विनोद कांबळीला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका, सचिन तेंडुलकरसह माजी क्रिकेटर्सनी बनवला WhatsApp ग्रुप

भारतीय क्रिकेटचा माजी स्टार फलंदाज विनोद कांबळी सध्या गंभीर आरोग्य समस्यांशी झुंज देत आहे. त्यांच्या प्रकृतीमुळे क्रिकेट जगतात चिंता वाढली आहे आणि आता त्यांच्या माजी सहकाऱ्यांनी त्यांना आर्थिक आणि भावनिक आधार देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वृत्तानुसार, 54 वर्षीय कांबळी यांना ब्रेन स्ट्रोकचा धोका आहे. त्यांच्या प्रकृतीच्या पार्श्वभूमीवर, माजी क्रिकेटपटूंनी आणि मित्रांनी आर्थिक मदत देण्यासाठी एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला आहे. त्यांचा बालपणीचा मित्र सचिन तेंडुलकरही या उपक्रमात सहभागी आहे.
कांबळी यांचे जवळचे मित्र मार्कस कुटो यांनी सांगितले की, विनोद यांच्या मेंदूत रक्ताची गाठ झाली आहे, जी वेळेवर खबरदारी न घेतल्यामुळे काढता येत नाही आणि डॉक्टरांनी त्यांना ब्रेन स्ट्रोकच्या शक्यतेबद्दल सावध केले आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, कांबळीने दारू सोडली आहे, परंतु त्याच्या ढासळत्या स्मरणशक्तीमुळे नवीन समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कुटो यांनी सांगितले की, कांबळी कधीकधी धूम्रपानावरील निर्बंध विसरतो आणि अधूनमधून येणाऱ्या-जाणाऱ्या लोकांकडे सिगारेट मागतो. त्याच्या हृदयाला, यकृताला किंवा मूत्रपिंडांना आता इजा होत नाही, परंतु त्याच्या मेंदूवर परिणाम होत आहे, ज्यामुळे शारीरिक असंतुलन निर्माण होत आहे.
क्रिकेट जग कांबळीच्या मदतीसाठी पुढे आले आहे. कपिल देव आणि सुनील गावस्कर यांसारख्या दिग्गजांनी यापूर्वी त्याच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी मदत केली आहे. तथापि, त्याच्या उपचारादरम्यान आर्थिक अडचणीही निर्माण झाल्या. ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा दिसून आली, परंतु निधीअभावी त्याला तेथून बाहेर पडावे लागले. मार्कस कुटो म्हणाले की, एका मित्राने आळीपाळीने त्याच्या रोजच्या खर्चासाठी पैसे दिले... पण ते दररोज हे कसे करू शकले असते? मार्कस कुटो यांनी त्याच्या प्रकृतीबद्दल एक भावनिक निवेदनही दिले. ते म्हणाले की, तो बरा होईल असे त्यांना वाटत नव्हते, परंतु त्याची प्रकृती स्थिर राहिली तरी त्यांना खूप आनंद होईल. त्याची प्रकृती आणखी बिघडता कामा नये.