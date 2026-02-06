English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
15 फोर, 15 सिक्स;सूर्यवंशीने फलंदाजीचं 'वैभव' दाखवलं, फायनलला द्विशतक हुकलं पण 'हा' विक्रम केला स्वत:च्या नावे!

Vaibhav Suryawanshi Record:  वैभवच्या तळपत्या बॅटने इंग्लडच्या बॉलर्स आणि फिल्डर्सना सळो की पळो करुन सोडलं.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 6, 2026, 03:15 PM IST
वैभव सुर्यवंशी

Vaibhav Suryawanshi Record: आयसीसी अंडर-19 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि इंग्लंड यांच्यात सामना पार पडतोय. भारतीय संघाचा कर्णधार आयुषने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.भारतीय संघाने सुरुवातीला चांगली सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला, पण लवकरच एक विकेट गमावली. सलामीवीर आरोना जॉर्ज बाद झाल्याने संघ थोडासा दबावात आला, तरीही वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष यांनी भागीदारी करून संघाला सावरले. वैभवच्या तळपत्या बॅटने इंग्लडच्या बॉलर्स आणि फिल्डर्सना सळो की पळो करुन सोडलं. वैभवने आज टीम इंग्लंडला चांगलीच धडकी भरवली. 

वैभव सूर्यवंशीची सुरुवातीची खेळी

वैभवने सुरुवातीला संथ गतीने खेळ सुरू केला, पण नंतर त्याने वेग वाढवला. त्याने वैभव सुर्यवंशीने 32 बॉलमध्ये 50 रन्स केले. 55 बॉल्समध्ये शतक पूर्ण केलं. 71 बॉलमध्ये 150 रन्सची खेळी केल त्याच्या खेळीत ८ चौकार आणि ८ षटकार होते, ज्यामुळे भारतीय संघाची धावसंख्या वेगाने वाढली. 80 बॉल्समध्ये 175 रन्स करुन तो आऊट झाला. यात 15 सिक्स आणि 14 फोरचा समावेश होता.

वैभवची कामगिरी 

वैभव सूर्यवंशीचा जन्म 2 मार्च 2011 रोजी झाला असून, तो 14 वर्षे आणि 316 दिवसांचा आहे. या वयात अंतिम सामन्यात शतक करणारा तो सर्वांत कमी वयाचा फलंदाज ठरला. याशिवाय, अंडर-19 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात सर्वांत वेगवान शतक (55 चेंडू) करणारा खेळाडू म्हणून त्याने इतिहास रचला. भारतीय खेळाडूंसाठी हा विश्वचषकातील सर्वांत जलद शतक आहे, ज्याने राज बावाच्या 69 चेंडूंच्या विक्रमाला मागे टाकले. वैभवने आतापर्यंत 41 फोर आणि 30 सिक्सेस मारुन 439 धावांचा हा रेकॉर्डदेखील स्वत:च्या नावावर केलाय.

सर्वाधिक धावा 

या वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक धावांचा विक्रम 436 धावांचा होता. वैभव सुर्यवंशीने हा रेकॉर्ड मोडला. 

इतर विक्रम

एकूण अंडर-19 विश्वचषकात वैभवचे शतक दुसऱ्या क्रमांकाचे वेगवान आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या विल मालाझुकने 51 चेंडूत शतक केले होते, जो लीग सामन्यात होता. वैभवने अंतिम सामन्यात हा पराक्रम केल्याने तो अनोखा आहे. यापूर्वी कोणत्याही खेळाडूने इतक्या कमी वयात अंतिम सामन्यात शतक केले नव्हते.

भागीदारी ठरली महत्वाची

वैभव आणि आयुष यांची भागीदारी भारतीय संघासाठी महत्त्वाची ठरली, ज्याने सुरुवातीच्या धक्क्यानंतर संघाला मजबूत स्थितीत नेले. लेखात इंग्लंडच्या कामगिरीचा उल्लेख नाही, पण वैभवच्या या कारनाम्याने भारतीय संघाला मजबूत पाया मिळाला. हा सामना वैभवच्या प्रतिभेचा पुरावा आहे, ज्याने क्रिकेट जगतात नवीन विक्रम प्रस्थापित केले.

