VIDEO: रोहित शर्मा का घेतली यशस्वी जयसवालची बॅट? कारण समोर आलं!

IND vs AUS: दीर्घकाळानंतर पर्थच्या मैदानावर उतरणाऱ्या टीम इंडियाच्या अनुभवी फलंदाज रोहित शर्माची बॅट फारशी चालली नाही. त्याला फक्त 8 धावा करून माघारी परतावे लागले. मात्र सामना सुरू होण्यापूर्वी त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यात ते यशस्वी जायसवालचा बॅट घेऊन सराव करताना दिसत आहे.
दुसऱ्या वनडे सामन्याच्या तयारीसाठी टीम इंडिया मैदानावर जोरदार सराव करत आहे. सरावादरम्यान यशस्वी जायसवाल दोन बॅट घेऊन नेट प्रॅक्टिससाठी जात असताना तो रोहित शर्मा भेटतो. दोघे थोडं बोलतात आणि मग रोहित जायसवालकडून एक बॅट घेतो आणि शॅडो प्रॅक्टिस सुरू करतो. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर फिरतो आहे. टेस्ट आणि T20I क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या रोहितवर आता वनडे मालिकेत चांगल्या कामगिरीचं मोठं दडपण आहे.
सध्या यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा आणि प्रभसिमरन सिंग यांसारखे तरुण ओपनर्स लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये कमाल करत आहेत. त्यामुळे भारतीय वनडे संघात स्थान मिळवण्यासाठी स्पर्धा वाढली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर रोहित शर्माला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या या दोन वनडे सामन्यांत आणि यंदा वर्षाअखेर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणाऱ्या घरच्या मालिकेत चमक दाखवावी लागणार आहे. त्यांनी अनेकदा दडपणाखाली उत्कृष्ट फलंदाजी केली आहे, त्यामुळे ते 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत आपलं स्थान टिकवण्यासाठी ही मालिका निर्णायक ठरू शकते.
Rohit Sharma checking Jaiswal's bat. pic.twitter.com/tQbTrcRz8x
— (@rushiii_12) October 21, 2025
अॅडिलेड ओव्हलवर रोहित शर्माचा विक्रम फारसा उल्लेखनीय नाही. इथं खेळलेल्या 12 सामन्यांतील 15 डावांत त्यांनी फक्त 287 धावा केल्या आहेत, सरासरी फक्त 19.13. त्यांचा सर्वोच्च स्कोर 43 धावा राहिला आहे. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2025 दरम्यान अॅडिलेडमध्ये खेळताना ते संघर्ष करताना दिसले होते. गुलाबी चेंडूच्या टेस्टमध्ये त्यांनी फक्त 3 आणि 6 धावा केल्या होत्या. त्याला स्कॉट बोलंड आणि पॅट कमिन्सने बाद केले होते. मात्र यावेळी रोहित नव्या जोमाने आणि अधिक फिटनेससह मैदानात उतरला आहे. ज्या फॉरमॅटमध्ये तो ऐतिहासिकदृष्ट्या उत्कृष्ट प्रदर्शन करतात, त्या फॉरमॅटमध्ये तो पुन्हा एकदा अॅडिलेडमध्ये आपली कहाणी नव्याने लिहिण्याची तयारी करत आहेत.
प्रश्न 1: रोहित शर्मा यशस्वी जायसवालचा बॅट का वापरत होता?
उत्तर: सरावादरम्यान यशस्वी जायसवाल दोन बॅट घेऊन नेट प्रॅक्टिसला जात असताना रोहित शर्मा त्याला भेटला. गंमत म्हणून किंवा बॅलन्स तपासण्यासाठी रोहितने जायसवालकडून एक बॅट घेतला आणि शॅडो प्रॅक्टिस सुरू केली. हा क्षणच कॅमेरात कैद झाला आणि व्हिडिओ व्हायरल झाला.
प्रश्न 2: हा व्हिडीओ कुठे आणि कधीचा आहे?
उत्तर: हा व्हिडीओ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यापूर्वी पर्थमध्ये झालेल्या टीम इंडियाच्या सराव सत्रादरम्यानचा आहे.
प्रश्न 3: रोहित शर्माची पहिल्या वनडे सामन्यातील कामगिरी कशी होती?
उत्तर: रोहित शर्माने पहिल्या वनडे सामन्यात फक्त 14 चेंडूंमध्ये 8 धावा केल्या आणि पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात चांगल्या प्रदर्शनाचा त्याच्यावर दबाव आहे.