आशिया कप ट्रॉफी मिळाली नाही, तर 'या' कपला मिठी मारून झोपला वरुण चक्रवर्ती, फोटो तुफान व्हायरल

Asia Cup 2025 : भारताच्या स्पिनर गोलंदाजांनी आशिया कप 2025 च्या (Asia Cup 2025) फायनलमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध फायनल सामन्यात महत्वाचं योगदान दिलं. टीम इंडियाने (Team India) पाकिस्तान विरुद्ध सामना जिंकला. सामना जितका रोमांचक होता तितकंच सामन्यानंतरचं दृश्य सुद्धा. टीम इंडियाने एसीसी अध्यक्ष आणि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे विजय हा विजेत्या ट्रॉफी शिवायचं साजरा करण्यात आला.
टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी यातही विनोद शोधला आणि काल्पनिक ट्रॉफीसोबत फोटो काढला. अनेक फोटोंमध्ये त्यांनी ट्रॉफी एडिट करून दाखवली. यात भारतीय स्पिनर गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीने सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट अधिक चर्चेत राहिली. वरुणने सोशल मीडियावर एक मजेशीर फोटो पोस्ट केला. यात तो बेडवर चहाचा कप घेऊन झोपला होता आणि त्याने तो कप पकडून ट्रॉफी सारखी पोज दिली. अगदी तसेच जसं खेळाडू विजयानंतर ट्रॉफी सोबत फोटो काढतात. त्याने पांढऱ्या रंगाच्या चहाच्या कपला मिठी मारून भारताचा विजय साजरा केला.
वरुण चक्रवर्तीने हा फोटो शेअर करून लिहिले की, 'सगळं जग एकीकडे आणि माझा भारत एकीकडे, जय हिंदी!'. वरुणने आशिया कप 2025 मध्ये एकूण 6 सामने खेळून त्यात 7 विकेट घेतले. आशिया कप फायनलमध्ये त्याने पाकिस्तानची 1 विकेट घेतली.
Akkha duniya ek taraf, aur mere india ek taraf
Jai hind pic.twitter.com/FmjhkPMUaf
Varun Chakaravarthy (chakaravarthy29) September 29, 2025
दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात आशिया कपचा फायनल सामना खेळवण्यात आला. सामन्याच्या अर्धातास अगोदर झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला असून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. पाकिस्तानच्या फलंदाजीची सुरुवात चांगली झाली. त्यांचे फलंदाज साहिबजादा फरहान (57) आणि फखर जमान (46) यांनी विस्फोटक फलंदाजी केली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 84 धावांची पार्टनरशिप केली. मात्र त्यानंतर पाकिस्तानचा एकही फलंदाज चांगली फलंदाजी करू शकला नाही. सैम अयुबने 14 धावांची फलंदाजी केली त्यानंतर मात्र एकही फलंदाज दोन अंकी धावसंख्या करू शकला नाही. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी पुढील 31 धावांमध्ये 9 विकेट्स घेतल्या. पाकिस्तानची पहिली विकेट 84 धावांवर गेली. त्यानंतर 113 ते 146 धावांदरम्यान पाकिस्तानच्या एकूण 9 विकेट्स पडल्या. पाकिस्तान संघ 146 धावांवर ऑल आउट झाला आणि त्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 147 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. हे आव्हान टीम इंडियाने 5 विकेट्स राखून पूर्ण केलं.
