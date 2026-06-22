'भोजपुरी बीट्स'वर आकाशदीपचा जलवा; टिळक समारंभातील खेळाडूचा Video viral

Akash Deep Tilak ceremony : भारताचा संघाची अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर टीम इंडिया इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. त्याआधी सध्या भारतीय संघातील खेळाडू आकाशदीप सध्या चर्चेत आहे. टीम इंडियाच्या कसोटी संघातील आकाशदीप हा आता लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. 21 जून रोजी त्याचा रविवारी तिलक समारंभ पार पडला, या कार्यक्रमाचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. रोहतास जिल्ह्यातील बद्दी गावातील त्याच्या वडिलोपार्जित घरी या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. आकाशदीप मैदानावर त्याच्या खेळीमुळे आणि त्याच्या शांत स्वभावासाठी ओळखला जातो पण आता क्रिकेटपटूने एक अनोखी बाजू दाखवली.
सोशल मिडियावर आकाशदीपच्या टिळक समारंभाचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये आता क्रिकेट खेळाडू आकाशदीपचा भोजपूरी गाण्यावर नाचताना दिसत आहे. टिळक समारंभामध्ये आकाशदीप हा स्टेजवर भोजपूरी गाण्यावर नाचताना दिसत आहे. या त्याच्या कार्यक्रमाला अनेक भोजपूरी गायक आणि कलाकार उपस्थित होते. स्टेजवर जेव्हा भोजपूरी गाणी वाजत असतात यावेळी आकाशदीप हा स्वतःला रोखू शकला नाही आणि आपल्या मित्रांसोबत डान्स फ्लोअरवर उतरला. त्याने त्याचे जॅकेट काढले आणि त्यानंतर तो गाण्याच्या तालावर नाचायला लागला.
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आकाशदीप आणि त्याचे लहानपणीचे मित्र हे कुटुंबीयांसोबत रात्री उशिरापर्यंत खूप धमाल केली. गावकऱ्यांनीही या अविस्मरणीय क्षणाचा पुरेपूर आनंद घेतला. या कार्यक्रमातील खेळाडूचा हा डान्सचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल झाला आहे. स्टेजवर आकाशदीपचा डान्स पाहून त्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्वांनी त्याचे कौतुक केले.
Indian cricketer Akash Deep dancing to Bhojpuri songs with Bhojpuri actors during his Tilak ceremony. Pure desi vibes and full-on celebration. pic.twitter.com/Ylgs1AYehq— सीतामढ़ी जिला(@SitamarhiJila) June 22, 2026
आकाशदीपच्या कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार 11 जून रोजी मेहंदी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तर 23 जून रोजी हळदी सोहळा होणार आहे. त्यानंतर 24 जून रोजी आकाशदीपची वरात निघणार आहे. या लग्नाला क्रिकेट जगतातील अनेक सदस्य आणि जवळचे कुटुंबीय उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.