English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • बाप रे बाप! वनडे सामन्यात 574 धावांची वादळी खेळी, बनवला सर्वात मोठ्या स्कोअरचा महारेकॉर्ड

बाप रे बाप! वनडे सामन्यात 574 धावांची वादळी खेळी, बनवला सर्वात मोठ्या स्कोअरचा महारेकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26  स्पर्धेला सुरुवात झाली असून या स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात बिहार संघाने वादळी खेळी करून इतिहास रचला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 24, 2025, 04:47 PM IST
बाप रे बाप! वनडे सामन्यात 574 धावांची वादळी खेळी, बनवला सर्वात मोठ्या स्कोअरचा महारेकॉर्ड
Photo Credit - Social Media

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : बिहार क्रिकेट संघाने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 च्या (Vijay Hazare Trophy) पहिल्याच सामन्यात वादळी खेळी करून इतिहास रचला आहे. आधी खेळाडूंनी आणि मग संघाने रेकॉर्डवर रेकॉर्ड बनवले आहेत. विजय हजारे ट्रॉफीच्या प्लेट ग्रुपमध्ये अरूणाचल प्रदेशच्या विरुद्ध बिहार यांच्यात रांची येथे सामना खेळवला गेला. याच सामन्यात  574 धावांचा मोठा स्कोअर उभा करण्यात आला, जो मागच्या 5 दशकातील लिस्ट ए क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात मोठा स्कोअर होता. अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध बिहारच्या (Arunachal Pradesh VS Bihar) फलंदाजांनी कहर केला आणि 50 ओव्हरमध्ये 6 विकेट गमावून 574 धावांचा मोठा स्कोअर केला. यात तब्बल तीन खेळाडूंनी शतक ठोकलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच 550 धावांचा आकडा पार झाला आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये फक्त दुसऱ्यांदा 500 पेक्षा अधिक धावा बनवल्या गेल्या आणि आश्चर्याची गोष्ट अशी की दोन्हीवेळा अरुणाचल टीम विरुद्ध हा स्कोअर उभा राहिला. 2022 मध्ये तामिळनाडू संघाने अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध 505 धावा केल्या. तर बुधवारी झालेल्या या सामन्यात 574 धावा बिहारने अरुणाचल विरुद्ध केल्या. बिहारसाठी या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने 190 धावांची दमदार खेळी केली. तर कर्णधार साकिबुल गनी आणि विकेटकिपर आयुषनेही शतकं झळकावली.

सर्वात वेगवान लिस्ट ए शतक : 

सकीबुल गनीने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वात कमी बॉलमध्ये शतक ठोकणारा फलंदाज बनला आहे. त्याने 32 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं. अनमोलप्रीत सिंहने 35 बॉलमध्ये विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शतक ठोकले. आता वैभव सूर्यवंशीचे नाव यादीत तिसऱ्या स्थानावर घसरले आहे, ज्याने त्याच सामन्यात 36 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केले होते.

हेही वाचा : अर्जुनला लखनऊच्या प्लेईंग 11 मध्येही मिळणार नाही संधी? स्टार खेळाडूंच्या फौजेमुळे तेंडुलकरचा लेक बेंचवरच राहणार

 

सामन्यात काय घडलं?

बिहारच्या संघाने या सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. 43 बॉलमध्ये 33 धावा करून मंगल महरोर बाद झाला, पण त्यावेळपर्यंत संघाचा स्कोअर 158 धावा झाला होता. वैभव सूर्यवंशीने त्याचं शतक पूर्ण केलं होतं. वैभव सूर्यवंशीने 84 बॉलमध्ये 16 चौकार आणि 15 षटकार मारत 190 धावांची खेळी केली. नंबर ३ वर उतरलेल्या  पीयूष सिंहने 66 बॉलमध्ये 7 चौकार आणि 2 षटकारांच्या  मदतीने 77 धावा करून बाद झाला. आयुष लोहारुका 56 धावांची खेळी केली. तो 116 धावा करून बाद झाला. कर्णधार साकिबुल गनीने डावातील तिसरे शतक झळकावले. त्याने 40 बॉलमध्ये 10 चौकार आणि 12 षटकारांसह 128 धावा केल्या.

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
ARNP vs BIHmarathi newsVijay Hazare TrophyCricket News

इतर बातम्या

RBI ₹2000000000000 खर्च करणार; भारतातील सर्वसामान्यांना कसा...

भारत