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IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी भिडला श्रीलंकेच्या गोलंदाजाशी! सामना संपल्यानंतर खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की, Video viral

IND A vs SL A - Vaibhav Sooryavanshi : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये सामना झाला या सामन्यात टीम इंडियाला पराभवाचा सामना करावा लागला, या सामन्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकेच्या खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की पाहायला मिळाली, याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 15, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:20 PM IST
IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी भिडला श्रीलंकेच्या गोलंदाजाशी! सामना संपल्यानंतर खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की, Video viral

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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