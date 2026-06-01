Vaibhav Sooryavanshi Video : 'टोपी काढली, हात जोडले...' फायनलनंतर वैभव सूर्यवंशीचा भावूक क्षण कॅमेऱ्यात कैद

Vaibhav Sooryavanshi Video : आरसीबी विरुद्ध जीटी यांच्यामध्ये अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर फायनलचा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात आरसाबीच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा ट्रॅाफी नावावर केली आहे, हा फायनलच्या सामन्यावेळी राजस्थान रॅायल्सचा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी देखील या मैदानावर उपस्थित होता. राजस्थानचा संघ क्वालिफायर सामन्यातून बाहेर झाल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी हा आयपीएलमध्ये फायनलच्या सामन्यात का उपस्थित होता? याचे कारण म्हणजेच त्याला आयपीएल 2026 मध्ये मिळणारे पुरस्कार. आयपीएल 2026 मध्ये तो सर्वात जास्त धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे, त्याने त्याच्या नावावर ऑरेंज कॅप केली आहे.
या सिझनची त्याने ऑरेंज कॅप तर जिंकलीच, त्याचबरोबर आयपीएल 2026 वैभव सुर्यवंशीने सर्वाधिक षटकार मारण्याचा रेकॅार्ड देखील मोडला आहे. सर्वाधिक स्ट्राइक रेटने फलंदाजी केल्याबद्दल वैभव सूर्यवंशीला 'सुपरस्ट्रायकर ऑफ द सीझन' पुरस्कार देण्यात आला. 'मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर' (स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू) म्हणूनही गौरविण्यात आले ,वैभव सूर्यवंशीला 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन' म्हणूनही गौरविण्यात आले. हे सर्व पुरस्कार मिळाल्यानंतर आता राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने एक वैभव सुर्यवंशीचा व्हिडिओ शेअर केला आहे.
सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये वैभव सूर्यवंशी हा भावूक दिसला. व्हिडिओमध्ये, त्याने आधी डोक्यावरून केशरी टोपी काढून टेबलावर ठेवली आणि नंतर हात जोडले. पार्श्वभूमीवर 'जीतेगा इंडिया' हे गाणे वाजत होते. या व्हिडिओमध्ये फायनलच्या सामन्यातील त्याला मिळालेले सिझनमधील महत्वाचे पुरस्कार समोर ठेवण्यात आले होते. त्याने मागील सिझनमध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते, त्याने त्याच्या पहिल्याच सिझनमध्ये शतक झळकावले होते. त्याने या सिझनमध्ये देखील शतक ठोकले होते.
वैभव सुर्यवंशीच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे तर तो आयपीएल 2026 मधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने या सिझनमध्ये 16 सामन्यांमध्ये 776 धावा केल्या. त्याने या सिझनमध्ये 237.30 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आहे. त्याने या सिझनमध्ये 72 षटकार मारले आहेत, यासह त्याने या सिझनमध्ये ख्रिस गेलचा देखील रेकॅार्ड मोडला होता. त्याने या सिझनमध्ये 1 शतक ठोकले होते, त्याचबरोबर वैभव सूर्यवंशी हा टी20 क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये पॅावरप्लेमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने पॅावरप्लेमध्ये 500 हून अधिक धावा केल्या.