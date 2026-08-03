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'सरकार वाचवतंय...' ब्रृजभूषण शरण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनियाचा संताप, 'आम्ही लढलो, पण...'

ब्रृजभूषण शरण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर भारताची प्रसिद्ध कुस्तीपटू विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनियाने तिचे दुःख व्यक्त केले आहे. तिने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर करुन तिचा संताप व्यक्त केला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 03, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:29 PM IST
'सरकार वाचवतंय...' ब्रृजभूषण शरण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनियाचा संताप, 'आम्ही लढलो, पण...'
Image Credit: ब्रृजभूषण शरण सिंह निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर विनेश आणि बजरंगचा संताप (Photo Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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