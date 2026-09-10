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ऐतिहासिक विजयानंतर वैभव सूर्यवंशीचा 'विजयी डान्स'चा व्हिडिओ व्हायरल, ईस्ट झोनने 13 वर्षानंतर जिंकली ट्रॅाफी

दुलीप ट्रॅाफी फायनलचा सामना आज पार पडला. या सामन्यामध्ये 13 वर्षांनंतर ईस्ट झोनच्या संघ चॅम्पियन झाला आहे. या विजयानंतर कर्णधार आणि उपकर्णधाराचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये दोघांचे खास सेलिब्रेशन पाहायला मिळाले. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 10, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:32 PM IST
ऐतिहासिक विजयानंतर वैभव सूर्यवंशीचा 'विजयी डान्स'चा व्हिडिओ व्हायरल, ईस्ट झोनने 13 वर्षानंतर जिंकली ट्रॅाफी
Image Credit: इशान किशन वैभव सूर्यवंशी डान्स व्हिडिओ (Photo - social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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