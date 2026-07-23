वैभव सूर्यवंशी आज ॲक्शनमध्ये! 'हा' खेळाडू करणार टीम इंडियासाठी पदार्पण, वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

IND vs ZIM T20 : भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यामध्ये आजपासून टी20 मालिकेला सुरुवात होणार आहे, या मालिकेचा पहिला सामना आज खेळवला जाणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ आपल्या पहिल्या विजयाच्या शोधात आहे आणि पराभवाची मालिका खंडित करण्यासाठी संघ गुरुवारी हरारे येथे खेळत आहेत. मागील तीन मालिकांमध्ये झालेल्या पराभवांनंतर टीम इंडियासाठी ही मालिका महत्वाची असणार आहे. या सामन्यात भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात आज भारताचा युवा खेळाडू टीम इंडियासाठी पदार्पण करणार आहे, त्याचबरोबर वैभव सूर्यवंशी देखील टीम इंडियासाठी आज खेळताना दिसणार आहेत.
भारताच्या संघात आज काही महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत, या सामन्यामध्ये अशोक शर्माला संधी देण्यात आली आहे, तर मयंक यादवने पहिल्याच ओव्हरमध्ये पहिल्या चेंडूवर विकेट घेतली आणि भारताच्या संघाला पहिला विकेट मिळवून दिला. इंग्लंडविरुद्धच्या शेवटच्या टी२० सामन्यातील भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आजच्या प्लेइंग इलेव्हनच्या तुलनेत पाच बदल करण्यात आले आहेत. संजू सॅमसनच्या जागी वैभव सूर्यवंशी आहे.
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श्रेयस अय्यर संघाचे कर्णधारपद भूषवत असून तो चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. तिलक वर्मा पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्याची शक्यता आहे. रिंकू सिंगने संघात पुनरागमन केले आहे. शिवम दुबेचाही संघात समावेश आहे. इंग्लंड मालिकेतील एका सामन्यात पराभवाला जबाबदार मानल्या गेलेल्या रवी बिश्नोईचाही विशेषज्ञ फिरकी गोलंदाज म्हणून संघात समावेश करण्यात आला आहे. प्रिन्स यादव, मयंक यादव आणि अशोक शर्मा गोलंदाजी विभागाचे नेतृत्व करत आहेत.
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव
ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमणी (विकेटकीपर), बेन कुरन, डिओन मायर्स, सिकंदर रझा (कर्णधार), रायन बर्ल, वेस्ली माधेवेरे, ब्रॅड इव्हान्स, न्यूमन न्यामुरी, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुझाराबानी
Toss and Team Update #TeamIndia elect to bowl in the 1st T20I against Zimbabwe— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
A look at our Playing XI
Follow the match https://t.co/NKa0znQQ3H#ZIMvIND pic.twitter.com/w5wD1vCpV8