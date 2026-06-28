'वैभव सूर्यवंशी फक्त तिकीटं विकायला?' भारतीय क्रिकेट चाहते बीसीसीआयवर संतापले, सोशल मिडियावर खळबळ!

भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये दोन्ही सामने झाले पण दोन्ही सामन्यांमध्ये भारताच्या प्लेइंग 11 वैभव सूर्यवंशीला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे सोशल मिडियावर मागील काही दिवसांपासून सातत्याने मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. टीम इंडियाने पहिल्या सामन्यात खराब कामगिरी केली श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघाने पहिला सामना गमावला. भारताच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये प्लेइंग 11 मध्ये स्थान न मिळाल्यामुळे सोशल मिडियावर क्रिकेट चाहते आता कोच गौतम गंभीरवर त्याचबरोबर बीसीसीआयवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.
बेलफास्टमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात भारताने वैभवला पदार्पणाची संधी दिली नाही. यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. बीसीसीआयने जेव्हापासून टी20 संघाची घोषणा केली आहे तेव्हापासून क्रिकेट चाहते प्रचंड उत्सुक होते. आयपीएल 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने सर्वाधिक धावा केल्या आणि संपूर्ण जगाचे लक्ष त्याने वेधले. आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे वैभवने अगदी लहान वयातच मोठे यश मिळवले आहे. म्हणूनच सर्वजण त्याच्या पदार्पणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पहिल्या सामन्यात त्याला संधी न मिळाल्याने चाहते निराश झाले.
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दुसऱ्या सामन्यातही परिस्थिती तशीच आहे. त्यामुळे आता सोशल मिडियावर क्रिकेट चाहते संताप व्यक्त करत आहेत आणि बीसीसीआयने वैभव सूर्यवंशीचा संघात समावेश हा त्याच्या फायद्यासाठी केला आहे अशी टीका होत आहे. भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये दुसऱ्या सामन्यात जेव्हा श्रेयस अय्यरने टॅास जिंकले त्यावेळी प्लेइंग 11 ची घोषणा केली.
यावेळी त्याने वैभवला पुढील सामन्यांमध्ये स्थान मिळणार असे सांगितले. प्रिन्स यादव आणि सूर्यांश शेडगे आज टी20 मध्ये पदार्पण करत आहेत. प्रिन्सने प्रसिद्ध कृष्णाची जागा घेतली आहे, तर सूर्यांशने वॉशिंग्टन सुंदरची जागा घेतली आहे. वैभवच्या नावाने पुन्हा एकदा सर्वांना निराश केले आणि तो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला. एका युझरने लिहिले, "वैभव सूर्यवंशी टीममध्ये केवळ तिकीट विक्रीसाठीच आहे." तर दुसऱ्या वापरकर्त्यांने लिहीले आहे की, "वैभव सूर्यवंशी संघात महत्त्वाचा आहे."
मैं चाहता हूं आज भी हार जाए इंडिया गंभीर का घमंड टूटे -101 लोगों को राजभोग खिलाऊंगा,— Ranjan Singh (@RanjanSinghh_) June 28, 2026
बोला था ना Vaibhav Suryavanshi नहीं खेलेगा !
घमंडी Gautam Gambhir ने आज फिर Vaibhav Suryavanshi को नहीं खिलाया, बोला था ना नहीं खिलाएगा;
Prince Yadav को मौका मिला है, Suryansh को Sundar की जगह… pic.twitter.com/0uswMH9HjV
Vaibhav Suryavanshi is in the team just to sell tickets. pic.twitter.com/Es67Du7jLd— Kartik Sharma (@KartikSharmaFC) June 28, 2026