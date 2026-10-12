Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /‘ही कसली देशभक्ती?’ IND vs WI सामन्यादरम्यान हाणामारी अन् चाहत्यांच्या लज्जास्पद कृत्यांचा व्हिडिओ व्हायरल

‘ही कसली देशभक्ती?’ IND vs WI सामन्यादरम्यान हाणामारी अन् चाहत्यांच्या लज्जास्पद कृत्यांचा व्हिडिओ व्हायरल

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यादरम्यानचा एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे, भारताच्या संघाने सामना जिंकला पण स्टेडियममध्ये भारतीय चाहत्यांची हाणामारी पाहायला मिळाली या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 12, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:01 PM IST
‘ही कसली देशभक्ती?’ IND vs WI सामन्यादरम्यान हाणामारी अन् चाहत्यांच्या लज्जास्पद कृत्यांचा व्हिडिओ व्हायरल
Image Credit: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यात हाणामारी (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का, कोर्टाकडून 8 आठवड्यांचा वेळ, हायकोर्टात नेमकं काय घडलं?
2
3
4
5