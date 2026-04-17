English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • स्पोर्ट्स
Vinod Kambli Health: पत्नी अँड्रियाने दिली विनोद कांबळीची हेल्थ अपडेट, म्हणाली "कोण आहे हे मला माहीत नाही…"

Vinod Kambli Health Update by wife  Andrea Hewitt  : विनोद कांबळी याच्या प्रकृतीबद्दल अनेक गोष्टी सतत समोर येत आहेत. त्याच्याबद्दल चर्चांना उधाण आलं आहे.  आता त्याची पत्नी अँड्रिया हेविट हिने स्पष्ट भूमिका मांडत हेल्थ अपडेट दिली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 17, 2026, 09:15 AM IST
Photo Credit: Social Media

Vinod Kambli Health Update by wife  Andrea Hewitt: नावाजलेला माजी भारतीय क्रिकेटपटू विनोद कांबळी (Vinod Kambli) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याच्या  प्रकृतीबाबत अलीकडच्या काही दिवसांत अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. हेल्थ अपडेट वरून चर्चाना उधाण आहे आहे.  सोशल मीडियावर आणि विविध अहवालांमध्ये त्याची तब्येत गंभीर असल्याचं समोर येत होतं. तशा अनेक बातम्या समोर आल्या असून त्यामध्ये अनेक आजारांचं उल्लेख करण्यात आला आहे.  काही ठिकाणी तर त्याच्या मेंदूशी संबंधित मोठा आजारांचा उल्लेखही करण्यात आला होता. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये आणि क्रिकेट वर्तुळात चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. परंतु आता या सर्व चर्चांवर पत्नीने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. विनोद कांबळीची पत्नी अँड्रिया हेविट (Andrea Hewitt) पुढे आली असून तिने या अफवांना फेटाळलं आहे. तिने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “देवाच्या कृपेने विनोद पूर्णपणे ठणठणीत आहे. त्याच्या तब्येतीबद्दल चुकीची माहिती कोण पसरवतंय, हे मला माहीत नाही.” तिच्या या प्रतिक्रियेमुळे पसरत असलेल्या नकारात्मक बातम्यांना आता आळा बसेल आणि चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विनोद कांबळी सगळं विसरत आहे?

याआधी आलेल्या काही अहवालांमध्ये कांबळीला स्मरणशक्तीशी संबंधित अडचणी जाणवत असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. यामुळे तो सगळं विसरत जात आहे  असं सांगितलं जात होतं. तसेच मेंदूत रक्ताची गाठ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती, ज्यामुळे स्ट्रोकचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर त्यांची एकूण प्रकृती नाजूक असल्याचं चित्र रंगवलं जात होतं.

मार्कस कुटो काय म्हणाले?

पंरतु , कंबळीच्या जवळच्या ओळखीतील मार्कस कुटो यांनी थोडा वेगळा आणि अधिक सावध दृष्टिकोन मांडला आहे. त्यांच्या मते, कंबळीची प्रकृती सध्या स्थिर असली तरी ती पूर्णपणे निश्चिंत राहता  येणार नाही. त्यांनी सांगितलं की भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे.

अशक्त आणि थकलेला कांबळी 

दरम्यान, कांबळी  अलीकडेच मुंबई येथे एका क्रिकेट अकॅडमीच्या कार्यक्रमात सहभागी झाला होता. या कार्यक्रमात तो काहीसा अशक्त आणि थकलेला दिसून आला. चालताना त्याला इतरांची मदत घ्यावी लागत होती, यामुळे उपस्थितांमध्ये थोडी चिंता निर्माण झाली. मात्र, या परिस्थितीतही त्याने कार्यक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला. त्याने लहान मुलांशी संवाद साधला, त्यांना मार्गदर्शन केलं आणि नेट्समध्ये थोडा वेळ फलंदाजी करून दाखवली.

कार्यक्रमादरम्यान त्याच्यासोबत सपोर्ट स्टाफ सतत उपस्थित होता, जेणेकरून कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास तात्काळ मदत मिळू शकेल. यावरून त्याच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात असल्याचं स्पष्ट होतं.

नेमकं काय?

एकूणच पाहता, कांबळी च्या प्रकृतीबाबत सध्या दोन वेगवेगळे दृष्टिकोन समोर येत आहेत. एका बाजूला त्याच्या पत्नीने सर्व काही ठीक असल्याचं सांगून अफवा फेटाळल्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच्या जवळच्या व्यक्तींनी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे खरी परिस्थिती मध्यम स्वरूपाची असू शकते जिथे तो सध्या स्थिर आहे, पण पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याइतकी परिस्थिती हलकी नाही.

चाहत्यांसाठी मात्र एक दिलासादायक बाब म्हणजे, कांबळी सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसत आहे आणि हळूहळू सक्रिय राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता पुढील काळात त्याची प्रकृती कशी सुधारते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
cricketer vinod kambliVinod Kambli Health UpdatesAndrea Hewitt

