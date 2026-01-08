English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • 14 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीने 13 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडीत काढला, विश्वविजेत्या कर्णधाराचा पराक्रम मागे टाकला

14 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीने 13 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडीत काढला, विश्वविजेत्या कर्णधाराचा पराक्रम मागे टाकला

Vaibhav Suryavanshi Breaks World Record: वैभव सूर्यवंशीच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय अंडर-19 संघाने दक्षिण आफ्रिकेच्या अंडर-19 (India U19 vs South Africa U19) संघाविरुद्ध तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका एकतर्फी जिंकली. याशिवाय वैभवने 13वर्षे जुना विक्रम मोडून इतिहासही रचला.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 8, 2026, 07:10 AM IST
Photo: BCCI /X

Vaibhav Suryavanshi captaincy record: सध्या क्रिकेट विश्वातून एक नाव प्रत्येक एक-दोन दिवसातून नाव चर्चेत असतं ते म्हणजे वैभव सूर्यवंशी! वैभव हा भारतीय अंडर-19 संघाचा भाग आहे. अवघ्या 14 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीने आजवर अनेक रेकॉर्ड केलेही आहेत आणि मोडलेही आहेत. आता 14 वर्षाच्या वैभव सूर्यवंशीने अजून एक कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. वैभवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अंडर-19 संघाने दक्षिण आफ्रिका अंडर-19 संघाविरुद्धची (India U19 vs South Africa U19) तीन सामन्यांची वनडे मालिका एकतर्फी जिंकत क्लीन स्वीप केली. या यशासह वैभवने इतिहास रचला असून, अंडर-19 द्विपक्षीय वनडे मालिकेत क्लीन स्वीप करणारा तो भारताचा सर्वात तरुण कर्णधार ठरला आहे. हा 13 वर्षांपासून अबाधित असलेला विक्रम त्याने मोडला.

आतापर्यंत फलंदाजीत सातत्याने चमक दाखवणारा वैभव कर्णधार म्हणूनही तितकाच प्रभावी ठरला. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने संपूर्ण मालिकेत वर्चस्व गाजवत दक्षिण आफ्रिकेला एकही सामना जिंकू दिला नाही. या कामगिरीसह त्याने एक मोठा विक्रम मोडीत काढला आहे. 

कोणाचा विक्रम मोडला?

वैभवने उन्मुक्त चंदचा विक्रम मोडीत काढला आहे.  2012 मध्ये उन्मुक्त चंदच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अंडर-19 संघाने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 संघाविरुद्ध पाच सामन्यांची वनडे मालिका क्लीन स्वीप केली होती. तेव्हा उन्मुक्त चंदचे वय 17 वर्षे होते. आता वैभव सूर्यवंशीने त्याहून कमी वयात हा पराक्रम करत नवा इतिहास घडवला. विशेष म्हणजे मालिकेतील पहिल्याच वनडेमध्ये वैभव अंडर-19 संघाचा कर्णधार म्हणून मैदानात उतरणारा जगातील सर्वात तरुण खेळाडू ठरला.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे उन्मुक्त चंदच्या कर्णधारपदाखाली भारताने 2012 चा अंडर-19 विश्वचषक जिंकला होता. अंतिम सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियावर 6 विकेट्सनी मात केली होती.

 

वैभवच्या नेतृत्वाखाली दमदार कामगिरी

वैभवच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने मालिकेत जबरदस्त खेळ दाखवला. पहिला वनडे सामना भारताने DLS पद्धतीने 25 धावांनी जिंकला. दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाने DLS पद्धतीने 8 विकेट्सनी विजय मिळवला. 7 जानेवारी रोजी झालेल्या तिसऱ्या आणि अखेरच्या वनडेमध्ये भारताने तब्बल 233 धावांनी मोठा विजय साकारला.

 

वनडे मालिकेचा निकाल

  • पहिला वनडे: भारत 25 धावांनी विजयी
  • दुसरा वनडे: भारत 8 विकेट्सनी विजयी
  • तिसरा वनडे: भारत 233 धावांनी विजयी
  • तिसऱ्या वनडेमधील ठळक घडामोडी

तिसऱ्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आणि एरोन जॉर्ज यांनी शतकी खेळी करत भारताची धावसंख्या भक्कम केली. वैभवने 9 चौकार आणि 10 षटकारांच्या मदतीने 74 चेंडूत 127 धावा केल्या, तर एरोन जॉर्जने 16 चौकारांसह 106 चेंडूत 118 धावांची शानदार खेळी साकारली. या दोन शतकांच्या जोरावर भारताने 50 षटकांत 7 विकेट्स गमावत 393 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिका अंडर-19 संघ 35 षटकांत अवघ्या 160 धावांत बाद झाला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

