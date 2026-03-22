English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • स्पोर्ट्स
IPL : 'तू मरत का नाहीस ....' IPL दरम्यान वरुण चक्रवर्तीला आलेला दुःखद अनुभव

Varun Chakraborty : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताच्या विजयानंतर यात मोलाचं योगदान असणाऱ्या वरुण चक्रवर्तीचं सध्या सर्वत्र कौतुक सुरु आहे. मात्र दरम्यान वरुण चक्रवर्तीने एक प्रसंग सांगितलं ज्यात त्याला आयपीएल 2021 दरम्यान एक दुःखद अनुभव आला होता.   

पूजा पवार | Updated: Mar 22, 2026, 01:49 PM IST
Photo Credit - Social Media

Varun Chakraborty : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघाने जबरदस्त खेळ दाखवत विजय मिळवला. यात वरुण चक्रवर्तीने आपल्या गोलंदाजीने भारतीय संघासाठी चांगलं योगदान दिलं. आयपीएल सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती हा सध्या कोलकाता नाईट रायडर्सचा भाग आहे. वरुण चक्रवर्तीने या दरम्यान इंडियन प्रीमियर लीगशी जोडलेला एक दुःख अनुभव शेअर केला. 2021 दरम्यान वरुण चक्रवर्ती हा कोरोना पॉझिटिव्ह झाला होता. त्यावेळी सोशल मीडियावर लोकांनाही त्याला शिव्या शाप आणि हत्येची धमकी सुद्धा दिली होती.  

Add Zee News as a Preferred Source

भारताच्या टी20 वर्ल्ड कप विजयाचा हिरो असलेल्या वरुण चक्रवर्तीने आपल्या करिअरमधील कठीण काळाच्या अनुभवाबाबत मोठा खुलासा केला. वरुण म्हणाला की 2021 आयपीएल सीजन दरम्यान तो कोविड 19 पॉझिटिव्ह आला होता तेव्हा सोशल मीडियावर खूप ट्रोल करण्यात आले. पाच वर्षांपूर्वी मे महिन्याच्या सुरुवातीला आयपीएल संघांच्या बबलमध्ये कोविड 19 च्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्यामुळे बीसीसीआयला 29 सामने झाल्यावर आयपीएल 2021 अर्धवट थांबवण्यास भाग पडले होते.

आयपीएल 2021 मध्ये 30 वा सामना हा अहमदाबादमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात होणार होता. यापूर्वी केकेआरचे दोन खेळाडू कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले ज्यातील एक वरुण चक्रवर्ती सुद्धा होता. तर संदीप वॉरियर हा कोरोना झालेला दुसरा खेळाडू होता. त्यावेळच्या मीडिया रिपोर्टनुसार वरुण त्याच्या खांद्याच्या दुखापतीचे स्कॅन करून घेण्यासाठी ग्रीन चॅनलमार्गे बायो सिक्युअर बबलच्या बाहेर गेला होता.

साहिबा बालीचा यूट्यूब शो 'जर्नी टू जर्सी' मध्ये बोलताना वरुण चक्रवर्तीने सांगितलं की आयपीएल 2021 स्पर्धा थांबल्यावर त्याला फॅन्सच्या रोषाला समोर जावं लागलं. वरुणने म्हटले की, 'सर्वात वाईट गोष्ट तेव्हा घडली, जेव्हा 2021 मध्ये आयपीएल थांबवण्यात आली. मला कोविड झाल्यामुळे आयपीएल मध्येच थांबवण्यात आली. कोरोना पॉझिटिव्ह आलेला मी पहिली व्यक्ती होतो. त्यामुळे संपूर्ण आयपीएल थांबवण्यात आली. लोक मला शिव्या देत होते. त्या वेळी आयपीएल लोकांसाठी एक मनोरंजनाचे साधन होते. आयपीएल थांबवल्यामुळे ते इतके संतापले होते. लोक म्हणत होते, 'तू मरत का नाहीस?' परिस्थिती खूपच वाईट होती.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
coronamarathi newsvarun chakrabortyCorona VirusIPL

