English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

विराट कोहलीने खरंच प्रॉपर्टी मोठ्या भावाच्या नावावर केली का? विकास कोहलीने केला खुलासा

Vikas Kohli : विराट कोहलीने त्याचा मोठा भाऊ विकास कोहलीच्या नावावर दिल्लीतील मालमत्ता केली अशी चर्चा होती. आता यावर स्वतः विकास कोहलीने सोशल मीडियावर पोस्ट करून खुलासा केलाय. 

पूजा पवार | Updated: Oct 17, 2025, 09:03 PM IST
विराट कोहलीने खरंच प्रॉपर्टी मोठ्या भावाच्या नावावर केली का? विकास कोहलीने केला खुलासा
(Photo Credit : Social Media)

Vikas Kohli : भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) सध्या टीम इंडिया (Team India) सोबत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. तब्बल 8 महिन्यांनी तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळताना दिसणार असून 19 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरिजमध्ये पहिला सामना पार पडणार आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाण्याआधी विराट हा पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) आणि दोन्ही मुलांसह लंडनमध्ये राहत होता. त्यानंतर तो दिल्लीत आल्यावर तो गुरुग्राममधील त्याच्या मालमत्तेसाठी वजीराबाद तहसीलमध्ये गेला.

Add Zee News as a Preferred Source

विराट ऑस्ट्रेलियाला जाण्यापूर्वी दिल्लीच्या गुरुग्राम येथील मालमत्तेची जनरल पॉवर ऑफ एटॉर्नी आपला भाऊ विकासला देऊन गेला आहे. यामुळे, लोक असा अंदाज लावू लागले की विराट आता त्याच्या कुटुंबासह लंडनमध्येच राहील. काही लोकांनी विराटने हे घर भावाच्या नावावर केलं अशा देखील वावड्या उठवल्या. मात्र आता यावर विकास कोहलीने सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या त्याची ही प्रतिक्रिया फॅन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतेय. 

काय म्हणाला विकास कोहली?

विराट कोहलीचा मोठा भाऊ विकास कोहलीने 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली. यात त्याने लिहीलं की, विकास कोहली यांनी लिहिले की, आजकाल अशा खोट्या बातम्या पसरत आहेत हे पाहून मला आश्चर्य वाटत नाही. विकास कोहलीने पुढे लिहिलं की, 'काही लोक खूप मोकळे असतात आणि त्यांच्याकडे हे सर्व करण्यासाठी भरपूर वेळ असतो. तेव्हा अशा लोकांना माझ्या शुभेच्छा'.

vikas kohli

विराटच्या प्रॉपर्टीशी कनेक्शन?

विराट कोहलीचा मोठा भाऊ विकास कोहली याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली मात्र त्याने यात मालमत्तेसंदर्भात कोणताही उल्लेख केलेला नाही. पण अलीकडेच एक माहिती समोर आली होती की  विराट कोहलीने त्याच्या दिल्ली येथील मालमत्तेची पॉवर ऑफ अटर्नी विकास कोहलीच्या नावावर केली आहे. कोहली लंडनला स्थलांतरित होत असल्याच्याही अफवा आहेत. मात्र या बाबींबाबत विराट कोहलीकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

FAQ : 

विराट कोहली सध्या कुठे आहे आणि त्याचा आगामी क्रिकेट शेड्यूल काय आहे?
विराट कोहली सध्या टीम इंडियासोबत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. तब्बल ८ महिन्यांनंतर तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना खेळणार असून, १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरिजचा पहिला सामना होणार आहे. दौऱ्यापूर्वी तो पत्नी अनुष्का शर्मा आणि दोन्ही मुलांसह लंडनमध्ये राहत होता, त्यानंतर दिल्लीत आल्यावर गुरुग्राममधील मालमत्तेसाठी वजीराबाद तहसीलमध्ये गेला होता.

विकास कोहलीने सोशल मीडियावर काय प्रतिक्रिया दिली?
विराट कोहलीचा मोठा भाऊ विकास कोहलीने १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली. यात त्याने लिहिले की, "आजकाल अशा खोट्या बातम्या पसरत आहेत हे पाहून मला आश्चर्य वाटत नाही. काही लोक खूप मोकळे असतात आणि त्यांच्याकडे हे सर्व करण्यासाठी भरपूर वेळ असतो. तेव्हा अशा लोकांना माझ्या शुभेच्छा." ही स्टोरी सध्या फॅन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

विराट कोहलीने गुरुग्राम मालमत्तेची पॉवर ऑफ अटर्नी कोणाला दिली आणि त्याचा अर्थ काय?
विराट कोहलीने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी दिल्लीच्या गुरुग्राम येथील मालमत्तेची जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी (GPA) आपला भाऊ विकास कोहलीला दिली आहे. यामुळे मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी विकासला अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, हे घर भावाच्या नावावर केल्याच्या अफवा खोट्या आहेत, असे विकासने अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले आहे.

About the Author
Tags:
Virat Kohlimarathi newsCricket NewsVikas Kohliteam india

इतर बातम्या

बिअर पिऊन किडनीमधील मुतखडा बाहेर पडतो का? डॉक्टरांनी सांगित...

हेल्थ