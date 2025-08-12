English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वैभव सूर्यवंशीला आला BCCI चा फोन, NCA मध्ये होणार विशेष ट्रेनिंग, टीम इंडिया सीक्रेट प्लान

Vaibhav Suryavanshi : भारताचा युवा स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशीला बीसीसीआयकडून बोलावणं आलं असून NCA मध्ये त्याचं विशेष ट्रेनिंग होणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 12, 2025, 10:33 AM IST
(Photo Credit : Social Media)

Vaibhav Suryavanshi : 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीच्या (Vaibhav Suryavanshi) परफॉर्मन्समुळे बीसीसीआय प्रभावित झालं आहे. बिहारच्या वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंड दौऱ्यावर भारताच्या अंडर 19 संघात जबरदस्त खेळी केली. यासह आयपीएल 2025 मध्ये सुद्धा त्याने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळताना टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान शतक ठोकलं. इंग्लंड दौऱ्यावरून भारतात परतल्यावर आता वैभवला बीसीसीआयचा (BCCI) फोन आला असून याने 10 ऑगस्टपासून त्याला बंगळुरूमधील नॅशनल क्रिकेट अकॅडमीमध्ये पोहोचवलं आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वैभव बीसीसीआयने तयार केलेल्या एका विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमातून जाणार आहे, ज्यामध्ये टेक्निकल ड्रिल्स  तसेच सामन्यांच्या विशिष्ट परिस्थितींचा समावेश असेल.

काय म्हणाले बालपणीचे कोच? 

वैभव सूर्यवंशीच्या बालपणीचे कोच मनीष ओझा म्हणाले की, बीसीसीआय या तरुण खेळाडूला निवृत्त होणाऱ्या वरिष्ठ खेळाडूंची जागा घेण्यासाठी आधीच तयार करत आहे आणि ही तयारी केवळ आगामी ऑस्ट्रेलिया मालिकेपुरती मर्यादित नाही. ते म्हणाले की, 'बीसीसीआय पुढचा विचार करत आहे. वरिष्ठ खेळाडू हळूहळू निवृत्त होत आहेत आणि ही पोकळी भरून काढण्यासाठी, खेळाडूंच्या पुढच्या पिढीला पूर्णपणे तयार करणे आवश्यक आहे.

वैभवच्या खेळातील कौशल्याबद्दल बोलताना म्हटले की, 'त्याच्याकडे पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण करण्याची क्षमता आहे, जी टी-20 आणि एकदिवसीय सामन्यांमध्ये खूप मोठी सकारात्मक बाब आहे. तुम्ही ते आयपीएल, अंडर-19आणि विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये पाहिले असेल. पण पांढऱ्या चेंडूच्या तुलनेत त्याची लांब फॉर्मेटमधील कामगिरी कमी पडते. 10 पैकी 7-8 डावांमध्ये प्रभावी कामगिरी करण्याचे त्याचे ध्येय आहे'. 

किती दिवस करणार सराव? 

वैभव सूर्यवंशीच्या बालपणीचे कोच मनीष ओझा यांनी मीडियाला दिलेल्या माहितीनुसार वैभव सूर्यवंशीचा बेंगळुरूमध्ये सराव फक्त एका आठवड्यासाठी असेल, त्यानंतर तो पुढील कामगिरीसाठी भारताच्या 19 वर्षांखालील शिबिरात सामील होईल. आता वैभव सूर्यवंशी सारख्या फलंदाजाचे पुढील ध्येय दीर्घ लांब फॉरमॅटमध्ये सातत्य वाढवणे हे आहे. 

वैभव सूर्यवंशीची कामगिरी : 

इंग्लंडमधील युथ वनडे सीरिजदरम्यान भारतीय अंडर-19 संघाकडून खेळताना वैभवने पाच एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण 355 धावा केल्या. मालिकेत त्याने 30 चौकार आणि 29 सिक्स मारले. यादरम्यान, त्याने फक्त 52 चेंडूत शतक ठोकून युवा एकदिवसीय सामन्यातील सर्वात जलद शतकाचा विक्रमही केला.

