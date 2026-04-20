  • IPL 2026 : KKR विरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर Vaibhav Sooryavanshi मैदानावर बसून लागला रडायला? Video Viral

IPL 2026 : KKR विरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर Vaibhav Sooryavanshi मैदानावर बसून लागला रडायला? Video Viral

vaibhav suryavanshi : राजस्थान आणि कोलकता यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यांमध्ये केकेआरच्या संघाने त्यांचा पहिला विजय नावावर केला तर राजस्थानच्या संघाचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. या सामन्यानंतर युवा वैभव सूर्यवंशी याचा एक व्हिडिओ रडतानाचा व्हायरल होत आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 20, 2026, 02:55 PM IST
IPL 2026 : KKR विरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर Vaibhav Sooryavanshi मैदानावर बसून लागला रडायला? Video Viral
Photo Credit - Social Media

Vaibhav Sooryavanshi crying video viral : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यामध्ये केकेआरच्या संघाने 6 विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या संघाची कमकुवत कामगिरी पाहायला मिळाली. आरआरच्या सलामीवीर फलंदाजांनी संघाला चांगली सुरुवात करुन दिल्यानंतर दोन्ही सलामीवीर फलंदाज बाद झाले आणि संघ फलंदाजीमध्ये पूर्णपणे कोसळला. मागील काही सामन्यांमध्ये राजस्थानच्या संघाची फलंदाजी मजबूत दिसत होती पण त्यानंतर मागील दोन्ही सामन्यांमध्ये आरआरच्या संघाने खराब कामगिरीमुळे त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. आता आरआरचा युवा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये तो चक्क पराभवानंतर रडताना दिसत आहे. 

वैभव सूर्यवंशीचा व्हायरल व्हिडिओ 

वैभव सूर्यवंशी हा मागील काही सामन्यामध्ये आयपीएल 2026 च्या झालेल्या आरआरच्या सामन्यात त्याने कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. त्याने फक्त सनराइझर्स हैदराबादविरुद्ध सामन्यात तो शून्यावर बाद झाला होता. त्याव्यतिरिक्त त्याने सर्व सामन्यामध्ये संघाला चांगली सुरुवात करुन दिली आहे. केकेआरविरुद्ध सामन्यामध्ये देखील त्याने राजस्थानच्या संघाला चांगली सुरूवात करुन दिली होती पण त्याचे त्या सामन्यामध्ये अर्धशतक हूकले होते. त्याचबरोबर कमी धावसंख्या असल्यामुळे केकेआरच्या संघाने सहज विजय मिळवला त्यानंतर यूवा वैभव सूर्यवंशी हा संघाचा पराभव झाल्यामुळे तो रडताना पाहायला मिळाला. 

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये वैभव सूर्यवंशी हा भावूक आणि निराश दिसत आहे. त्याने त्याच्या तोंडावर टोपी घातली आहे आणि तो त्याचे अश्रू पुसताना दिसत आहे. यावेळी केकेआरचा स्टाफ मेबंर या व्हिडिओमध्ये धावत येताना दिसत आहे आणि त्याला सांत्वन देताना दिसत आहे. हा काही सेकंदाचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. 

राजस्थान रॅायल्सची गुणतालिकेची स्थिती

आयपीएल 2026 च्या पॅाइंट टेबल बद्दल सांगायचे झाले तर संघाने आतापर्यत चार सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. तर दोन सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. संघ गुणतालिकेमध्ये सध्या तिसऱ्या स्थानावर आहे. संघाच्या खात्यामध्ये 8 गुण आहेत. 

राजस्थान रॅायल्सचा आगामी सामना

राजस्थान रॅायल्सच्या आगामी सामन्यांबद्दल सांगायचे झाले तर संघाचा पुढील सामना हा लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हा सामना 22 एप्रिल रोजी खेळवला जाणार आहे. तर संघाचा 25 एप्रिल रोजी एक सामना असणार आहे हा सामना सनराइझर्स हैदराबादविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. 

 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

Tags:
Vaibhav SooryavanshiIPL 2026cricketsportskkr vs RR

