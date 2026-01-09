English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • भारताचा कर्णधार...! जय शहांच्या वक्तव्यावर रोहित शर्माने दिलेली प्रतिक्रिया व्हायरल, Video Viral

Rohit Sharma's Viral Reaction: आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी भारतीय फलंदाज रोहित शर्माबद्दल केलेले वक्तव्य चर्चेचा विषय बनला आहे. शाह यांच्या वक्तव्यावर रोहित आणि त्याची पत्नी रितिका यांनी दिलेली प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहेत.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 9, 2026, 01:30 PM IST
Rohit Sharma’s viral reaction after jay shah calls him india captain: आयसीसीचे चेअरमन जय शाह आणि रोहित शर्मा यांचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये जय शहा रोहित शर्माबद्दल असं विधान करतो की त्याचा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. त्यांच्या एका वक्तव्यामुळे सध्या क्रिकेटविश्वात चर्चा रंगली आहे.एका कार्यक्रमात जय शाह आणि रोहित शर्मा एकाच मंचावर उपस्थित होते. जय शाह यांनी रोहितला उद्देशून जे काही म्हटले, त्यानंतर रोहित शर्मा आणि त्याची पत्नी रितिका सजदेह यांची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

नक्की काय घडलं?

भाषणादरम्यान जय शाह यांनी रोहितचा उल्लेख थेट “भारताचा कर्णधार” असा केला आणि हाच क्षण चाहत्यांच्या नजरेत भरला. सध्या रोहित फक्त वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय आहे. त्याने कसोटी आणि टी-20 क्रिकेटला आधीच निरोप दिला आहे. तसेच तो आता भारताच्या वनडे संघाचा अधिकृत कर्णधारही नाही. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर त्याच्या जागी शुभमन गिलकडे वनडे संघाची धुरा सोपवण्यात आली होती.

अलीकडेच रोहितने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत सहभाग घेतला होता. आता 11 जानेवारीपासून न्यूझीलंडमध्ये सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेकडे त्याचे लक्ष आहे. या मालिकेत रोहित पुन्हा एकदा आपल्या फलंदाजीची छाप पाडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

जय शाह नेमकं काय म्हणाले?

मंचावर बोलताना जय शाह यांनी रोहितकडे पाहत म्हटले, “आपला कर्णधार इथे बसला आहे. मी त्याला कार्ढनरच कर्णधार, कारण त्यांनी भारताला दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकून दिल्या आहेत. 2023 वर्ल्ड कपमध्ये सलग 10 सामने जिंकूनही ट्रॉफी मिळाली नाही, पण त्याने देशवासीयांची मनं नक्की जिंकली. फेब्रुवारी 2024 मध्ये राजकोटमध्ये मी म्हटलं होतं की आपण वर्ल्ड कप जिंकू, आणि त्यासोबत लोकांची मनंही जिंकू.”

रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2024 चा टी-20 वर्ल्ड कप जिंकला, तर 2025 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीही भारताच्या नावावर झाली. दोन आयसीसी ट्रॉफी जिंकणारा तो भारताचा दुसरा कर्णधार ठरला आहे.

 

2027 वर्ल्ड कपवर लक्ष

आता रोहितचे लक्ष 2027 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपकडे आहे. त्यासाठी तो सातत्याने मेहनत घेत असून फिटनेसवर विशेष भर देत आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की टीम मॅनेजमेंट 2027 वर्ल्ड कपमध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना पाहण्याच्या विचारात नाही. मात्र सध्याच्या फॉर्मकडे पाहता, हे दोघेही वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी पूर्ण ताकदीने सज्ज असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

