/आशियाई स्पर्धेसाठी विनेश फोगाट अपात्र; उपांत्य फेरीत पराभव! मीनाक्षी गोयतचा दमदार विजय

Vinesh Phogat News : महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटने 53 किलो वजनी गटामधील पहिल्या दोन लढतीत विजयी झाली पण त्यानंतर सेमीफायनलमध्ये तिचा पराभव झाला. त्यामुळे तिचे आशिया कपचे स्वप्न भंगले आहे. विनेश फोगाट ही 53 किलो वजनी गटामध्ये सहभागी झाली होती.
Vinesh Phogat News : इंदिरा गांधी स्टेडियमवर 30 मे रोजी शनिवारी आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणी पार पडली, यामध्ये महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटने 53 किलो वजनी गटामधील पहिल्या लढतीत हरियाणाच्या ज्योतीला आणि दुसऱ्या लढतीत निशूला पराभूत करून पुनरागमनाची आशा जिवंत ठेवली होती. दोन्ही कुस्तीपटूंना पराभूत केल्यानंतर सेमीफायनलमध्ये विनेशचा सामना हा मिनाक्षी सोबत झाला, या सामन्यात तिला पराभवाचा सामना करावा लागला आणि तिचे आशिया कपचे स्वप्न भंगले आहे. विनेश फोगाट ही 53 किलो वजनी गटामध्ये सहभागी झाली होती.
पहिल्या राउंडमध्ये विनेश फोगाट हिने 7-1 असा ज्योतीचा पराभव केला, तर दुसऱ्या राउंडमध्ये तिने निशूला बाद केले. निशूला विनेश फोगाटने 6-6 असे पराभूत केले. जेव्हा दुसरा सामना झाला यावेळी विनेश फोगाटला सुरुवातीला पराभूत घोषित केले होते, त्यानंतर तिने चॅलेंज केल्यानंतर निर्णय तिच्या बाजूने आला होता. जेव्हा दुसऱ्या सामन्यात वादग्रस्त निर्णय झाला तेव्हा निशूने पंच आणि विनेश यांच्याशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला, यावेळी विनेश बराचवेळ भावूक राहिली. कुस्तीपटू मीनाक्षी गोयतने अनुभवी विनेश फोगाटला 6-4 ने हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. निवड चाचणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर विनेशच्या फोगाटची बरीच चर्चा सुरु होती पण तिचे स्वप्न अपुरे राहिले.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या निवड चाचणीच्या सुरुवातीलाच काही ड्रामा पाहायला मिळाला. जेव्हा विनेश फोगाट आणि तिचा पती सोमवीर राठी हे स्पर्धेच्या ठिकाणी पोहोचले तेव्हा प्रवेशावरून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी वाद झाला. नंतर हा वाद मिटवण्यात आला आणि त्यांना स्टेडियममध्ये प्रवेश देण्यात आला. त्यानंतर वजन कमी करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान देखील वाद पाहायला मिळाला, कारण विनेश फोगाटला 50 किलो वजनी गटामध्ये ठेवण्यात आले होते. या कुस्तीपटूने यावर आक्षेप घेतला आणि सांगितले की तिला तिच्या पसंतीच्या 53 किलो गटात स्पर्धा करायची आहे. त्यानंतर भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष संजय सिंह यांच्या हस्तक्षेपानंतर, तिचे वजन 53 किलो गटात नोंदवले गेले.
पराभव झाल्यानंतर विनेश फोगाटने नाराजी व्यक्त केली, यावेळी ती म्हणाली की, वजन करण्यासाठी तिला जवळपास एक तास वाद झाल्यामुळे थांबावे लागले त्याचबरोबर सामन्याच्या वेळी देखील तिला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. स्पर्धेच्या वेळी ती ती स्वतःचा आहार आणि जेवण घेऊन आली होती आणि ती अजूनही लढत असल्याचे तिने सांगितले.