CSK चं नशीब फळफळलं... 14.20 कोटी खर्च करुन विकत घेतलेल्या प्लेअरची कामगिरी पाहिली का?

Vijay Hazare Trophy 14.20 Crore Performance: देशांतर्गत क्रिकेटमधील महत्त्वाच्या स्पर्धेपैकी एक असलेल्या विजय हजारे स्पर्धेला बुधवारपासून सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेमध्ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, के. एल. राहुल सारख्या अनुभवी खेळाडूंना पाहता येणार आहे. पहिलाच दिवस विराट, रोहित आणि इशान किशानसारख्या खेळाडूंनी गाजवला. मात्र याचबरोबरच अनेक नवख्या खेळाडूंनी आपल्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीने पहिला दिवस अविस्मरणीय केला. याच नवख्या खेळाडूंपैकी एक म्हणजे, प्रशांत वीर! उत्तर प्रदेशकडून खेळताना प्रशांत वीरने हैदराबादच्या संघाच्या नाकीनऊ आणले. प्रशांत वीरचा हा पहिलाच ए लिस्टेट सामना ठरला. कर्णधार रिंकू सिंहच्या नेतृत्वाखाली खेळताना प्रशांतला फलंदाजीत संधी मिळाली नसली तरी त्याने गोलंदाजीत आपला ठसा उमटवला.
हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात प्रशांतला फलंदाजीची फारशी संधी मिळाली नाही. मात्र आपण अष्टपैलू खेळाडू असल्याचं प्रशांतने त्याच्या गोलंदाजीमधून सिद्ध करुन दाखवलं उत्तर प्रदेशकडून गोलंदाजी करताना 10 षटकांत फक्त 47 धावा देत प्रशांतने तीन विकेट्स घेतल्या. आता प्रशांतच्या या सर्वसाधारण वाटणाऱ्या कामगिरीची एवढी चर्चा असण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच झालेला आयपीएलचा लिलाव!
आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावात प्रशांत वीर या तरुण खेळाडूला चेन्नई सुपर किंग्जने 14 कोटी 20 लाख रुपयांना खरेदी केले. प्रशांतची बेस प्राइस फक्त 30 लाख रुपये इतकी होती. त्यामुळेच आपल्या पहिल्याच ए-लिस्टेट सामन्यात प्रशांतने ज्या पद्धतीने पदार्पण केले त्यावरून सीएसकेने योग्य खेळाडूवर पैसे लावल्याची चर्चा कालपासून रंगली आहे.
उत्तर प्रदेश विरुद्ध हैदराबाद सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, उत्तर प्रदेशने हैदराबादला 84 धावांनी धूळ चारली. प्रथम फलंदाजी करताना उत्तर प्रदेशने निर्धारित 50 षटकांत 5 गडी गमावून 324 धावा केल्या. संघाकडून अभिषेक गोस्वामीने 81, आर्यन जुयालने 80 आणि ध्रुव जुरेलने 80 धावा केल्या. कर्णधार रिंकू सिंगनेही 48 चेंडूत 67 धावांची दमदार खेळी केली. 325 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या हैदराबादच्या संघाची फलंदाजी सुमार दर्जाची राहिली. हैदराबादचा संघ 43 षटकांत 240 धावांमध्येच तंबूत परतला. हैदराबादकडून तन्मय अग्रवाल हा एकमेव खेळाडू होता ज्याने 43 चेंडूत 53 धावा केल्या. त्याशिवाय, इतर कोणत्याही फलंदाजाला चांगली कामगिरी करता आली नाही.
मात्र या सामन्यातील उत्तर प्रदेशच्या कामगिरीमध्ये प्रशांतने दिलेल्या योगदानामुळे चेन्नईचा संघ नक्कीच समाधानी असणार यात काही शंका नाही.