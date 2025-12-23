English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रोहित, सूर्या पुढल्या 2 आठवड्यात एकाच टीमकडून खेळणार तरीही चाहत्यांची निराशा होणार; कारण..

Suryakumar Yadav Rohit Sharma: सूर्यकुमार यादवने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालीच आपल्या टी-20 क्रिकेटमधील मोठ्या सामन्यांना सुरुवात केली. आधी मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएल आणि नंतर रोहितच्या कर्णधारपदाखालीच तो टी-20 सामनेही खेळला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 23, 2025, 12:20 PM IST
पुढल्या तीन आठवड्यांमध्ये या दोघांच्या चाहत्यांच्या दृष्टीने होणार चार महत्त्वाचे सामने (प्रातिनिधिक फोटो)

Suryakumar Yadav Rohit Sharma:  भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा हे दोघेही पुढील दोन आठवड्यांमध्ये एकाच संघाकडून खेळताना दिसत आहेत. मात्र दुर्देवाने हे दोघेही कोणताच सामना एकत्र खेळणार नाहीत. त्यामुळे या दोघांना क्रिकेटच्या मैदानात पाहता येणार ही गुड न्यूज असली तरी हे दोघे स्फोटक फलंदाज एकाच वेळी मैदानात दिसणार नसल्याने दोघांना टी-20 वर्ल्डकपप्रमाणे एकत्र खेळताना पाहण्याची इच्छा असलेल्या चाहत्यांच्या पदरी निराशाच पडणार आहे. हे सामने नेमके आहेत कधी आणि कुठे? ते कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह पाहता येतील हे तपशील आपण थोडक्यात जाणून घेऊयात...

अचानक दिला होकार

'वर्ल्ड कप टी-20 क्रिकेट स्पर्धेसाठी निवडलेल्या खेळाडूंनी विजय हजारे स्पर्धेत किमान दोन सामने खेळावेत,' अशी सूचना राष्ट्रीय निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर आणि भारतीय संघव्यवस्थापनाने केली होती. आता त्यानंतरच टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व करणाऱ्या सूर्यकुमार यादवने या स्पर्धेत खेळण्यासाठी होकार दर्शवला आहे. विशेष म्हणजे सध्या सूर्या फलंदाजीमध्ये सातत्य राखू शकत नसल्याने त्याला विजय हजारे स्पर्धेच्या माध्यमातून उत्तम सराव करता येईल. याचा नक्कीच भारतीय संघाला फायदा होईल असं सांगितलं जात आहे. 

सूर्या कोणते सामने खेळणार?

भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधाराबरोबरच अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबेनेही विजय हजारे वनडे क्रिकेट स्पर्धेसाठी आपली उपलब्धता मुंबई क्रिकेट संघटनेस कळवली आहे. या दोघांनीही आपण दोन सामन्यांसाठी उपलब्ध असल्याची माहिती दिली आहे. अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी मुंबईचा या स्पर्धेसाठी संघ निवडण्यात आला. तोपर्यंत त्यांनी आपण या स्पर्धेत खेळणार असल्याचे कळवले नव्हते. टी-20 वर्ल्डकपचा संघ जाहीर झाल्यानंतरच सूर्यकुमार आणि दुबेने आपली उपलब्धता कळवल्याचे समजते. 'हे दोघेही  6 आणि 8 जानेवारीस होणाऱ्या सामन्यात खेळतील,' असे मुंबई क्रिकेट संघटनेतील सूत्रांनी सांगितले. या लढती अनुक्रमे हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबविरुद्ध होणार आहेत. मुंबईच्या विजय हजारे स्पर्धेतील लढती जयपूरला 24 डिसेंबरपासून होणार आहेत. 

रोहित कधी खेळणार?

रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये मुंबई संघाकडून (एलिट ग्रुप सी) खेळणार आहे. तो फक्त सुरुवातीच्या दोन सामन्यांसाठी उपलब्ध असून या सामन्यांसाठी संघाचा कर्णधार शार्दुल ठाकूर असणार आहे. 24 डिसेंबरचा मुंबई विरुद्ध सिक्कीम सामन्यात रोहित खेळणार असून हा सामना जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर सकाळी 9 वाजता सुरु होईल. तर दुसरा सामना 26 डिसेंबर रोजी मुंबई आणि उत्तराखंडदम्यान होणार असून हा सामनाही याच मैदानात आणि त्याच वेळी म्हणजे सकाळी नऊ वाजता खेळवला जाणार आहे.

ती संधी हुकणार

सूर्या आणि रोहितला एकत्र खेळता पाहण्याची संधी मात्र यामुळे मुकणार आहे. नाहीतर टी-20 वर्ल्डकपच्या फायनलप्रमाणे भारतीय चाहत्यांना रोहित आणि सूर्यकुमार एकाच सामन्यात एकाच वेळी खेळता पाहायला मिळाले असते. 

कुठे पाहता येणार सामने?

हे सामने 'जिओ हॉटस्टार'वर पाहायला मिळणार आहे. मात्र या स्पर्धेतेली ग्रुप स्टेजमधील सर्वच सामने लाईव्ह स्ट्रीमिंग केले जात नाहीत. सामान्यत: फक्त निवडक सामने, विशेषतः मोठे संघ किंवा खेळाडू असलेले, तसेच प्री-क्वार्टरफायनलपासूनचे बाद फेरीच्या सामन्यांचेच लाईव्ह स्ट्रीमिंग केले जातील.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

