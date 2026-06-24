/6, 6, 6, 6, 6, 6... वैभव सूर्यवंशीच्या धाकट्या भावाची तुफानी खेळी, आशीर्वाद सूर्यवंशीने वेधलं लक्ष!

वैभव सूर्यवंशीने ट्राय सिरीजमध्ये केलेल्या कामगिरीची चर्चा संपूर्ण जगभरामध्ये केली जात आहे. त्याने आयपीएलमध्ये देखील केलेल्या दमदार कामगिरीनंतर तो आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. आयपीएलमध्ये केलेल्या कामगिरीनंतर त्याला भारतीय संघामध्ये देखील स्थान मिळाले आहे. तो सध्या भारतीय संघासोबत आयर्लंडविरुद्ध मालिकेसाठी आयर्लंडला आहे. त्याआधी आता वैभव सूर्यवंशी भारतीय संघासोबत असताना आता त्याचा धाकटा भाऊ आशीर्वादने त्याच्या फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. मोतीपूर गावात राहणाऱ्या सूर्यवंशी कुटुंबातून क्रिकेटचा आणखी एक स्टार उदयास येत आहे.
वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या कामगिरीने आयपीएलमध्ये स्थान मिळवले आणि आयपीएलमध्ये केलेल्या कामगिरीनंतर त्याचे जगभरामध्ये नाव झाले आहे. आता वैभवच्या धाकट्या भावाने पुन्हा कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. आशीर्वाद सूर्यवंशीने त्याच्या स्फोटक खेळीमुळे तो पुन्हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याने 87 चेंडूंमध्ये 103 धावा करून आपले कौशल्य दाखवले होते. एका स्थानिक स्पर्धेमध्ये त्याने ऋषभ-11 गंगापूर (समस्तीपूर) संघाकडून खेळताना आशीर्वाद सूर्यवंशीने दमदार फलंदाजी केली. त्याने या सामन्यात 119 चेंडूमध्ये 168 धावा केल्या, यामध्ये त्याने 19 चौकार आणि 6 षटकार मारले. त्याने केलेल्या कामगिरीनंतर वैभवने भावासाठी एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. .
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वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या धाकट्या भावाने केलेल्या कामगिरीनंतर त्याने त्याचे सोशल मिडियावर कौतुक केले आहे. त्याने त्याच्या भावाचा बॅटसोबतचा फोटो शेअर केला आहे आणि टाळ्या वाजवण्याचा इमोजी शेअर केला आहे. त्याचबरोबर काका, राजीव सूर्यवंशी यांनी आशीर्वादच्या प्रभावी कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की आशीर्वादमध्ये प्रतिभेची कमतरता नाही. ते म्हणाले, "तो ज्या प्रकारे सातत्याने मेहनत करतो आणि मैदानावर कामगिरी करतो, त्याचा संपूर्ण कुटुंबाला अभिमान आहे. आम्हाला खात्री आहे की भविष्यात तो क्रिकेटमध्ये नवीन उंची गाठेल आणि समस्तीपूर, बिहार तसेच देशाला गौरव मिळवून देईल."
आशीर्वाद सूर्यवंशीने त्याच्या खेळीने सर्वाचे लक्ष वेधले आहे, त्याच्या सातत्याने चांगल्या कामगिरीनंतर क्रिकेट जगताला लवकरच सूर्यवंशी घराण्यातून आणखी एक मोठे नाव पाहायला मिळेल असा अंदाज लावला जात आहे. वैभव सूर्यवंशी मागील काही महिन्यांमध्ये त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची कामगिरी दाखवली आहे. त्याचप्रमाणे आशीर्वादही आपल्या बॅटने भविष्यात आपली मजबूत छाप पाडत आहे.