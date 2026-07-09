'हरामखोर....' हॅन्डशेक न केल्यामुळे एमबाप्पे अन् महिला सिनेटरमध्ये शिवीगाळ! नक्की काय घडलं? खेळाडूही मागे हटेना अखेर...

Paraguayan senator Celeste Amarilla vs Kylian Mbappé : फ्रान्स विरुद्ध मोरोक्को यांच्यामध्ये 10 जुलै रोजी सामना होणार आहे, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. फीफा विश्वचषकाचा महत्वाचा सामना असल्यामुळे फ्रान्स - मोरोक्को यांच्यासाठी हा सामना महत्वाचा असणार आहे. राउंड ऑफ 16 मध्ये फ्रान्स आणि पॅराग्वे यांच्यात एक चुरशीचा सामना खेळला गेला. फ्रान्सने हा सामना 1-0 ने जिंकला, पण एक मोठा वाद निर्माण झाला. फ्रान्सच्या विजयानंतर, पॅराग्वेच्या सिनेटर सेलेस्टे अमरीला यांनी फ्रान्सचा स्टार खेळाडू किलियन एम्बाप्पेवर टीका केली आहे. सामना झाल्यानंतर फ्रान्सच्या खेळाडूवर धक्कादायक विधान केले आहे त्यामुळे आता त्यांचा हा वाद सार्वजानिक झाला आहे. त्यामुळे नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
पॅराग्वेच्या सिनेटर सेलेस्टे अमरी हिने सुरुवातीला फ्रान्सच्या खेळाडू एमबाप्पेला 'हरामखोर' म्हटले. याआधी फ्रान्स आणि पॅराग्वे यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात खेळाडूंमध्ये वाद झाला होता. त्यामुळे एमबाप्पेने पॅराग्वेच्या गोलकीपरशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला, तेव्हा त्या दोघांमधील शाब्दिक चकमक सुरू झाली. त्यानंतर पॅराग्वेच्या सिनेटरने त्याच्यावर आपल्या देशाच्या खेळाडूंचा वंशिक अपमान केल्याचा आरोप केला. एमबाप्पेने आता वक्तव्यांवर प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे त्या दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. आता त्यांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत.
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सिनेटर सेलेस्टे अमरीला आणि किलियन एम्बाप्पे यांच्यामध्ये झालेल्या वादामध्ये सिनेटर सेलेस्टे अमरीला ही सिनेटमध्ये बोलताना म्बाप्पेला 'हरामखोर' संबोधले आहे. पुढे ती म्हणाली की, "हा एक मुलगा आहे जो पहिल्यांदाच विश्वचषकात खेळत आहे, जो पहिल्यांदाच युरोपमध्येही आला होता, आणि तो नम्रपणे हात पुढे करत आहे. पण हा हरामखोराने हस्तांदोलन करण्यास नकार देतो आणि त्याच्या तोंडावर ओरडतो. ही फ्रेंच पद्धत नाही, कोणताही फ्रेंच माणूस असे करणार नाही," असे ती म्हणाली.
Paraguayan senator Celeste Amarilla continues to criticize Kylian Mbappé:— Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 8, 2026
"What made us all angry was seeing Orlando Gill, a young player, proudly offer Mbappé his hand in true Paraguayan humility, only for that son of a b**ch to ignore him completely, and then to… pic.twitter.com/dk1YFtLA3R
एवढेच नाही तर तिने तिच्या एक्स अकाउंटवर देखील हल्ला खेळाडूवर चढवला आहे. त्याला "पराग्वेच्या नागरिकांचा विनयभंग करू नका" असा इशारा दिला होता. अमरीला म्हणाली की ती म्बाप्पेवर खटला दाखल करू शकते आणि महिलांवरील हिंसाचाराचा मुद्दा उपस्थित करू शकते. तिने म्बाप्पेकडून माफीची मागणीही केली. त्याचबरोबर तिने ब्राझीलचा दिग्गज फुटबॉलपटू रोनाल्डिन्होचे उदाहरण दिले, ज्याला 2020 मध्ये पराग्वेमध्ये तुरुंगवास झाला होता असेही तिने सांगितले.
वृत्तानुसार, एम्बाप्पे यांनी अमरीला यांना 'तिरस्करणीय स्त्री' आणि 'आपल्या पदासाठी अयोग्य' असे त्याने म्हटले, ज्यामुळे त्या सिनेटर अधिकच संतापल्या हा शाब्दिक वाद अधिकच चिघळत असल्याचे दिसत आहे.