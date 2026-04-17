Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीच्या भारतीय संघातील पदार्पणाबाबत आली मोठी अपडेट, निवडकर्त्यांसमोर कठीण पेच; सूर्यावर टांगती तलवार

Vaibhav Suryavanshi in Team India: IPL 2025 पासून एका खेळाडूची चर्चा रंगली आणि तो म्हणजे वैभव सूर्यवंशी! फक्त 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी मैदानात आला की आपण फक्त त्याच्या बॅटमधून निघणारे षटकार, चौकार बघायचे. अंडर १९ असू किंवा मग आयपीएल प्रत्येक स्पर्धेत त्याची कामगिरी उत्तमच राहिली आहे. आता त्याच्या आयपीएलमधील दमदार कामगिरीनंतर टीम इंडियातील प्रवेशाची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याचं नाव संघात जवळपास निश्चित झाल्याचं दिसून येत आहे. आयर्लंड दौऱ्यावर तो पहिल्यांदाच टी20 संघात दिसू शकतो, मात्र त्याच्या निवडीभोवती आता नवा पेच उभा राहिला आहे.
गेल्या एका वर्षात वैभवने जिथे जिथे खेळला तिथे आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले. आयपीएल 2026 मध्ये पहिल्याच 5 सामन्यांत 200 धावा आणि दोन अर्धशतकांच्या जोरावर त्याने निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इतक्या कमी वयात त्याने टीम इंडियाचे दार ठोठावले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आयर्लंड दौऱ्यासाठी 35 संभाव्य टी20 खेळाडूंच्या यादीत वैभवचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र अंतिम संघ निवडताना टीम कॉम्बिनेशनचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निवडकर्त्यांसमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संघातील आधीपासूनच असलेली मजबूत फलंदाजीची फळी. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन आणि संजू सॅमसन हे तीन ओपनर्स संघात आहेत. त्यात यशस्वी जायसवालसारखा आणखी एक पर्याय आहे. अशा परिस्थितीत वैभवला संधी द्यायची तर कोणाला बाहेर बसवायचे, हा मोठा प्रश्न आहे.
याशिवाय, वैभवच्या एंट्रीमुळे कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या स्थानावरही अप्रत्यक्षपणे प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. कारण जर फॉर्मात असलेल्या खेळाडूंना बाहेर ठेवले, तर सूर्याकुमारच्या गेल्या काही काळातील कमी धावसंख्येवरही चर्चा होणार आहे.
बीसीसीआयकडून आयर्लंड व्हिसासाठी 35 खेळाडूंची यादी मागवण्यात आली असून, प्रत्येक खेळाडूसाठी स्वतंत्र व्हिसा प्रक्रिया आवश्यक आहे. त्यामुळे मोठा गट तयार ठेवण्यात आला आहे. एकूणच, वैभव सूर्यवंशी टीम इंडियासाठी तयार असल्याचे संकेत असले, तरी त्याला अंतिम संघात स्थान देताना निवडकर्त्यांना कठीण निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष या गोष्टीकडे लागले आहे की, वैभवला संधी मिळाल्यास नेमका कोणत्या खेळाडूला बाहेर बसावे लागणार?