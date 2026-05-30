/RR चे स्वप्न भंगले, राजस्थानच्या पराभवानंतर वैभव सूर्यवंशी ढसाढसा रडला! रडतानाचा Video कॅमेऱ्यात कैद

Vaibhav Suryavanshi Crying : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. कालच्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या संघाच्या गोलंदाजीमुळे संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. कालच्या सामन्यानंतरचा आरआरचा युवा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याचा रडतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
Vaibhav Suryavanshi Crying : क्वालिफायर 2 चा सामना काल खेळवण्यात आला आणि या सामन्यानंतर आयपीएल 2026 ला दोन फायनलमध्ये खेळणार संघ ठरले आहेत. रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना 31 मे रोजी खेळवला जाणार आहे, कालच्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या संघाच्या गोलंदाजीमुळे संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. जीटीचे दोन्ही सलामीवीर फलंदाज शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी पहिल्या 10 ओव्हरमध्ये सामना एकतर्फी केला आणि राजस्थान रॅायल्सला स्पर्धेतून बाहेर केले. कालच्या सामन्यानंतरचा आरआरचा युवा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे.
आरआरच्या डगआऊटमधील एक व्हिडिओ वैभवचा व्हायरल होत आहे, यामध्ये संघ स्पर्धेतून बाहेर झाल्यानंतर रडताना दिसला. या व्हिडिओमध्ये वैभव ऑरेंज कॅप घालून डगआऊटमध्ये बसलेला आहे आणि त्याच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत आहेत. काही लोक त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 15 वर्षांचा वैभव, पराभवानंतर आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकला नाही. त्याने या सिझनमध्ये त्याच्या संघासाठी दमदार कामगिरी केली सिझनमध्ये त्याने सर्वाधिक धावा केल्या पण तो संघाला अंतिम फेरीमध्ये पोहोचवण्यात अपयशी ठरला.
VAIBHAV SURYAVANSHI CRYING AFTER MATCH LOSS— Sam (@cricsam02) May 30, 2026
- Feel for Vaibhav, He did everything to win for his team but God have different plans pic.twitter.com/cpjiOM4gN8
क्वालिफायर 2 मध्ये त्याने 96 धावांची खेळी खेळली, एका टोकाला विकेट्स जात असताना तो क्वालिफायर 2 मध्ये लढताना दिसला. आरआरच्या पराभवानंतर वैभवच्या तोंडावर त्याला विजेतेपद जिंकण्याची किती तीव्र इच्छा होती हे दिसून आले. त्याचबरोबर त्याने एसआरएचविरुद्धच्या एलिमिनेटर सामन्यात 97 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. या सिझनमध्ये वैभव सूर्यवंशी या त्याच्या संघासाठी नेहमीच चांगली कामगिरी करताना दिसला, वैभव सूर्यवंशी आणि त्याचा जोडीदार यशस्वी जयस्वाल यांनी कमालीती कामगिरी केली.
हे ही वाचा
वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या कामगिरीने या सिझनमध्ये आणखी एकदा लक्ष वेधले आहे. आयपीएल 2026 मध्ये एकूण 16 सामने खेळून 237.30 च्या स्ट्राईक रेटने 776 धावा केल्या. सूर्यवंशीची सरासरी 48.50 होती आणि त्याने पाच अर्धशतके झळकावली. त्याने या स्पर्धेत एक शतकही झळकावले आणि एकूण 72 षटकार मारले.