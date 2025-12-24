बाप रे बाप! वनडे सामन्यात 574 धावांची वादळी खेळी, बनवला सर्वात मोठ्या स्कोअरचा महारेकॉर्ड

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : बिहार क्रिकेट संघाने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 च्या (Vijay Hazare Trophy) पहिल्याच सामन्यात वादळी खेळी करून इतिहास रचला आहे. आधी खेळाडूंनी आणि मग संघाने रेकॉर्डवर रेकॉर्ड बनवले आहेत. विजय हजारे ट्रॉफीच्या प्लेट ग्रुपमध्ये अरूणाचल प्रदेशच्या विरुद्ध बिहार यांच्यात रांची येथे सामना खेळवला गेला. याच सामन्यात 574 धावांचा मोठा स्कोअर उभा करण्यात आला, जो मागच्या 5 दशकातील लिस्ट ए क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात मोठा स्कोअर होता. अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध बिहारच्या (Arunachal Pradesh VS Bihar) फलंदाजांनी कहर केला आणि 50 ओव्हरमध्ये 6 विकेट गमावून 574 धावांचा मोठा स्कोअर केला. यात तब्बल तीन खेळाडूंनी शतक ठोकलं.
लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच 550 धावांचा आकडा पार झाला आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये फक्त दुसऱ्यांदा 500 पेक्षा अधिक धावा बनवल्या गेल्या आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी की दोन्हीवेळा अरुणाचल टीम विरुद्ध हा स्कोअर उभा राहिला. 2022 मध्ये तामिळनाडू संघाने अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध 505 धावा केल्या. तर बुधवारी झालेल्या या सामन्यात 574 धावा बिहारने अरुणाचल विरुद्ध केल्या. बिहारसाठी या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने 190 धावांची दमदार खेळी केली. तर कर्णधार साकिबुल गनी आणि विकेटकिपर आयुषनेही शतकं झळकावली.
सकीबुल गनीने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वात कमी बॉलमध्ये शतक ठोकणारा फलंदाज बनला आहे. त्याने 32 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं. अनमोलप्रीत सिंहने 35 बॉलमध्ये विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शतक ठोकले. आता वैभव सूर्यवंशीचे नाव यादीत तिसऱ्या स्थानावर घसरले आहे, ज्याने त्याच सामन्यात 36 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केले होते.
बिहारच्या संघाने या सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. 43 बॉलमध्ये 33 धावा करून मंगल महरोर बाद झाला, पण त्यावेळपर्यंत संघाचा स्कोअर 158 धावा झाला होता. वैभव सूर्यवंशीने त्याचं शतक पूर्ण केलं होतं. वैभव सूर्यवंशीने 84 बॉलमध्ये 16 चौकार आणि 15 षटकार मारत 190 धावांची खेळी केली. नंबर ३ वर उतरलेल्या पीयूष सिंहने 66 बॉलमध्ये 7 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीने 77 धावा करून बाद झाला. आयुष लोहारुका 56 धावांची खेळी केली. तो 116 धावा करून बाद झाला. कर्णधार साकिबुल गनीने डावातील तिसरे शतक झळकावले. त्याने 40 बॉलमध्ये 10 चौकार आणि 12 षटकारांसह 128 धावा केल्या.