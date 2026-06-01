/RCB चॅम्पियन होताच विजय मल्ल्यांची प्रतिक्रिया व्हायरल; सोशल मिडियावर व्यक्त केल्या भावना

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुच्या संघाने आयपीएलची ट्रॅाफी सलग दुसऱ्यांदा नावावर केली. त्यानंतर त्यांना आता जगभरातून शुभेच्छा येत आहेत, विराट कोहलीच्या मॅचविनिंग खेळीनंतर आता सोशल मिडियावर त्याचे आणि संघाचे भरभरून कौतुक केले जात आहे. सोशल मिडियावर विराट कोहली त्याचबरोबर अनेक फोटो वाऱ्यासारखे व्हायरल होत आहेत. आरसीबीच्या संघाने फायनलच्या सामन्यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघाला 5 विकेट्सने पराभूत करुन विजेतेपद जिंकले. आपल्या विजेतेपदाचे यशस्वीपणे रक्षण करणारा तो दुसरा संघ ठरला आहे. संघाचे माजी मालक विजय मल्ल्या संघाच्या या विजयाने खूप आनंदित झाले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर आपला आनंद व्यक्त केला.
सोशल मिडियावर आरसीबीचे माजी मालक विजय मल्ल्याने त्याच्या एक्सवर एक पोस्ट शेअर केली. यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, आरसीबी आरसीबी, अभिनंदन सलग दोन वेळा आयपीएल चॅम्पियन. संघ उत्कृष्ट खेळला आणि आम्हा सर्वांना अभिमान वाटायला लावला. अप्रतिम खेळाडू." असे त्यांनी सोशल मिडियावर लिहीले आहे. मागील दोन सिझनमध्ये आरसीबीच्या संघाने प्रभावशाली कामगिरी केली. मागील दोन सिझनमध्ये दिनेश कार्तिक आणि त्याची टीमने घेतलेल्या निर्णयांमुळे संघ पूर्णपणे दोन सिझनमध्ये मजबूत पाहायला मिळाला आहे.
RCB RCB….Congratulations Double back to back IPL Champions. Namma dodda Simhagulu roared loudly and made us all very proud. Very well done you beauties.— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) May 31, 2026
मल्ल्या सध्या यूकेमध्ये आहे, पण तो आयपीएलवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि सोशल मीडियावर आरसीबीबद्दल आपला उत्साह व्यक्त करत आहे. विजय मल्ल्या अनेकदा आरसीबीच्या कामगिरीबद्दल त्याने सोशल मिडियावर संघाचे कौतुक करताना पोस्ट केल्या आहेत. २००८ मध्ये जेव्हा आयपीएल सुरू झाली, तेव्हा मल्ल्या आरसीबीचे मालक होते. त्यानंतर वाद निर्माण झाला आणि त्यांनी आरसीबीची मालकी गमावली, पण मल्ल्यांचे मन आजही आरसीबीच्याच साइडने आहे हे त्याच्या पोस्टमधून पाहायला मिळते.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुच्या संघाने मागील वर्षी त्याचे 18 वर्षानंतर पहिले आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले होते. या सिझनमध्ये ते त्यांच्या विजेतेपदाचे रक्षण करण्यात यशस्वी झाले आहेत. आरसीबीच्या आधी, चेन्नई सुपर किंग्सने 2010 आणि 2011 मध्ये सलग दोन विजेतेपदे जिंकली होती. मुंबई इंडियन्सने 2019 आणि 2020 मध्ये याच परंपरेचे पालन केले.