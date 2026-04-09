IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशी विराट कोहलीचा रेकॅार्ड मोडणार का? 15 वर्षाचा मिसरूट न फुटलेला युवा करतोय दिग्गजांशी बरोबरी

Vaibhav Suryavanshi vs Virat Kohli record : राजस्थान रॅायल्स विरूद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यामध्ये राजस्थानच्या दमदार फलंदाजीने मुंबईच्या गोलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. राजस्थानच्या संघाने त्याच्या फलंदाजीच्या जोरावर पहिल्याच इनिंगमध्ये दमदार खेळ दाखवला आणि मुंबईपासून विजय दूर नेला. राजस्थान रॅायल्स विरूद्ध मुंबई इंडियन्स सामन्यामध्ये जगातील सर्वात्तम फलंदाज जसप्रीत बुमराह याला गोलंदाजाच्या वैभव सूर्यवंशीने पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकून सर्वानाच चकीत केले. याच कारणामुळे वैभव प्रत्येक सामन्यात नवनवीन विक्रम रचत आहे. असाच एक विक्रम त्याने जसप्रीत बुमराहविरुद्ध केला. मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात वैभवने १४ चेंडूंमध्ये ३९ धावांची दमदार खेळी केली, ज्यात त्याने पाच षटकारांचा समावेश केला.
वैभवने पाच षटकारांपैकी दोन जसप्रीत बुमराहविरुद्ध मारले होते. बुमराह हा सध्याच्या काळातील सर्वात धोकादायक गोलंदाजांपैकी एक आहे. जगातील अव्वल फलंदाजही त्याच्यासमोर थरथर कापतात. यामुळेच विराट कोहलीसारख्या दिग्गज खेळाडूलाही आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत पॉवर प्लेमध्ये ४० चेंडूंचा सामना करूनही बुमराहविरुद्ध फक्त तीनच षटकार मारता आले, तर दुसरीकडे वैभवने अवघ्या पाच चेंडूंमध्ये दोन षटकार ठोकले. त्यामुळे, अशी अपेक्षा आहे की जर वैभवने दुसऱ्यांदा पॉवर प्लेमध्ये बुमराहचा सामना केला, तर तो विराट कोहलीचा विक्रम मोडेल.
वैभव बाद झाल्यानंतर, यशस्वीने आपली स्फोटक फलंदाजी सुरू ठेवत नाबाद ७२ धावा केल्या आणि निर्धारित ११ षटकांत संघाची धावसंख्या १५० पर्यंत पोहोचवली. राजस्थानच्या धावसंख्येला प्रत्युत्तर देताना मुंबईचा डाव सुरुवातीलाच अडखळला आणि संघ ११ षटकांत ९ गडी गमावून केवळ १२९ धावाच करू शकला.राजस्थान रॅायल्स दमदार फार्ममध्ये
राजस्थान रॅायल्सचा संघ या सिझनमध्ये दमदार फार्ममध्ये आतापर्यत पाहायला मिळाला आहे. त्याचे आतापर्यत तीन सामने झाले आहेत यामध्ये तीनही सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. या तीन विजयांसह आतापर्यत राजस्थान रॅायल्सचा संघ पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे.
दमदार फार्ममध्ये असलेला राजस्थान राॅयल्सचा संघाचा पुढील सामना काही तासांमध्ये खेळवला जाणार आहे. राजस्थानचा पुढील सामना हा रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरूद्ध खेळवला जाणार आहे. हा सामना 10 एप्रिल रोजी रंगणार आहे. या सामन्याचे आयोजन गुवाहाटी येथे करण्यात आले आहे. दोन्ही संघाचा विजयी रथ सुरळीत सुरू आहे 10 एप्रिलच्या सामन्यामध्ये एक संघाचा विजयीरथ बंद होणार आहे.