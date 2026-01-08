14 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीने 13 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडीत काढला, विश्वविजेत्या कर्णधाराचा पराक्रम मागे टाकला

Vaibhav Suryavanshi captaincy record: सध्या क्रिकेट विश्वातून एक नाव प्रत्येक एक-दोन दिवसातून नाव चर्चेत असतं ते म्हणजे वैभव सूर्यवंशी! वैभव हा भारतीय अंडर-19 संघाचा भाग आहे. अवघ्या 14 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीने आजवर अनेक रेकॉर्ड केलेही आहेत आणि मोडलेही आहेत. आता 14 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीने अजून एक कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. वैभवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अंडर-19 संघाने दक्षिण आफ्रिका अंडर-19 संघाविरुद्धची (India U19 vs South Africa U19) तीन सामन्यांची वनडे मालिका एकतर्फी जिंकत क्लीन स्वीप केली. या यशासह वैभवने इतिहास रचला असून, अंडर-19 द्विपक्षीय वनडे मालिकेत क्लीन स्वीप करणारा तो भारताचा सर्वात तरुण कर्णधार ठरला आहे. हा 13 वर्षांपासून अबाधित असलेला विक्रम त्याने मोडला.
आतापर्यंत फलंदाजीत सातत्याने चमक दाखवणारा वैभव कर्णधार म्हणूनही तितकाच प्रभावी ठरला. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने संपूर्ण मालिकेत वर्चस्व गाजवत दक्षिण आफ्रिकेला एकही सामना जिंकू दिला नाही. या कामगिरीसह त्याने एक मोठा विक्रम मोडीत काढला आहे.
वैभवने उन्मुक्त चंदचा विक्रम मोडीत काढला आहे. 2012 मध्ये उन्मुक्त चंदच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अंडर-19 संघाने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 संघाविरुद्ध पाच सामन्यांची वनडे मालिका क्लीन स्वीप केली होती. तेव्हा उन्मुक्त चंदचे वय 17 वर्षे होते. आता वैभव सूर्यवंशीने त्याहून कमी वयात हा पराक्रम करत नवा इतिहास घडवला. विशेष म्हणजे मालिकेतील पहिल्याच वनडेमध्ये वैभव अंडर-19 संघाचा कर्णधार म्हणून मैदानात उतरणारा जगातील सर्वात तरुण खेळाडू ठरला.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे उन्मुक्त चंदच्या कर्णधारपदाखाली भारताने 2012 चा अंडर-19 विश्वचषक जिंकला होता. अंतिम सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियावर 6 विकेट्सनी मात केली होती.
Vaibhav Sooryavanshi scripts a brilliant in the 3rd Youth ODI against South Africa
Can’t wait to watch him light up the ICC U-19 Men’s Cricket World Cup pic.twitter.com/fdYiRX9EE8
— Star Sports (@StarSportsIndia) January 7, 2026
वैभवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने मालिकेत जबरदस्त खेळ दाखवला. पहिला वनडे सामना भारताने DLS पद्धतीने 25 धावांनी जिंकला. दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाने DLS पद्धतीने 8 विकेट्सनी विजय मिळवला. 7 जानेवारी रोजी झालेल्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या वनडेमध्ये भारताने तब्बल 233 धावांनी मोठा विजय साकारला.
On the back of impressive centuries from captain Vaibhav Sooryavanshi and Aaron George, India U19 registered a convincing -run victory in the 3rd Youth ODI against South Africa
With that, they clean sweep the series pic.twitter.com/zo3LctigJs
— BCCI (@BCCI) January 7, 2026
तिसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आणि एरोन जॉर्ज यांनी शतकी खेळी करत भारताची धावसंख्या भक्कम केली. वैभवने 9 चौकार आणि 10 षटकारांच्या मदतीने 74 चेंडूत 127 धावा केल्या, तर एरोन जॉर्जने 16 चौकारांसह 106 चेंडूत 118 धावांची शानदार खेळी साकारली. या दोन शतकांच्या जोरावर भारताने 50 षटकांत 7 विकेट्स गमावत 393 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिका अंडर-19 संघ 35 षटकांत अवघ्या 160 धावांत बाद झाला.