाख रूपये पुरस्कारही मिळतो. मेल आणि विस्तृत पत्रे सोबतच मुलांना प्रजासत्ताक दिवशी परेड मध्ये देखील समाविष्ट केले जाते. मात्र  प्रजासत्ताक दिवशी वैभव सूर्यवंशी हा भारतात नसेल कारण तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन वनडे सीरिज खेळल्यावर 15 जानेवारी रोजी अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा भाग घ्यायचा आहे. 

हेही वाचा : पहिल्या मॅचमध्ये शतक तर दुसऱ्यात 'शून्य', हिटमॅन रोहितला रोखणारा देवेंद्र सिंह बोरा कोण आहे?

वैभव सूर्यवंशीने 14 वर्षांच्या वयात क्रीडा विश्वात दमदार कामगिरी केली आहे. वैभवने देशांतर्गत क्रिकेट शिवाय अंडर 19 क्रिकेटमध्येही चांगली कामगिरी करून जगभरात नाव कमावलं. त्याच आयपीएल 2025 मध्ये, वैभवने राजस्थान रॉयल्ससाठी 2 वादळी शतक करून खळबळ उडवून दिली होती. वैभवला अनेक स्टार खेळाडूंनी भारताचा पुढचा क्रिकेट सुपरस्टार म्हणून संबोधले आहे. 

वैभव सूर्यवंशीची कारकीर्द : 

वैभव सूर्यवंशीचा जन्म हा 27 मार्च 2011 रोजी झाला होता. विस्फोटक फलंदाज सध्या अंडर 19 क्रिकेटमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करतो. त्याने कारकिर्दीत बिहारकडून रणजी ट्रॉफी (प्रथम श्रेणी), विजय हजारे ट्रॉफी (लिस्ट अ), आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (टी20), तसेच राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएल (टी20) अशा स्पर्धा खेळल्या आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्याने 8 सामन्यात एकूण 207 धावा केल्या असून लिस्ट एमध्ये खेळल्या 7 सामन्यात त्याने एकूण 322 धावा केल्या आहेत. तर टी 20 मध्ये 18 सामन्यात त्याने एकूण 701 धावा केल्या आहेत. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
vaibhav suryavanshimarathi newsCricket NewsDarupadi Murmu

