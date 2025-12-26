English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
“भाड़ में जा…” चाहत्याने वापरले अपशब्द, त्यावर हार्दिक पांड्याने दिलेली प्रतिक्रिया पाहून सगळेच थक्क! Viral Video चर्चेत

Hardik Pandya Mahieka Sharma: भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या महिका शर्मासोबत एका ठिकाणी गेला असताना एका चाहत्याने त्याच्याविरुद्ध अपशब्द वापरले आहेत. त्यावर हार्दिकने दिलेली प्रतिक्रिया चांगलीच व्हायरल झाली आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 26, 2025, 08:35 AM IST
Hardik Pandya reaction goes viral: भारतीय क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या अनेक कारणांमुळे चर्चेत असतो. कधी त्याच्या खेळामुळे तर कधी त्याच्या पर्सनल आयुष्यामुळे तो चर्चेत असतो. घटस्फोटानंतर सध्या माहिका शर्मा यांच्यासोबतच्या नात्यामुळे सतत चर्चेत असतो. अशातच त्याच्याशी संबंधित एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, ज्यात एका फॅनच्या वागणुकीमुळे हार्दिक पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. अलीकडे हार्दिक आणि माहिका ख्रिसमस साजरा करून एका रेस्टॉरंटमधून बाहेर पडत होते. त्यावेळी बाहेर आधीच चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती. हार्दिक कारकडे जात असताना त्याने आधी सुरक्षेच्या कारणास्तव माहिकाला कारमध्ये बसवले. त्यानंतर काही चाहत्यांसोबत त्याने फोटोही काढले.

फॅन्सने बोलले अपशब्द 

मात्र गर्दीतील एका फॅनला हार्दिकसोबत सेल्फी घेता आली नाही. हार्दिक तिथून निघत असताना अचानक मागून एका व्यक्तीने अपशब्द वापरून ओरडल्याचे ऐकू आले. या घटनेनंतर हार्दिकने मागे वळून पाहिलंही नाही किंवा कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. हार्दिकने मुद्दाम दुर्लक्ष केलं की त्याला ते शब्द ऐकूच आले नाहीत, हे स्पष्ट झालेलं नाही.

हार्दिकचे कौतुक 

या संपूर्ण घटनेवर हार्दिकने शांतता राखल्यामुळे अनेक चाहत्यांनी त्याचं कौतुक केलं आहे. तर दुसरीकडे, अपशब्द वापरणाऱ्या व्यक्तीवर सोशल मीडियावर टीका केली जात आहे.

 

मैदानावरही उत्तम खेळी 

दरम्यान, मैदानावर हार्दिक पांड्याची कामगिरीही जबरदस्त सुरू आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत त्याने तीन डावांत 142 धावा केल्या, तसेच गोलंदाजीत 3 विकेट्सही घेतल्या. पहिल्या सामन्यात त्याने 59 धावा केल्या, तर शेवटच्या सामन्यात अवघ्या 25 चेंडूत 63 धावांची तुफानी खेळी केली. विशेष म्हणजे त्याने केवळ 16 चेंडूत अर्धशतक झळकावलं, जे भारतीय खेळाडूकडून टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील दुसरं सर्वात वेगवान अर्धशतक ठरलं.

