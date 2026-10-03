/वैभव सूर्यवंशी बाद झाल्यानंतर पाकिस्तानी गोलंदाजाने डिवचले, नेटकरी संतापले! पहा video

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने 19 धावांनी विजय मिळवला आणि गोल्ड मेडल लावावर केले आहे. भारताने सलग दुसऱ्यांदा गोल्ड मेडल आशियाई गेम्यमध्ये मिळवले आहे. पहिल्या डावामध्ये भारताच्या संघाने पाकिस्तानी गोलंदाजांची कमालीची कामगिरी केली. भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने देखील भारताला चांगली सुरुवात करुन दिली. या सामन्यामध्ये पाकिस्तानने पहिले दोन विकेट्स लवकर गमावले यावेळी पाकिस्तानचा अष्टपैलू सैम अयुब याने वैभव सूर्यवंशीला डिवचले याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यातील एक क्षण सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. भारतीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीला बाद केल्यानंतर, पाकिस्तानी ऑफ-स्पिनर सॅम अयुबने लहान मुलासारखा जल्लोष केला, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झटपट पसरला. या व्हिडिओनंतर सोशल मिडिया अनेक क्रिकेट चाहत्यांच्या मिश्र प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. डावाच्या तिसऱ्या ओव्हरमध्ये पहिल्याच चेंडूवर वैभव सूर्यवंशी बाद झाला.
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वैभव सूर्यवंशी बाद झाल्यानंतर अयुबने वैभवसमोर 'बेबी सेलिब्रेशन' केले. त्याने आपले हात एकत्र जोडून ते डावी-उजवीकडे हलवले, जणू काही तो बाळाला भरवत आहे. वैभव सूर्यवंशीने गोलंदाजाकडे रोखून पाहिले, पण काहीही न बोलता तो डगआऊटमध्ये परतला. वैभव 'बेबी बॉस' म्हणूनही ओळखला जातो. या डावखुऱ्या फलंदाजाने सामन्यात नऊ चेंडूंमध्ये दोन षटकारांसह १५ धावा केल्या. मात्र, सॅम अय्युबच्या 'बेबी सेलिब्रेशन'चा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला.
HMM...THAT’S SOME CELEBRATION!— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 3, 2026
Saim Ayub knows how BIG BOSS BABY's wicket was
Watch Pakistan vs India in the Men's Cricket Final at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames… pic.twitter.com/eUGsSMrIOo
नॉन-स्ट्रायकर एंडला असलेला अभिषेकसुद्धा वैभव बाद झाल्यानंतर संतप्त दिसत होता. वैभव ज्या प्रकारे बाद झाला, त्यामुळे तो खूश नव्हता. मात्र, अयुबचा बाळासारखा जल्लोष पाहून अभिषेकचा राग कदाचित कमी झाला असावा. चौथ्या चेंडूवर जेव्हा अभिषेक शर्माला स्ट्राईक देण्यात आली, तेव्हा त्याने आपला राग गोलंदाजावर काढला. त्याने चौथ्या चेंडूवर षटकार आणि त्यानंतरच्या दोन चेंडूंवर दोन चौकार मारले.