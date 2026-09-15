/वरुण चक्रवर्तीच्या फिटनेसवर मोठी अपडेट! एशियन गेम्स 2026 मध्ये खेळणार की नाही?

Varun Chakaravarthy Injury : एशियन गेम्सपूर्वी टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. स्पिनर वरुण चक्रवर्ती याला दुखापतीच्या कारणामुळे अफगाणिस्तान विरुद्ध टी20 सीरीजमधील सामन्यातून बाहेर रहावं लागलं आहे. वरुच्या स्कॅनमध्ये साइड स्ट्रेन झालं आहे. जापानमध्ये एशियन गेम्स 2026 चं आयोजन होणार आहे, त्यासाठी टीम इंडियात वरूणचा समावेश होता. मात्र आता दुखापतीमुळे त्याच्या स्पर्धेतील खेळण्यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. वरुणच्या इंजरी सोबतच सेंटर ऑफ एक्सीलेंसवर सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जवळपास प्रत्येक सीरिजमध्ये भारताला दुखापतीमुळे धक्का बसतोय. अफगाणिस्तान विरुद्ध पहिल्याच सामन्यात वरुण चक्रवर्ती हा पुन्हा एकदा दुखापतग्रस्त झाला. 2 महिने रिकव्हरी आणि रिहॅबनंतर त्याचं कमबॅक झालं होतं.
मीडिया रिपोर्टनुसार अफगाणिस्तानच्या विरुद्ध सुरु असलेल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सीरिजमधून तो बाहेर झालाय आणि एशियन गेम्समध्ये त्याच्या खेळण्यावर सस्पेन्स आहे. रिपोर्टनुसार चक्रवर्ती हा पुढील 24 ते 48 तासात CoE च्या मेडिकल टीमशी भेटण्याकरता बंगळुरू येथे जाणार आहे. त्यानंतर तो एशियन गेम्समध्ये असणार की नाही याचा निर्णय होईल.
वरुण चक्रवर्ती विषयी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आधी त्याचा स्कॅन केला जाईल. त्यानंतरच हे नक्की होईल की वरूणला मैदानात उतरण्यासाठी किती वेळ लागेल. मात्र संघाच्या जपान दौऱ्यासाठी आता आठवड्यापेक्षाही कमी वेळ उरला आहे. भारत 22 सप्टेंबर रोजी यजमान संघाविरुद्ध द्विपक्षीय सामना खेळणार आहे. सध्याच्या स्थिती पाहता वरुण चक्रवर्तीचे लगेचच पुनरागमन होईल अशी शक्यता कठीण वाटते.
भारतीय संघ 18 सप्टेंबरला नवी दिल्लीवरून जपानला जाण्यासाठी टीम इंडिया रवाना होणार आहे. एशियन गेम्समध्ये त्यांचा पहिला सामना हा 28 सप्टेंबर रोजी खेळवला जाईल. अफगाणिस्तान विरुद्ध सामन्यापूर्वी वरुण चक्रवर्ती हा फिट दिसून येत होता. त्याने 4 ओव्हरचा कोटा सुद्धा पूर्ण केला आणि एक विकेट सुद्धा मिळवला. जुलैमध्ये इंग्लंड विरुद्ध झालेल्या टी20 सीरिज दरम्यान चक्रवर्तीला हॅमस्ट्रिंग दुखापत झाली होती. 2 महीने तो CoE मध्ये होता. झिम्बाब्वे विरुद्ध सीरिज सुद्धा त्याने मिस केली. आता पाहणं महत्वाचं ठरेल की त्याचं पुनरागमन कधीपर्यंत होतं.