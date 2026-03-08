IND VS NZ : फायनलमध्ये वरुण चक्रवर्तीचा प्लेईंग 11 मधून पत्ता कट? सराव सत्रात जे घडलं ते पाहून सर्वच हैराण

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS NZ Final : टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात पार पडणार आहे. या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मधून गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीचा पत्ता कट होणार या संदर्भात चर्चा आहे. 

पूजा पवार | Updated: Mar 8, 2026, 04:59 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ Final : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या (T20 World Cup 2026) सेमी फायनलमध्ये इंग्लंडला पराभूत करून भारतीय संघ (Team India) फायनलमध्ये पोहोचला. सेमी फायनलमध्ये भारतीय संघाने 253 धावा करून सुद्धा टीम इंडिया सुरक्षित दिसत नव्हती, कारण त्यांनी सामना हा फक्त 7 धावांनी जिंकला. या सामन्यात टीम इंडियाचा गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती सर्वात महागडा ठरला, त्याने 1 विकेट घेतली मात्र अपेक्षेपेक्षा जास्त धावा सुद्धा दिल्या. त्यामुळे न्यूझीलंड विरुद्ध रविवारी होणाऱ्या फायनल सामन्यात वरुण चक्रवर्तीच्या (Varun Chakaravarthy) प्लेईंग 11 मधील स्थानाविषयी अजून प्रश्नचिन्ह आहे. 

सरावा दरम्यान झालं एक कर्णधार म्हणाला एक : 

रविवारी 8 मार्च रोजी होणाऱ्या फायनल सामन्याच्या एक दिवस आधी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर टीम इंडियाचं सराव सत्र पार पडलं. यावेळी काही असं पाहायला मिळालं जे भारताच्या सराव सत्रात सामान्यपणे होत नाही. क्रिकबझच्या रिपोर्टनुसार साधारणपणे नेट्समध्ये सुरुवात झाल्यावर गोलंदाजी करणाऱ्यांमध्ये वरुण चक्रवर्ती सामील होतो. मात्र यावेळी तसं झालं नाही. त्याच्याजागी डाव्या हाताचा स्पिनर कुलदीप यादव गोलंदाजी करताना दिसला. जिथे रिंकू सिंह त्याच्या सह सराव करत होता. 

फक्त एवढंच नाही तर कुलदीप शिवत तिलक वर्मा देखील गोलंदाजी करताना दिसून आला. तर यादरम्यान वरुण चक्रवर्ती ड्रिंक्स बॉक्सवर बसून हा सराव पाहताना दिसला. यापूर्वी काहीवेळ त्याने सिंगल स्टंप समोर गोलंदाजी नक्कीच केली आणि काही वेळ बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल सोबत चर्चा करताना दिसला. पण पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने म्हटलं होतं की तो वरुणच्या फॉर्मबाबत चिंतीत नाहीये. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 फायनलच्या एक दिवस आधी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने पत्रकारांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तर दिली. त्यांनी सांगितलं की आता जेव्हा आमचा संघ जिंकतोय तेव्हा कोणत्याही एका खेळाडूच्या फॉर्म विषयी चिंता व्यक्त करू शकत नाही. आम्ही फायनल खेळण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहोत. जी पीच आम्हाला खेळण्यासाठी मिळेल त्यावर आम्ही खेळू. तसेच सूर्यकुमार यादवने म्हटलं की न्यूझीलंड एक चांगला संघ असून दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध सेमी फायनलमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन त्यांनी केलं होतं. 

हेही वाचा : IND VS NZ Final : भारत - न्यूझीलंड फायनलमध्ये स्कोअर टाय झाला तर कसा ठरवला जाणार विजेता?

 

वरुण चक्रवर्ती मागील काही सामन्यात ठरला महागडा : 

वरुण चक्रवर्ती हा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताकडून सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज आहे. त्याने आतापर्यंत ८ सामन्यात १३ विकेट्स घेतल्यात मात्र यासोबतच वरुणने खूप धावा सुद्धा दिल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध 4 ओव्हरमध्ये 47 धावा, झिम्बाब्वे विरुद्ध 4 ओव्हरमध्ये 35 धावा, वेस्टइंडीज विरुद्ध 4 ओव्हरमध्ये 40 धावा आणि इंग्लंड विरुद्ध 64 धावा त्याने खर्च केल्या. वरुण चक्रवर्तीने प्रत्येक सामन्यात प्रत्येकी १ विकेट घेतली, मात्र 4 सामन्यात मिळून 16 ओव्हरमध्ये त्याने 186 धावा खर्च केल्या. म्हणजेच त्याची इकॉनमी 11.50 राहिली. एवढेच नाही तर न्यूझीलंडविरुद्धच्या 4 टी20 सामन्यांमध्ये त्याला फक्त 4 विकेट्स घेता आल्या आहेत, तर त्याचा इकॉनॉमी रेट 8 आहे.

