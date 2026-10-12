/‘ही कसली देशभक्ती?’ IND vs WI सामन्यादरम्यान हाणामारी अन् चाहत्यांच्या लज्जास्पद कृत्यांचा व्हिडिओ व्हायरल

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये काल मालिकेचा तिसरा सामना खेळवण्यात आला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघांने 14 धावांनी विजय मिळवला. मागील काही वेळापासून भारतीय संघामध्ये अनेक नवे गोलंदाज असल्यामुळे संघाची गोलंदाजी कमकुवत झाल्याचे पाहायला मिळत आहे, त्याचबरोबर टी20 क्रिकेटचे चित्र बदलल्यामुळे वेगळ्या अंदाजामध्ये क्रिकेट खेळला जातो. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये मालिकेचा तिसरा सामना हा इंदौरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. आता या सामन्यादरम्यानचा एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे, भारताच्या संघाने सामना जिंकला पण स्टेडियममध्ये भारतीय चाहत्यांची हाणामारी पाहायला मिळाली या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
कालच्या सामन्यामध्ये भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यर पूर्णपण अपयशी ठरला, पण कर्णधार म्हणून त्याची कालच्या सामन्यामध्ये चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली. भारतीय गोलंदाजांनी नियमित अंतराने बळी घेत कर्णधाराला निराश केले नाही. जेव्हा सामन्यात चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव होत होता, तेव्हा स्टेडियमच्या प्रेक्षक गॅलरीतून एक अत्यंत लाजिरवाणा व्हिडिओ समोर आला. सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. नक्की झाले काय ही घटना सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत.
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व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये हे स्पष्टपणे दिसत आहे की, भारतीय क्रिकेट संघाची जर्सी घातलेल्या एका व्यक्तीने हातात राष्ट्रध्वज, तिरंगा, धरलेला आहे. अचानक तो माणूस आपल्या जागेवरून उठतो आणि त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या दुसऱ्या प्रेक्षकावर हल्ला करतो. दोघांचे भांडण सोडवण्याचा तेथे असलेले सर्व प्रेक्षकांनी प्रयत्न केला, पण स्टेडियममध्ये सुरु असलेले भांडण काही थांबले नाही. परिस्थिती इतकी चिघळते की, ते दोघे एकमेकांत गुंतून खुर्च्यांवरून खाली पडतात. या गोंधळादरम्यान ज्या प्रकारे राष्ट्रध्वजाचा अपमान करण्यात आला आणि तो फिरवण्यात आला, त्याकडे लोकांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
इंदौर - होलकर स्टेडियम में हो रहे भारत वेस्टइंडीज टी 20 मैच के दौरान दशकों में किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक की पिटाई कर दी । इस दौरान युवक के कपड़े भी फट गए । मामले में पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को हटाया है https://t.co/FbfxjAZTTL— Mr. Possible Sambhav (@guptasambhav1) October 11, 2026
हे लक्षात घेतले पाहिजे की, राष्ट्रध्वजाचा अपमान करणे आणि अशा प्रकरणांसाठी देशात कठोर कायदेशीर तरतुदी आहेत, ज्यात दंड आणि तुरुंगवासासारख्या शिक्षांचाही समावेश आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. भारताचा पुढील सामना हा 13 ऑक्टोबर रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळवला जाणार आहे, हा सामना भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे त्यामुळे आता टीम इंडिया या सामन्यामध्ये कशी कामगिरी करते याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.