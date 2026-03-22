IPL : 'तू मरत का नाहीस ....' IPL दरम्यान वरुण चक्रवर्तीला आलेला दुःखद अनुभव

Varun Chakraborty : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघाने जबरदस्त खेळ दाखवत विजय मिळवला. यात वरुण चक्रवर्तीने आपल्या गोलंदाजीने भारतीय संघासाठी चांगलं योगदान दिलं. आयपीएल सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती हा सध्या कोलकाता नाईट रायडर्सचा भाग आहे. वरुण चक्रवर्तीने या दरम्यान इंडियन प्रीमियर लीगशी जोडलेला एक दुःख अनुभव शेअर केला. 2021 दरम्यान वरुण चक्रवर्ती हा कोरोना पॉझिटिव्ह झाला होता. त्यावेळी सोशल मीडियावर लोकांनाही त्याला शिव्या शाप आणि हत्येची धमकी सुद्धा दिली होती.
भारताच्या टी20 वर्ल्ड कप विजयाचा हिरो असलेल्या वरुण चक्रवर्तीने आपल्या करिअरमधील कठीण काळाच्या अनुभवाबाबत मोठा खुलासा केला. वरुण म्हणाला की 2021 आयपीएल सीजन दरम्यान तो कोविड 19 पॉझिटिव्ह आला होता तेव्हा सोशल मीडियावर खूप ट्रोल करण्यात आले. पाच वर्षांपूर्वी मे महिन्याच्या सुरुवातीला आयपीएल संघांच्या बबलमध्ये कोविड 19 च्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्यामुळे बीसीसीआयला 29 सामने झाल्यावर आयपीएल 2021 अर्धवट थांबवण्यास भाग पडले होते.
आयपीएल 2021 मध्ये 30 वा सामना हा अहमदाबादमध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात होणार होता. यापूर्वी केकेआरचे दोन खेळाडू कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले ज्यातील एक वरुण चक्रवर्ती सुद्धा होता. तर संदीप वॉरियर हा कोरोना झालेला दुसरा खेळाडू होता. त्यावेळच्या मीडिया रिपोर्टनुसार वरुण त्याच्या खांद्याच्या दुखापतीचे स्कॅन करून घेण्यासाठी ग्रीन चॅनलमार्गे बायो सिक्युअर बबलच्या बाहेर गेला होता.
हेही वाचा : वनडे वर्ल्ड कप 2027 कुठे खेळवला जाणार? तीन देश मिळून करणार आयोजन, समोर आली अपडेट
साहिबा बालीचा यूट्यूब शो 'जर्नी टू जर्सी' मध्ये बोलताना वरुण चक्रवर्तीने सांगितलं की आयपीएल 2021 स्पर्धा थांबल्यावर त्याला फॅन्सच्या रोषाला समोर जावं लागलं. वरुणने म्हटले की, 'सर्वात वाईट गोष्ट तेव्हा घडली, जेव्हा 2021 मध्ये आयपीएल थांबवण्यात आली. मला कोविड झाल्यामुळे आयपीएल मध्येच थांबवण्यात आली. कोरोना पॉझिटिव्ह आलेला मी पहिली व्यक्ती होतो. त्यामुळे संपूर्ण आयपीएल थांबवण्यात आली. लोक मला शिव्या देत होते. त्या वेळी आयपीएल लोकांसाठी एक मनोरंजनाचे साधन होते. आयपीएल थांबवल्यामुळे ते इतके संतापले होते. लोक म्हणत होते, 'तू मरत का नाहीस?' परिस्थिती खूपच वाईट होती.