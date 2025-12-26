पहिल्या मॅचमध्ये शतक तर दुसऱ्यात 'शून्य', हिटमॅन रोहितला रोखणारा देवेंद्र सिंह बोरा कोण आहे?

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जवळपास 7 वर्षांनी यंदा विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळत आहे. सिक्कीम विरुद्ध 24 डिसेंबर रोजी झालेल्या पहिल्या सामन्यात रोहित शर्माने दमदार शतक ठोकलं होतं. मुंबई संघासाठी रोहितने 94 बॉलवर 155 धावांची खेळी केली होती. मात्र शुक्रवारी उत्तराखंड विरुद्ध मुंबई यांच्यात खेळवलेल्या सामन्यात रोहित शर्मा शून्य धावांवर बाद झाला. जयपूरच्या स्टेडियमवर रोहितला पाहण्यासाठी असंख्य फॅन्स स्टेडियमवर पोहोचले आहेत. मात्र हिटमॅन शून्यावर बाद झाल्यावर सर्वांचा चेहरा पडला. तेव्हा पहिल्या सामन्यात शतक करणाऱ्या रोहितला दुसऱ्या सामन्यात शून्यावर बाद करणारा गोलंदाज नेमका कोण आहे याची चर्चा सुरु आहे.
विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये उत्तराखंड विरुद्ध खेळताना रोहित शर्मा हा धावांचं खातं न उघडताच बाद झाला. पहिल्या ओव्हरमधील शेवटच्या बॉलवर रोहितने पुल शॉट खेळला, परंतु बाउंड्रीवर उभ्या असलेल्या फिल्डरने दोन प्रयत्नात हा कॅच पकडला. त्यामुळे हिटमॅन शून्यावर बाद झाला आणि पॅव्हेलियनमध्ये परतला.हिटमॅनला बाद करणारा हा गोलंदाज नेमका कोण याची चर्चा होऊ लागली. देवेंद्र बोरा हा आर्म मीडियम पेसर आहे. उत्तराखंडसाठी त्याने मागच्या वर्षी मणिपुर विरुद्ध लिस्ट एमध्ये पदार्पण केले होते. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये तिसरा लिस्ट ए सामना खेळण्यासाठी मैदानात आलेल्या देवेंद्र बोराने रोहित शर्माची विकेट घेऊन सर्वांचं लक्ष त्याच्याकडे आकर्षित केलं.
देवेंद्र बोराने उत्तराखंडसाठी आतापर्यंत तब्बल 15 फर्स्ट क्लास आणि 2 लिस्ट ए सामने खेळले असून 6 फूट उंचीच्या देवेंद्र बोराने आपल्या छोट्या करिअरमध्ये जबरदस्त गोलंदाजी केली. फर्स्ट क्लास करिअरमध्ये बोराने उत्तराखंडसाठी आतापर्यंत एकूण 30 विकेट आपल्या नावावर घेतले. या दरम्यान त्याचा इकॉनमी रेट फक्त 3.54 होता. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबई विरुद्ध खेळताना देवेंद्रने एकूण 2 लिस्ट ए सामन्यात 4 विकेट घेतले आहेत. अद्याप देवेंद्रला टी 20 फॉरमॅटमध्ये पदार्पणाची प्रतीक्षा आहे.
देशांतर्गत क्रिकेट शिवाय देवेंद्र बोराने उत्तराखंड प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा आपल्या गोलंदाजीने सर्वांचं लक्ष आकर्षित केलं होतं. देवेंद्र बोरा हा या लीगमध्ये देहरादून दबंगसाठी खेळतो. देवेंद्रने आपल्या गोलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केलं होतं.