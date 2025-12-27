'रोहितला बॉलिंग द्या...' स्टेडियममध्ये फॅन्सनी दिल्या घोषणा, मग हिटमॅनने काय केलं पाहा Video

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : शुक्रवार 26 डिसेंबर रोजी मुंबई विरुद्ध उत्तराखंड (Mumbai VS Uttarakhand) यांच्यात जयपूर येथे विजय हजारे ट्रॉफीचा (Vijay Hazare Trophy) सामना खेळवला गेला. जयपूरच्या सवाई मानसिंह स्टेडियमवर हा सामना खेळवला गेला असून यात मुंबई संघाने उत्तराखंडवर विजय मिळवला आणि सलग स्पर्धेतील दुसरा सामना सुद्धा जिंकला. टीम इंडियाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा हा तब्बल 7 वर्षांनी विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत परतला. त्याने मुंबई संघासाठी दोन सामने खेळले. सिक्कीम विरुद्ध खेळलेल्या पहिल्या सामन्यात रोहितच्या बॅटमधून शतक आलं. दुसऱ्या सामन्यात सुद्धा रोहित अशीच कामगिरी करेल अशी अपेक्षा फॅन्सना होती, मात्र या अपेक्षेवर पाणी फेरल आणि रोहित शून्यावर बाद झाला. दरम्यान सामना सुरु असताना फॅन्सने स्टेडियममध्ये घोषणा देत काही मागण्या केल्या. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
ओपनिंगला आलेला अंगक्रिश रघुवंशीने 20 बॉलमध्ये फक्त 11 धावा केल्या. रोहित शर्मा सुद्धा उत्तराखंड विरुद्ध सामन्यात शून्यावर बाद झाला. मात्र त्यानंतर मुशीर आणि सरफराज खान या दोन भावांनी मुंबईसाठी प्रत्येकी 55 धावांची खेळी केली. अखेर हार्दिक तोमरने 93 आणि शम्स मुलानीने 48 धावांची खेळी केली. त्यामुळे संघाने 300 धावांचा टप्पा गाठला. मुंबई संघाने 7 विकेट्स गमावून 331 धावांची खेळी केली आणि उत्तराखंडला विजयासाठी 332 धावांचं आव्हान दिलं. मात्र मुंबईच्या संघाने गोलंदाजीत सुद्धा चांगली कामगिरी केली. मुशीर खानने 57 धावांवर उत्तराखंडच्या दोन विकेट घेतल्या. शार्दूल ठाकूर आणि ओंकार तरमले यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर शम्स मुलानी आणि तनुश कोटियनने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. उत्तराखंड विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली आणि 9 विकेट्स गमावून 280 धावा करू शकली.
"Rohit Sharma Ko bowling do" fans started chanting this after they couldn’t get to see Rohit Sharma bat. pic.twitter.com/M9TNbXCeWr
(rushiii12) December 26, 2025
रोहित शर्मा इनिंगच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये शून्यावर बाद झाला मात्र तरीही त्याचे फॅन्स स्टेडियममध्ये येतच होते. मुंबईचा संघ जेव्हा फिल्डिंग करत होती तेव्हा रोहितने कर्णधार शार्दूल ठाकूरच्या बॉलवर पहिल्या स्लिपमध्ये जबरदस्त कॅच पकडून उत्तराखंडचा फलंदाज कमल सिंहला पॅव्हेलियनमध्ये पाठवलं. त्यानंतर स्टेडियममध्ये उपस्थित प्रेक्षकांनी 'एक-दो, रोहित को गेंदबाजी दो' (रोहित शर्माला बॉलिंग द्या) अशा घोषणा देऊ लागले. मात्र त्यावेळी कर्णधार शार्दूल ठाकूरने त्यांचं म्हणणं न ऐकल्यासारखं केलं. सामन्याच्या 49 व्या ओव्हरमध्ये मुंबईचा विजय निश्चित झाल्यावर, वेगवान गोलंदाज तुषार देशपांडेने रोहित शर्माला गोलंदाजी करण्यास सांगितले पण रोहितने त्याला नकार दिला.