ऐतिहासिक विजयानंतर वैभव सूर्यवंशीचा 'विजयी डान्स'चा व्हिडिओ व्हायरल, ईस्ट झोनने 13 वर्षानंतर जिंकली ट्रॅाफी

vaibhav suryavanshi ishan kishan celebration video : भारतीय खेळाडू आता देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यासाठी सज्ज झाले आहे, दुलीप ट्रॅाफी फायनलचा सामना आज पार पडला. या सामन्यामध्ये 13 वर्षांनंतर ईस्ट झोनच्या संघ चॅम्पियन झाला आहे, इशान किशनच्या नेतृत्वाखाली दुलीप ट्रॉफीचा अंतिम सामन्यात साऊथ झोनविरुद्ध विजय मिळवून विजेता ठरला आहे. पहिल्या डावामधील ईस्ट झोनचा कर्णधार इशान किशनने दमदार कामगिरी पहिल्या डावामध्ये केली. इशान किशनने संघासाठी पहिल्या डावामध्ये 250 धावांची खेळी खेळली होती. तर कुमार कुशाग्रने संघासाठी शतक झळकावले होते. या विजयानंतर कर्णधार आणि उपकर्णधाराचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे यामध्ये दोघांचे खास सेलिब्रेशन पाहायला मिळाले.
ईस्ट झोनच्या संघाने विजय मिळवल्यानंतर कर्णधार ईशान किशन आणि 15 वर्षीय सनसनाटी खेळाडू वैभव सूर्यवंशी यांनी त्याचा खास डान्स करत सेलिब्रेशन केले आहे. ईस्ट झोनच्या संघाने टीम चॅम्पियन झाल्यानंतर विजयफेरी मारली आणि स्टँडमधील चेन्नईच्या प्रेक्षकांचे आभार मानले. हा केवळ एक विजय नव्हता, तर 2012-13 च्या हंगामानंतर पूर्व विभागाच्या क्रिकेटच्या पुनरुत्थानावर शिक्कामोर्तब करणारा एक शक्तिशाली शिक्का होता. सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये ईस्ट झोनचा कर्णधार इशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशी हे दोघेही हातामध्ये स्टंम्प घेऊन नाचताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
THE MOMENT EAST ZONE WON THE DULEEP TROPHY AFTER 13 YEARS UNDER ISHAN KISHAN. - The Dance of Ishan Kishan & Vaibhav Sooryavanshi was priceless! https://t.co/cg9smHTWNe— Tanuj (@ImTanujSingh) September 10, 2026
दुलीप ट्रॅाफी 2026 च्या फायनलच्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर ईस्ट झोन संघाचा कर्णधार इशान किशनने या सामन्यामध्ये फक्त त्याचे कॅप्टन्सी कौशल्यच दाखवले नाही तर त्याने फलंदाज म्हणून देखील त्याची छाप पाडली. इशान किशनने दोन्ही डावांमध्ये 350 धावा केल्या, पहिल्या डावामध्ये 270 धावा करुन इतिहास रचला. इशान किशनसोबत ईस्ट झोन संघामधील युवा फलंदाज कुमार कुशाग्रने देखील प्रभावी कामगिरी केली आणि त्याने पहिल्या डावामध्ये त्याने शतक झळकावले. स्पर्धेतील सनसनाटी खेळाडू असलेल्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची या अंतिम सामन्यातील कामगिरी त्याच्या स्वतःच्या मानकांनुसार थोडी सुमार होती. वैभवने पहिल्या डावात 44 धावा केल्या आणि दुसऱ्या डावात तो केवळ 8 धावांवर बाद झाला. तथापि, मैदानातील त्याचा उत्साही स्वभाव आणि विजयानंतर कर्णधार ईशानसोबत केलेला त्याचा डान्स याने सर्वांची मने जिंकली.
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पूर्व विभागाने आपल्या पहिल्या डावात 708 धावांचा प्रचंड स्कोअर उभारला. 708 धावांचा हा पर्वतासारखा स्कोअर पाहून दक्षिण विभागाचा संघ पूर्णपणे दबावाखाली आला आणि तिथून सामना पूर्व विभागाच्या बाजूने झुकला. शमी आणि मुकेश यांनी मिळून पाच महत्त्वपूर्ण बळी घेत दक्षिण विभागाचा पहिला डाव केवळ 336 धावांवर रोखला. अशाप्रकारे, पूर्व विभागाने पहिल्या डावात 372 धावांची महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक आघाडी मिळवली. सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी, जेव्हा कोणताही स्पष्ट निकाल (विजय किंवा पराजय) लागला नाही हे स्पष्ट झाले, तेव्हा दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी उत्साहाने हस्तांदोलन केले आणि सामना अनिर्णित ठेवण्यास सहमती दर्शवली.