/कर्णधार वैभव सूर्यवंशीचा मास्टरस्ट्रोक, डीआरएस घेतला अन् पंचांना निर्णय... पहा Video

बंगळुरुमध्ये सध्या दुलीप ट्रॅाफी 2026 चा सेमीफायनलचे सामने सुरु आहेत. या सामन्यामध्ये पूर्व विभाग आणि मध्य विभाग यांच्यामध्ये सामना खेळवला जात आहे. सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये हे सामने खेळवले जात आहे, या सामन्यामध्ये पूर्व विभागाच्या संघाला सेमीफायनलचा सामना सुरु झाल्यानंतर मोठा धक्का बसला. पहिल्या दिवशी पूर्व विभागाचा कर्णधार इशान किशन जखमी झाल्याने, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने कर्णधारपदाची सूत्रे हाती घेतली. दुखापतीमुळे किशनला मैदान सोडावे लागले. त्यानंतर टीम इंडियाचा युवा खेळाडू आणि पूर्व विभागाचा उपकर्णधार वैभव सूर्यवंशीने त्याने संघाची सूत्रे हाती घेतली आणि या सामन्यामध्ये त्याने त्याचा मास्टरस्ट्रोक देखील दाखवला.
वयाच्या 15 व्या वर्षी सूर्यवंशीने पहिल्यांदाच एका वरिष्ठ देशांतर्गत क्रिकेट सामन्याचे कर्णधारपद भूषवले आहे. त्याने इतक्या लहान वयात आणखी एक मैलाचा दगड गाठला आहे. जेव्हा दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत सेंट्रल झोनविरुद्ध ईस्ट झोनचे कर्णधारपद भूषवण्याची संधी वैभवला अचानक मिळाली, तेव्हा या तरुण खेळाडूने असा निर्णय घेतला, ज्यातून त्याची चतुराई दिसून आली. या अल्पकालीन कर्णधारपदातील सर्वात उल्लेखनीय क्षण 40 व्या षटकात आला, जेव्हा त्याने पहिला डीआरएस रिव्ह्यू घेतला आणि त्याचा निर्णय पूर्णपणे अचूक ठरला.
Stand-in Captain Vaibhav Sooryavanshi goes for the review with 3 seconds remaining...and gets it right— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 30, 2026
DRS done right as the set Aryan Juyal (46) is dismissed
The celebrations say it all #DuleepTrophy pic.twitter.com/IwBQbr8hJQ
सेंट्रल झोनच्या डावाच्या 40 व्या षटकात, मुकेश कुमारने आर्यन जुयालविरुद्ध झेलसाठी अपील केले. पंचांनी अपील फेटाळले, पण स्लिपमध्ये असलेल्या वैभव सूर्यवंशीला खात्री होती की चेंडू बॅटला लागला होता. मुकेशने कर्णधाराला रिव्ह्यू घेण्यास सांगितले आणि वैभवने तात्काळ डीआरएससाठी इशारा केला. रिप्लेमध्ये स्पष्टपणे दिसत होते की अल्ट्रा एजमुळे चेंडू बॅटच्या जवळून गेला होता. परिणामी, तिसऱ्या पंचांनी मैदानातील पंचांचा निर्णय फिरवला. अशाप्रकारे, वैभवच्या कर्णधारपदाच्या कारकिर्दीतील पहिला रिव्ह्यू यशस्वी ठरला. जुयाल बाद झाल्यानंतर वैभवची प्रतिक्रिया उल्लेखनीय होती. या विकेटमुळे सेंट्रल झोनची धावसंख्या 99/4 झाली. जुयाल 46 धावांची वैयक्तिक खेळी करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला.
19व्या षटकात यष्टीरक्षण करताना किशनच्या उजव्या मनगटाला दुखापत झाली. फिजिओने तात्काळ येऊन त्याची तपासणी केली. वेदना कायम राहिल्याने त्याने मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला. काही वेळाने किशनच्या मनगटाला पट्टीही बांधण्यात आली. कुमार कुशाग्र यष्टीरक्षणासाठी आला. इशान गेल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीने कर्णधारपद स्वीकारले.