विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मोठा अपघात, स्टार खेळाडूला थेट स्ट्रेचरवरून रुग्णालयात नेलं, नेमकं काय घडलं?

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : 24 डिसेंबर पासून विजय हजारे ट्रॉफीला सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेत मुंबईने बुधवारी सिक्कीमला पराभूत करून 8 विकेट्सने सामना जिंकला होता. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा जयपूरमध्ये उत्तराखंड विरुद्ध मुंबई यांच्यात दुसरा सामना खेळवला गेला. हा सामना मुंबईने 51 धावांनी जिंकला मात्र या सामन्यादरम्यान मैदानात एक अपघात घडला ज्यात एका खेळाडूला दुखापत झाली.
मुंबई विरुद्ध उत्तराखंड सामन्यात मुंबईचा खेळाडू अंगक्रिश रघुवंशी हा दुखापतग्रस्त झाला. तो त्याची मान सुद्धा वळवू शकत नव्हता, दुखापतीची गंभीरता पाहून मैदानात स्ट्रेचर आणण्यात आलं आणि खेळाडूला बाहेर नेलं गेलं. दुखापतग्रस्त अंगक्रिशला जयपूरच्या रुग्णालयात भरती करण्यात आलं.
जयपुरच्या सवाई मानसिंह स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात होता. ज्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण होत नाहीये. रिपोर्ट्सनुसार अंगक्रिश रघुवंशीने कॅच पकडताना डाइव्ह मारली त्यावेळी त्याच्या मानेला गंभीर दुखापत झाली. ही दुखापत एवढी गंभीर होती की अंगक्रिश रघुवंशी त्याची मान सुद्धा वळवू शकला नव्हता. मग त्याला स्ट्रेचरच्या मदतीने बाहेर नेलं गेलं. सध्या त्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
अंगक्रिश रघुवंशी मुंबईच्या संघात सामील असून उत्तराखंड विरुद्ध त्याची बॅट शुक्रवारी चालली नाही. ओपनिंगला आलेल्या त्याने 20 बॉलमध्ये फक्त 11 धावा केल्या. रोहित शर्मा सुद्धा त्या संघात सामील होता. रोहित शर्मा सुद्धा आज शून्यावर बाद झाला. तर मुशीर आणि सरफराज खान या दोन भावांनी मुंबईसाठी प्रत्येकी 55 धावांची खेळी केली. अखेर हार्दिक तोमरने 93 आणि शम्स मुलानीने 48 धावांची खेळी केली. त्यामुळे संघाने 300 धावांचा टप्पा गाठला.
Rohit Sharma team opener, Angkrish Raghuvanshi, got injured and was referred to the hospital in an emergency. He was taken off the field on a stretcher.
Hope for everything will be good pic.twitter.com/ADBkrRHk2V
विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये उत्तराखंड विरुद्ध खेळताना रोहित शर्मा हा धावांचं खातं न उघडताच बाद झाला. पहिल्या ओव्हरमधील शेवटच्या बॉलवर रोहितने पुल शॉट खेळला, परंतु बाउंड्रीवर उभ्या असलेल्या फिल्डरने दोन प्रयत्नात हा कॅच पकडला. त्यामुळे हिटमॅन शून्यावर बाद झाला आणि पॅव्हेलियनमध्ये परतला.हिटमॅनला बाद करणारा हा गोलंदाज नेमका कोण याची चर्चा होऊ लागली. देवेंद्र बोरा हा आर्म मीडियम पेसर आहे. उत्तराखंडसाठी त्याने मागच्या वर्षी मणिपुर विरुद्ध लिस्ट एमध्ये पदार्पण केले होते.