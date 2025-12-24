दो भाई दोनो तबाही.... विजय हजारे ट्रॉफीत रोहित विराटची शतकीय कामगिरी, ठोकलं 58 वं शतक

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : बीसीसीआयच्या सूचनेनंतर भारतीय संघाचे अनेक खेळाडू विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 चे (Vijay Hazare Trophy) सामने खेळत आहेत. यात रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) दिग्गजांसह सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह सारखे अनेक स्टार क्रिकेटर्स सुद्धा खेळतायत. 24 डिसेंबर पासून या सामन्यांना सुरुवात झाली असून पहिल्याच सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांनी आपापल्या संघासाठी खेळताना शतकीय कामगिरी केली. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये विराटने 58 वं शतक पूर्ण केलं.
रोहित शर्मा हा मुंबई संघाकडून मैदानात उतरेल तर विराट कोहली हा दिल्ली संघाकडून खेळतोय. रोहित शर्मा शेवटचा विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 चा सीजन खेळला होता, त्यानंतर आता 7 वर्षांनी त्याने देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन केलं. तर विराट कोहलीने शेवटची विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा 2009-10 मध्ये खेळली होती. त्यामुळे आता जवळपास 15 वर्षांनी त्याने देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन केलं.
विराटने पहिल्याच सामन्यात 131 धावांची खेळी करत शतक ठोकले. 83 बॉलमध्ये विराटने हे शतक पूर्ण केले. दिल्लीसाठी फक्त एक धाव केल्यावर विराट कोहली हा लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये 16 हजार धावा पूर्ण करणारा खेळाडू ठरला. विराट कोहलीच्या नावावर या सामन्याच्या अधिकाऱ्यांच्या 342 लिस्ट ए मध्ये 15999 धावा करण्याचा रेकॉर्ड होता. विराट आता सचिन तेंडुलकरनंतर लिस्ट ए सामन्यात 16 हजार धावांचा आकडा गाठणारा दुसरा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. तर जगात लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारे फक्त 9 फलंदाज आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम इंग्लंडचा माजी दिग्गज ग्रॅहम गूच यांच्या नावावर आहे. त्यांच्याकडे 22 हजार पेक्षा जास्त धावा आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की देशांतर्गत 50 ओव्हरच्या सामन्यांमध्ये आणि वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये बनवलेल्या धावांचा लिस्ट ए सामन्यांमध्ये समावेश आहे.
एकीकडे विराट कोहलीने तर दुसरीकडे रोहित शर्माने सुद्धा मुंबईकडून खेळताना सिक्कीम विरुद्ध शतक ठोकलं. जयपूरमध्ये सामना खेळताना 94 बॉलवर 155 धावांची खेळी केली. दरम्यान रोहितने 164.89 च्या स्ट्राईक रेटने 18 चौकार आणि 9 षटकार ठोकले. सामन्यात सिक्कीमने 236 धावांची खेळी केली होती. मुंबईला विजयासाठी 237 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट रोहित शर्माच्या शतकीय कामगिरीच्या जोरावर मुंबईने पूर्ण केलं. मुंबईने 8 विकेट्सने सामना जिंकून विजय हजारे ट्रॉफीची दमदार सुरुवात केली.