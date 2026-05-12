"कुस्ती सोडावी आणि घरी बसावे अशी त्यांची इच्छा" गोंडामध्ये आलेल्या विनेश फोगाटने ब्रिजभूषण सिंगवर केले धक्कादायक आरोप

Vinesh Phogat News : विनेश फोगाट मागील काही दिवसांपासून सातत्याने आता वादात पाहायला मिळाली आहे, तीन दिवसांच्या कुस्ती स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी गोंडा येथील नंदिनी नगर स्टेडियममध्ये दाखल झाली आहे. आता तिने अनेक आरोप पत्रकारांशी बोलताना केले आहेत, यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
मागील काही दिवसांपासून विनेश फोगाट ही पुन्हा चर्चेत पाहायला मिळाली आहे, भारतीय महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाट ही आता तीन दिवसांच्या कुस्ती स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी गोंडा येथील नंदिनी नगर स्टेडियममध्ये दाखल झाली आहे. या स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी तिने एक व्हिडिओ शेअर केला होता त्यामध्ये तिने भारत सरकारवर निशाणा साधला होता. कुस्तीपटूने 57 किलो वजनी गटामध्ये नोंद केली आहे. भारतीय कुस्ती महासंघाने (WFI) जूनपर्यंत तिच्यावर देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यास बंदी घातली आहे. आता या स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्याआधी तिने पत्रकारांशी संवाद साधला यामध्ये तिने कुस्ती महासंघ आणि माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर गंभीर आरोप केले.
झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये तिने सांगितले की, तिने कुस्ती सोडून द्यावी आणि निवृती घ्यावी असे जाणीवपूर्वक केले जात आहे. त्याचबरोबर स्पर्धेमध्ये भाग घेण्यापासून तिला रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष संजय सिंह यांनी स्पष्ट केले की, कारणे आधी दाखवा आणि त्यानंतरच विनेशला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाणार नाही असे तिला सांगण्यात आले आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना विनेशने सांगितले की, यावेळी ती इथे आपला जीव धोक्यामध्ये घालून मी इथे खेळण्यासाठी आले आहे. तिने पत्रकार परिषदेमध्ये काही आरोप देखील केले आहेत, तिने सांगितले की शुक्रवारी तिला नोटीस बजावण्यात आली होती यासाठी तिला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. कारण तिला वजनही कमी करायचे होते. पुढे म्हणाली की मी कुस्ती न खेळता घरी बसावे अशी त्यांची इच्छा आहे. ब्रिजभूषण सिंग यांनी स्वतःच्या माणसांना निवडले आहे जे त्यांच्या सांगण्यावरुन काम करत असल्याचा दावा विनेशने केला आहे.
त्याचबरोबर तिने सुरक्षेबद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे, तिने असेही सांगितले आहे की ठिकाणांची माहिती उपलब्ध नसल्याच्या आरोपांवर देखील स्पष्टीकरण दिले आहे. यावर तिने सांगितले आहे की वैयक्तिक कारणांमुळे ती तिची माहिती द्यायला ती विसरली असे तिने सांगितले आहे. यासाठी तिने वाडा (WADA) ची माफी देखील मागितली आहे. विनेश फोगाटने असाही दावा केला आहे की 1 जानेवारी 2026 पासून क्लीन चिट देण्यात आली आहे. तिला न्यायालयामध्ये रोखण्यासाठी दोन दिवसांची नोटीस हा एक कट आहे असे तिने सांगितले.