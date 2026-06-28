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'वैभव सूर्यवंशी फक्त तिकीटं विकायला?' भारतीय क्रिकेट चाहते बीसीसीआयवर संतापले, सोशल मिडियावर खळबळ!

बीसीसीआयने जेव्हापासून टी20 संघाची घोषणा केली आहे तेव्हापासून क्रिकेट चाहते प्रचंड उत्सुक होते. आयपीएल 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने सर्वाधिक धावा केल्या आणि संपूर्ण जगाचे लक्ष त्याने वेधले. पण त्याला आयर्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये एकही सामन्यात खेळण्याची संधी न मिळाल्यामुळे सोशल मिडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 28, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:41 PM IST
'वैभव सूर्यवंशी फक्त तिकीटं विकायला?' भारतीय क्रिकेट चाहते बीसीसीआयवर संतापले, सोशल मिडियावर खळबळ!
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'वैभव सूर्यवंशी फक्त तिकीटं विकायला?' भारतीय क्रिकेट चाहते बीसीसीआयवर संतापले, सोशल मिडियावर खळबळ!
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