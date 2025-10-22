English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

VIDEO: रोहित शर्मा का घेतली यशस्वी जयसवालची बॅट? कारण समोर आलं!

IND vs AUS: पर्थमध्ये बऱ्याच काळानंतर मैदानावर उतरलेला टीम इंडियाचा अनुभवी फलंदाज रोहित शर्मा फारसे काही करू शकला नाही, तो फक्त ८ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 22, 2025, 09:59 AM IST
VIDEO: रोहित शर्मा का घेतली यशस्वी जयसवालची बॅट? कारण समोर आलं!

IND vs AUS: दीर्घकाळानंतर पर्थच्या मैदानावर उतरणाऱ्या टीम इंडियाच्या अनुभवी फलंदाज रोहित शर्माची बॅट फारशी चालली नाही. त्याला फक्त 8 धावा करून माघारी परतावे लागले. मात्र सामना सुरू होण्यापूर्वी त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे, ज्यात ते यशस्वी जायसवालचा बॅट घेऊन सराव करताना दिसत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहितने घेतली यशस्वी जायसवालचा बॅट

दुसऱ्या वनडे सामन्याच्या तयारीसाठी टीम इंडिया मैदानावर जोरदार सराव करत आहे. सरावादरम्यान यशस्वी जायसवाल दोन बॅट घेऊन नेट प्रॅक्टिससाठी जात असताना तो रोहित शर्मा भेटतो. दोघे थोडं बोलतात आणि मग रोहित जायसवालकडून एक बॅट घेतो आणि शॅडो प्रॅक्टिस सुरू करतो.  हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर फिरतो आहे. टेस्ट आणि T20I क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या रोहितवर आता वनडे मालिकेत चांगल्या कामगिरीचं मोठं दडपण आहे.

हे ही वाचा: Women’s WC 2025: दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने Points Table मध्ये उलथापालथ, एका जागेसाठी तीन संघांमध्ये चुरस! पाहा कोण कोणत्या स्थानावर

 

रोहितला करावा लागणार आहे जबरदस्त परफॉर्मन्स

सध्या यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा आणि प्रभसिमरन सिंग यांसारखे तरुण ओपनर्स लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये कमाल करत आहेत. त्यामुळे भारतीय वनडे संघात स्थान मिळवण्यासाठी स्पर्धा वाढली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर रोहित शर्माला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या या दोन वनडे सामन्यांत आणि यंदा वर्षाअखेर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणाऱ्या घरच्या मालिकेत चमक दाखवावी लागणार आहे. त्यांनी अनेकदा दडपणाखाली उत्कृष्ट फलंदाजी केली आहे, त्यामुळे ते 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत आपलं स्थान टिकवण्यासाठी ही मालिका निर्णायक ठरू शकते.

हे ही वाचा: Rohit Sharma: रोहित शर्माचा तो नकोसा रेकॉर्ड कायम! 500 व्या सामन्यात फक्त 8 धावांमध्येच बाद!

 

 

 

हे ही वाचा: 2027 चा वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेळणार? स्वतः केलं स्पष्ट, म्हणाला "मी कुठेही..."

 

अ‍ॅडिलेडमध्ये रोहितचा विक्रम काही खास नाही

अ‍ॅडिलेड ओव्हलवर रोहित शर्माचा विक्रम फारसा उल्लेखनीय नाही. इथं खेळलेल्या 12 सामन्यांतील 15 डावांत त्यांनी फक्त 287 धावा केल्या आहेत, सरासरी फक्त 19.13. त्यांचा सर्वोच्च स्कोर 43 धावा राहिला आहे. बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2025 दरम्यान अ‍ॅडिलेडमध्ये खेळताना ते संघर्ष करताना दिसले होते. गुलाबी चेंडूच्या टेस्टमध्ये त्यांनी फक्त 3 आणि 6 धावा केल्या होत्या. त्याला स्कॉट बोलंड आणि पॅट कमिन्सने बाद केले होते. मात्र यावेळी रोहित नव्या जोमाने आणि अधिक फिटनेससह मैदानात उतरला आहे. ज्या फॉरमॅटमध्ये तो ऐतिहासिकदृष्ट्या उत्कृष्ट प्रदर्शन करतात, त्या फॉरमॅटमध्ये तो पुन्हा एकदा अ‍ॅडिलेडमध्ये आपली कहाणी नव्याने लिहिण्याची तयारी करत आहेत.

FAQ

प्रश्न 1: रोहित शर्मा यशस्वी जायसवालचा बॅट का वापरत होता?
उत्तर: सरावादरम्यान यशस्वी जायसवाल दोन बॅट घेऊन नेट प्रॅक्टिसला जात असताना रोहित शर्मा त्याला भेटला. गंमत म्हणून किंवा बॅलन्स तपासण्यासाठी रोहितने जायसवालकडून एक बॅट घेतला आणि शॅडो प्रॅक्टिस सुरू केली. हा क्षणच कॅमेरात कैद झाला आणि व्हिडिओ व्हायरल झाला.

प्रश्न 2: हा व्हिडीओ कुठे आणि कधीचा आहे?
उत्तर: हा व्हिडीओ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यापूर्वी पर्थमध्ये झालेल्या टीम इंडियाच्या सराव सत्रादरम्यानचा आहे.

प्रश्न 3: रोहित शर्माची पहिल्या वनडे सामन्यातील कामगिरी कशी होती?
उत्तर: रोहित शर्माने पहिल्या वनडे सामन्यात फक्त 14 चेंडूंमध्ये 8 धावा केल्या आणि पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात चांगल्या प्रदर्शनाचा त्याच्यावर दबाव आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rohit sharmaViral VideoYashasvi jaiswalInd vs Aus

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींची नाराजी दूर करणार, आगामी निव...

महाराष्ट्र बातम्या