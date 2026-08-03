'सरकार वाचवतंय...' ब्रृजभूषण शरण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनियाचा संताप, 'आम्ही लढलो, पण...'

Vinesh Phogat and Bajrang Punia challenge Brij Bhushan Sharan Singh : हरियाणातील महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात भाजपचे माजी खासदार ब्रृजभूषण शरण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर सर्वांनाच धक्का बसला आहे. मागील काही वर्षांमध्ये हे प्रकरण सातत्याने चर्चेत राहिले आहे आणि भाजपचे माजी खासदार ब्रृजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधांमध्ये भारताच्या अनेक दिग्गज कुस्तीपटूंनी आवाज उठवला आहे. ब्रृजभूषण शरण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर भारताची प्रसिद्ध कुस्तीपटू विनेश फोगाटने तिचे दुःख व्यक्त केले आहे. तिने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन तिचा संताप व्यक्त केला आहे.
ब्रृजभूषण शरण सिंग यांची सुटका झाल्यानंतर विनेश फोगाट म्हणाली की, ती या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे तिने स्पष्ट सांगितले आहे, तसेच तिने सरकारवर थेट आरोपही तिने सोशल मिडियावर केले आहेत. विनेश असेही सांगितले की, "अगदी सुरुवातीपासूनच संपूर्ण यंत्रणा, सरकार आणि ही व्यवस्था ब्रृजभूषणला वाचवण्यासाठी काम करत असल्याचा धक्कादायक दावा तिने केला आहे." सोशल मिडियावर एक्सवर विनेश फोगाटने पोस्ट केली आहे यासंदर्भात ती काय म्हणाली यासंदर्भात वाचा.
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'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत विनेशने लिहिले, "सत्ताधारी पक्षाच्या एका शक्तिशाली नेत्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून एफआयआर दाखल करण्यासाठी आम्हाला खूप धाडस लागले. आपल्या सत्तेचा आणि बाहुबली शक्तीचा वापर करून, ब्रृजभूषणने अनेक मुलींना धमकावून त्यांची नावे मागे घ्यायला लावली, पण अनेक महिला कुस्तीपटू न्यायालयात उभ्या राहिल्या आणि ब्रृजभूषणविरुद्ध लढल्या. महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या लैंगिक हिंसाचाराच्या आरोपांमध्ये न्यायालयाने ब्रृजभूषण शरण सिंग यांना दोषी ठरवले नाही, याचे आम्हाला खूप दुःख आहे." असे ती म्हणाली.
आम्हाला रस्त्यावर उतरुन आणि सत्ताधारी पक्षाला एक बाहुबली नेत्याच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्यासाठी खुप मेहनत लागली आहे. सत्तेचा आणि आपल्या शक्तीचा वापर करुन बृजभूषण सिंग याने अनेक मुलींना घाबरवून नावं मागे घ्यायला लागले आहेत. पण काही महिला या खंभीरपणे उभ्या राहिल्या होत्या पण आम्हाला या गोष्टीचे दु:ख आहे की एवढ्या महिलांनी त्यांच्यावर आरोप करुन त्यांना दोषी ठरवण्यात आले नाही हे फारच गंभीर आहे. सुरुवातीपासून सरकार, तंत्र आणि सिस्टम त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.