/IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी भिडला श्रीलंकेच्या गोलंदाजाशी! सामना संपल्यानंतर खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की, Video viral

IND A vs SL A - Vaibhav Sooryavanshi : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सामना झाला, मालिकेच्या चौथ्या सामन्यात श्रीलंकेने भारताला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केले. आजच्या सामन्यामध्ये ड्रामा त्याचबरोबर खेळाडू आणि पंचांमध्ये बाचाबाची देखील पाहायला मिळाली. त्यानंतर, पंच आणि तिलक वर्मा यांच्यात सुपर ओव्हरबाबत चर्चा झाली. सुरुवातीला, मैदानावर अपुरा प्रकाश असल्यामुळे पंच सामना बरोबरीत संपवण्याचा आग्रह करत होते. त्यानंतर सामना झाला आणि श्रीलंकेने विजय मिळवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकेच्या गोलंदाजामध्ये धक्काबुक्की पाहायला मिळाली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल होत आहे.
सुपर ओव्हरमध्ये भारताकडून टीम इंडियाचा युवा फलंदाज वैभव सुर्यवंशी आणि सूर्यांश शेंडगे हे फलंदाजीला आले होते. यामध्ये भारताला 19 धावांचे लक्ष होते पण टीम इंडियाला पूर्ण करता आले नाही. या सामन्यात सुपर ओव्हरचा खेळ झाल्यानंतर शेवटच्या दोन चेंडूवर वैभवला शॅाट मारता आले नाहीत त्यामुळे मग भारताचा पराभव झाला. टीम इंडियाचा पराभव झाल्यानंतर श्रीलंकेच्या सर्व खेळाडूंनी जल्लोष साजरा करायला सुरुवात केली.
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यावेळी भारताचा युवा फलंदाज वैभव सुर्यवंशी आणि श्रीलंकेच्या गोलंदाजांमध्ये बाचाबाची झाली. यामध्ये सुरुवातीला श्रीलंकेच्या गोलंदाजाने वैभवला धक्का दिला आणि त्यानंतर दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. या वादानंतर अनेक खेळाडू हे मध्यस्थी करण्यासाठी आले आणि त्यानंतर वाद मिटवण्यात आला. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
Tense exchange between Vishen Halambage and Vaibhav Suryavanshi as Sri Lanka A edge India A in Super Over thriller pic.twitter.com/xEbrCBybWx— NewsWire (@NewsWireLK) June 15, 2026
वैभव सूर्यवंशी आता श्रीलंका दौऱ्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे, त्याची निवड भारतीय वरिष्ठ संघामध्ये झाली आहे. आयर्लंडविरुद्ध दोन टी20 सामने आणि इंग्लंडविरुद्ध पाच टी20 सामन्यांच्या होणाऱ्या मालिकेमध्ये त्यांना संघात स्थान मिळाले आहे. श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे.आता सर्वाचे लक्ष हे भारतीय संघासाठी वैभव सूर्यवंशी पदार्पण करणार की नाही यावर नजर आहे. त्यामुळे संघाचा निर्णय काय असणार यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.