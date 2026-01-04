Vijay Hazare Trophy: शतक ठोकल्यानंतर या फलंदाजाने केले अश्लील हावभाव, अन् पुढच्याच क्षणाला; VIDEO व्हायरल

Tripura vs Karnataka: सध्या विजय हजारे ट्रॉफी फारच चर्चेत आहे. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये 3 जानेवारी रोजी कर्नाटक आणि त्रिपुरा यांच्यात सामना खेळाला गेला. खेळल्या गेलेल्या सामन्यात एक वेगळीच घटना घडली. ही घटना फारच विचित्र होती. त्रिपुराचा फलंदाज स्वपनिल सिंग याने शतक झळकावल्यानंतर सेलिब्रेशन म्हणून केलेल्या आक्षेपार्ह इशाऱ्यामुळे तो चर्चेत आला. हा प्रकार चुकून घडला की जाणीवपूर्वक, याबाबत मात्र काहीही स्पष्ट झालेलं नाही.
त्रिपुराकडून सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करायला स्वपनिल सिंग आला . त्याने कर्नाटकविरुद्ध दमदार शतक झळकावले. सहाजिकच त्याने शतक ठोकल्यावर आनंद सेलिब्रेट केला. मात्र शतकानंतर त्याने केलेल्या सेलिब्रेशनची पद्धत सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली. त्याच्या जश्नाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
स्वपनिल सिंगची ओळख प्रामुख्याने गोलंदाज म्हणून आहे. मात्र या सामन्यात त्याने फलंदाजीतून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्याने 93 चेंडूत 100 धावा करताना 7 चौकार आणि षटकारांची बरसात केली. ही कामगिरी त्याच्या कारकिर्दीतील खास क्षण ठरली.
कर्नाटकने प्रथम फलंदाजी करत देवदत्त पडिक्कलच्या 108 धावांच्या जोरावर त्रिपुरासमोर 333 धावांचे आव्हान ठेवले होते. प्रत्युत्तरात त्रिपुराची अवस्था 59 धावांत 5 गडी बाद अशी झाली होती. अशा कठीण क्षणी स्वपनिल सिंग मैदानात उतरला आणि संघाची धुरा सांभाळत लिस्ट ‘ए’ क्रिकेटमधील पहिले शतक झळकावले.
हे शतक स्वपनिलसाठी दुहेरी आनंदाचे कारण ठरू शकले असते. मात्र आनंदाच्या भरात त्याने केलेला इशारा अनेकांना खटकणारा वाटला आणि त्यावरूनच वाद निर्माण झाला.
शतकानंतरच्या त्या वादग्रस्त जश्नानंतर लगेचच स्वपनिल सिंग बाद झाला. कर्नाटकच्या विजयकुमार व्यस्कने त्याला 100 धावांवर क्लीन बोल्ड केले. त्याच्या बाद होताच त्रिपुराच्या विजयाच्या आशाही संपुष्टात आल्या. अखेर त्रिपुराचा संघ 49 षटकांत 252 धावांवर ऑलआउट झाला आणि कर्नाटकने हा सामना 80 धावांनी जिंकला.