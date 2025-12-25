विराट-रोहितच्या तुफान फलंदाजीने BCCI ला भरली धडकी... आता क्रिकेटचा 'तो' नियमच बदलणार?

Vijay Hazare Trophy Virat Kohli Rohit Sharma: विजय हजारे ट्रॉफीची या वर्षी जरा जास्तच चर्चा आहे. त्यासाठी कारणही तसं खास आहे. भारतातील ए लिस्टेड खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळत असून त्यांना पाहण्यासाठी मैदानात तुफान गर्दी झाल्याचं स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशीच दिसून आलं. स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी रोहित शर्माने दमदार शतक झळकावलं. त्याने 62 चेंडूंमध्ये ही कामगिरी केली. तर दुसरीकडे विराट कोहलीनेही 84 चेंडूंमध्ये शतक झळकावत चाहत्यांना खुश केलं. अनेक वर्षानंतर हे दोघे या स्थानिक स्पर्धेत खेळत आहेत. पहिल्याच दिवशी अनेक विक्रम मोडले गेले. अगदी 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीपासून ते विराट, रोहित सर्वांच्या बॅटमधून धावांचा पाऊस पडला.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि भारताचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरकडून भारतीय क्रिकेटमधील सेलिब्रिटी ट्रेण्ड संपवण्यासंदर्भात मध्यंतरी चर्चा होती. मात्र विराट आणि रोहितला टाळून पुढे जाता येणार नाही हे दोघांनी बुधवारी सिद्ध केलं. रोहित शर्मा या एका नावासाठी जयपूरच्या सवाई मान सिंग स्टेडियममध्ये देशांतर्गत क्रिकेट सामना पाहण्यासाठी 10 हजारांहून अधिक प्रेक्षकांनी गर्दी केली होती. दुसरीकडे बंगळुरूच्या बाहेरील सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या मैदानामध्येही फलंदाजीसंदर्भात फारसं वेगळं चित्र दिसलं नाही. या ठिकाणी विराटने गोलंदाजांची धुलाई केली.
रोहितचे स्वागत करण्यासाठी चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती. जर सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या मैदानाऐवजी विराट खेळत असलेला सामना सहज पोहोचता येईल अशा ठिकाणी झाला असता तर दीड दशकानंतर हजारे ट्रॉफीमध्ये परतलेल्या कोहलीचेही असेच जंगी स्वागत झाले असते यात काहीच शंका नाही. मात्र या दोघांना पाहण्यासाठी गर्दी, या सामन्यांबद्दल होत असलेल्या चर्चेवरुन बीसीसीआयकडून दाखवलं जातंय तसं चित्र नसून ते अगदी उलट असल्याचंही समोर येत आहे.
कामगिरीतील सातत्य दाखवण्यासाठी सर्व ए लिस्टेट खेळाडूंना घरगुती क्रिकेट स्पर्धा खेळाव्या लागतील असे आदेशच बीसीसीआयने दिलेले. त्यानंतर विराट, रोहितपासून इशान, रिंकू सिंग, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव यासारखे अनेक दिग्गज खेळाडू या स्पर्धेत खेळताना दिसत आहेत. त्यामुळे यावरुनच देशांतर्गत क्रिकेटला आपली ओळख वाढवण्यासाठी स्टार खेळाडूंची गरज असल्याचं अधोरेखित झालं आहे.
जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या मर्यादित षटकांच्या सामन्यांपूर्वी सर्व उपलब्ध आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी (जसप्रीत बुमराह वगळता) हजारे ट्रॉफीमध्ये किमान दोन सामने खेळले पाहिजेत, असा आदेशच बीसीसीआयने दिला नसता तर रोहित आणि कोहली अनुक्रमे मुंबई आणि दिल्लीकडून खेळताना दिसले नसते. या धोरणाच्या माध्यमातून बड्या खेळाडूंना पुन्हा एकदा आपल्या राज्याचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळते. यापूर्वी अनेक खेळाडूंनी अशा स्पर्धांमध्ये खेळण्यापासून टाळण्यासाठी वेगवेगळी कारणं दिल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र ज्या पद्धतीने विराट आणि रोहितने गोलंदाजांची धुलाई केली ती पाहून खरोखरच या अशा गोलंदाजांविरुद्ध खेळून विराट आणि रोहितला काही फायदा होणार आहे का? अंतरराष्ट्रीय स्तरावर या दर्जाची गोलंदाजी होते का? तसं नसेल तर हे असं बंधन घालणं किती योग्य आहे? असा सवालही उपस्थित केला जातोय.
विराट आणि रोहित हे दोघेही इतके सरावलेले फलंदाज आहेत की भारतात देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये होणारे सामने त्यांच्यातील कौशल्याला फायदा देणारे नाहीत. या मैदानांवरील सपाट खेळपट्ट्या, गोलंदाजांचा दर्जा यासारख्या गोष्टींचा विचार केला तर बीसीसीआयने या बंधनात्म आदेशाचा पुन्हा एकदा विचार करायला हवा. विराट आणि रोहितला 2027 चा वर्ल्डकप खेळायचा असेल तर अजून 24 महिने शिल्लक आहेत. याकाळात या दोघांनी मर्यादित 50 ओव्हरच्या अंतरराष्ट्रीय सामन्यामध्ये खेळण्याबरोबरच रिकाम्या वेळी भारतातील हे बंधनकारक सामने खेळण्याऐवजी परदेशातील देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये सहभागी होणं अधिक कस लावणारं ठरेल.
विराट आणि रोहितच्या पहिल्याच सामन्यातील खेळी पाहता आता तरी बीसीसीआय अशा खेळाडूंसाठी देशांतर्गत क्रिकेटमधील स्पर्धा खेळण्याचा हा बंधन असलेला नियमच बदलून शिथिल करणार का हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत असून अनेक गोष्टींचा विचार करुन खेळाडूंच्या दर्जानुसार त्यांना वेगळी वागणूक देणं राष्ट्रीय संघाच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक फायद्याचं ठरु शकतं.