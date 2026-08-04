श्रीलंकेचा पराभव निश्चित! गौतम गंभीरचा मास्टर प्लान, 'हे' चार फिरकी गोलंदाज टीम इंडियासाठी ठरणार ट्रम्प कार्ड

IND vs SL Test : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे, त्यासाठी भारताचा संघ हा श्रीलंकेमध्ये दाखल झाला आहे. भारताच्या संघासाठी ही मालिका महत्वाची आहे, शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारताचा संघ ही महत्वाची मालिका खेळणार आहे. भारताच्या संघाला जागतिक कसोटी चॅम्पियनशीप फायनलमध्ये स्थान पक्के करण्यासाठी हे आगामी सामने महत्वाचे असणार आहेत त्याचबरोबर टीम इंडियासाठी ही सर्व सामने जिंकणे अनिवार्य आहे. आता भारताच्या संघातील 15 खेळाडू तर श्रीलंकेला दाखल झाले आहेतच त्यांच्यासोबत आणखी चार फिरकी गोलंदाज देखील श्रीलंकेला रवाना झाले आहेत, यामागचा भारताचा प्लान काय यासंदर्भात सविस्तर सांगणार आहोत.
श्रीलंका दौऱ्यावर जाणाऱ्या भारताच्या फिरकी गोलंदाजांमध्ये रविंद्र जडेजा, मानव सुथार, सारांश जैन आणि कुलदीप यादव या फिरकी गोलंदाजांचा संघात समावेश आहे. या व्यतिरिक्त भारताच्या संघासोबत टीम इंडियाचे आणखी चार फिरकी गोलंदाज हे टीम इंडियासोबत ट्रॅव्हल करताना दिसणार आहेत. यामध्ये विप्राज निगम आणि शिवांग कुमार, तसेच हर्ष दुबे आणि तनुष कोटियन यांचा समावेश आहे. आता हे भारताचे फिरकी गोलंदाज संघासोबत का ट्रॅव्हल करत आहेत असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. त्याचे कारण म्हणजेच विविध शैलींचे चार फिरकी गोलंदाज नेट गोलंदाज म्हणून भारतीय संघात सामील झाले आहेत.
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क्रिकबझने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय संघाच्या संघ व्यवस्थापनाचा असा विश्वास आहे की श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्यांवर फिरकी गोलंदाजांची महत्वाची भूमिका असणार आहे. त्यामुळे आता सामन्याआधी श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्यांवर पुढील काही दिवस भारताच्या खेळाडूंना सराव करण्याची आणि तेथील हवामान समजून आणि आत्मसात करुन घेण्याची संधी असणार आहे. टीम इंडियाच्या युवा फिरकी गोलंदाजांचा समावेश करुन देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्याचे कारण म्हणजेच नेट्समध्ये सर्व प्रकारच्या फिरकी गोलंदाजीचा सराव करून घेतला जाईल. भारताचे संघात सामील केलेले चारही गोलंदाज हे फिरकी गोलंदाजी करतात. हर्ष दुबेने अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेत पदार्पण केले होते.
भारताच्या या चारही गोलंदाजांबद्दल सांगायचे झाले तर हर्ष दुबेने डावखुरा ऑर्थोडॉक्स फिरकी गोलंदाज आहे, त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. तनुष कोटीयान हा ऑफ-स्पिन गोलंदाजी करतो. विप्राज निगम लेग स्पिनर आहे आणि शिवांग कुमार डावखुरा मनगटी फिरकी गोलंदाज आहे. यांच्या गोलंदाजीमुळे भारताच्या संघातील फलंदाजांना वेगवेगळ्या प्रकारची गोलंदाजीचा अनुभव मिळेल आणि श्रीलंकेच्या परिस्थितीमध्ये सराव करण्यास मदत देखील मिळेल.