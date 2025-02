Video: भारताविरुद्ध पराभूत झाल्यास आमच्या घरचेसुद्धा आम्हाला...; इंजमाम-उल-हकचा खुलासा

IND vs PAK Match CT 2025: चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 च्या स्पर्धेमध्ये लवकरच भारत आणि पाकिस्तानचे संघ आमने-सामने येणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमधील माजी दिग्गज खेळाडूंचं नुकतच एक चर्चासत्र पार पाडलं. या चर्चासत्रामध्ये पाकिस्तानचा माजी कर्णधार इंजमाम-उल-हकबरोबरच, नवज्योत सिंग सिद्धू, युवराज सिंग आणि शाहीद आफ्रिदी सहभागी झाले होते. एकमेकांविरुद्ध खेळताना पराभूत झालो तर आमच्या घरचेही आमच्याशी बोलत नाहीत, असा मजेदार खुलासा यावेळेस बोलताना इंजमाम-उल-हकने केला.

भारत आणि पाकिस्तानचे संघ एकमेकांविरुद्ध 2012-13 पासून द्विपक्षीय मालिका खेळलेले नाहीत. दोन्ही संघ केवल आयसीसीच्या स्पर्धांमध्येच आमने-सामने येतात. आता आठवड्याभराच्या आत म्हणजेच 23 तारखेला दोन्ही संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 स्पर्धेत दुबईच्या मैदानावर एकमेकांना भिडणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर स्टार स्पोर्ट्सवरील एका चर्चा सत्रात दोन्हीकडील माजी खेळाडू सहभागी झालेले. त्यावेळेस इंजमाम-उल-हकने एक मजेदार विधान केलं. हे विधान ऐकून सगळेच हसू लागले.

"इंडिया-पाकिस्तानचा सामना असेल आणि तुम्ही पराभूत झालात तर घरचे सुद्धा तुम्हाला फोन करत नाहीत. ते म्हणतात की यांना तिकडेच राहू द्या," असं इंजमाम-उल-हक म्हणताच हशा पिकला.

