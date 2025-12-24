English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दो भाई दोनो तबाही.... विजय हजारे ट्रॉफीत रोहित विराटची शतकीय कामगिरी, ठोकलं 58 वं शतक

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : 24 डिसेंबर पासून या सामन्यांना सुरुवात झाली असून पहिल्याच सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांनी आपापल्या संघासाठी खेळताना शतकीय कामगिरी केली.

पूजा पवार | Updated: Dec 24, 2025, 07:17 PM IST
Photo Credit - Social Media

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : बीसीसीआयच्या सूचनेनंतर भारतीय संघाचे अनेक खेळाडू विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 चे (Vijay Hazare Trophy) सामने खेळत आहेत. यात रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) दिग्गजांसह सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह सारखे अनेक स्टार क्रिकेटर्स सुद्धा खेळतायत. 24 डिसेंबर पासून या सामन्यांना सुरुवात झाली असून पहिल्याच सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली या दोघांनी आपापल्या संघासाठी खेळताना शतकीय कामगिरी केली. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये विराटने 58 वं शतक पूर्ण केलं. 

विराट - रोहितचं कमबॅक : 

 रोहित शर्मा हा मुंबई संघाकडून मैदानात उतरेल तर विराट कोहली हा दिल्ली संघाकडून खेळतोय. रोहित शर्मा शेवटचा विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 चा सीजन खेळला होता, त्यानंतर आता 7 वर्षांनी त्याने देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन केलं. तर विराट कोहलीने शेवटची विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा 2009-10 मध्ये खेळली होती. त्यामुळे आता जवळपास 15 वर्षांनी  त्याने देशांतर्गत स्पर्धेत पुनरागमन केलं.

विराटने पूर्ण केल्या 16 हजार धावा : 

विराटने पहिल्याच सामन्यात 131 धावांची खेळी करत शतक ठोकले. 83 बॉलमध्ये विराटने हे शतक पूर्ण केले. दिल्लीसाठी फक्त एक धाव केल्यावर विराट कोहली हा लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये 16 हजार धावा पूर्ण करणारा खेळाडू ठरला. विराट कोहलीच्या नावावर या सामन्याच्या अधिकाऱ्यांच्या 342 लिस्ट ए मध्ये 15999 धावा करण्याचा रेकॉर्ड होता. विराट आता सचिन तेंडुलकरनंतर लिस्ट ए सामन्यात 16  हजार धावांचा आकडा गाठणारा दुसरा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. तर जगात लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारे फक्त 9 फलंदाज आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम इंग्लंडचा  माजी दिग्गज ग्रॅहम गूच यांच्या नावावर आहे. त्यांच्याकडे 22 हजार पेक्षा जास्त धावा आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की देशांतर्गत 50 ओव्हरच्या सामन्यांमध्ये आणि वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये बनवलेल्या धावांचा लिस्ट ए सामन्यांमध्ये समावेश आहे.

हेही वाचा : बाप रे बाप! वनडे सामन्यात 574 धावांची वादळी खेळी, बनवला सर्वात मोठ्या स्कोअरचा महारेकॉर्ड

 

रोहित शर्माची जबरदस्त खेळी : 

एकीकडे विराट कोहलीने तर दुसरीकडे रोहित शर्माने सुद्धा मुंबईकडून खेळताना सिक्कीम विरुद्ध शतक ठोकलं. जयपूरमध्ये सामना खेळताना 94 बॉलवर 155 धावांची खेळी केली. दरम्यान रोहितने 164.89 च्या स्ट्राईक रेटने 18 चौकार आणि 9 षटकार ठोकले. सामन्यात सिक्कीमने 236 धावांची खेळी केली होती. मुंबईला विजयासाठी 237 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट रोहित शर्माच्या शतकीय कामगिरीच्या जोरावर मुंबईने पूर्ण केलं. मुंबईने 8 विकेट्सने सामना जिंकून विजय हजारे ट्रॉफीची दमदार सुरुवात केली. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

