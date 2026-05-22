भारतीय क्रिकेटमधील 'या' स्टार खेळाडूचा क्रिकेटला अलविदा! सोशल मिडियावर पोस्ट करुन चाहत्यांना केले भावूक

Vijay Shankar announced retirement : भारतीय क्रिकेटला टीम इंडियाचा अष्टपैलू विजय शंकर याने क्रिकेटला अलविदा केला आहे, त्याने त्याच्या सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन ही माहिती दिली आहे. त्याने सोशल मिडियावर एक भावूक पोस्ट शेअर केली आहे.
Vijay Shankar announced retirement : भारताचा क्रिकेट खेळाडू आणि '3D प्लेअर' म्हणून ओळखला जाणारा विजय शंकरने देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमधून निवृतीची घोषणा केली आहे. आयपीएल 2026 च्या झालेल्या लिलावामध्ये त्याला कोणत्याही संघाने विकत घेतले नाही. मागील सिझनमध्ये तो सीएसकेच्या संघाकडून खेळला होता पण तो संघासाठी अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करु शकला नाही. आता त्याने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने क्रिकेटला अलविदा केल्याची माहिती दिली आहे. त्याने त्याच्या सोशल मिडियावर एक भावूक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
विजय शंकर याने त्याच्या सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे की, त्याला क्रिकेट सुरु ठेवण्यासाठी संधींची गरज होती. त्याने कृतज्ञता व्यक्त केली आणि क्रिकेट हेच त्याचे जीवन असेही त्याने पोस्टमध्ये लिहीले आहे. मी वयाच्या 10 व्या वर्षी क्रिकेटला सुरुवात केली होती. २५ वर्षांनंतर मला वेगवेगळ्या स्तरावर अगदी आंतरराष्ट्रीय खेळण्याची संधी मिळाली, त्यासाठी मी स्वत:ला खुप भाग्यवान समजतो. माझ्या आनंदाच्या क्षणांपैकी एक म्हणजेच आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करणे हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात अभिमानास्पद आणि आनंदी क्षण आहेत.
पुढे त्याने सांगितले आहे की, नवीन संधीच्या शोधात मी आहे, क्रिकेट सुरु ठेवण्यासाठी मी देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने बीसीसीआयचे आभार मानताना त्याने लिहीले की मला क्रिकेट खेळण्याची संधी दिल्याबद्दल 'धन्यवाद' म्हणणे पुरेसे ठरणार नाही. क्रिकेट खेळताना मी खुप शिकलो, असंख्य आठवणी जपल्या आणि अनेक प्रकारे प्रेरित झाले असे त्याने सांगितले. देशासाठी खेळणे हा माझ्यासाठी एक सन्मान असेल, भारताच्या 500 व्या एकदिवसीय सामन्यामध्ये नागपूरमध्ये शेवटचे षटक टाकणे आणि पहिल्याच बॅालवर विकेट घेणे असे क्षण माझ्यासोबत नेहमीच राहतील.
विजय शंकरच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आयपीएलमध्ये 78 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याने 1233 धावा केल्या आहेत, त्याचबरोबर त्याच्या नावावर 9 विकेट्स देखील आहेत. फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये त्याने 77 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याने 13 शतके आणि 23 अर्धशतके झळकावली आहेत. यामध्ये त्याने 4253 धावा केल्या आहेत, तर त्याने फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये 43 विकेट्स देखील घेतले आहेत. लिस्ट ए मध्ये त्याने 112 सामने खेळले आहेत, यामध्ये त्याने 2790 आणि 159 टी20 सामन्यांमध्ये त्याने 2583 धावा केल्या आहेत.