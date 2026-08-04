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श्रीलंकेचा पराभव निश्चित! गौतम गंभीरचा मास्टर प्लान, 'हे' चार फिरकी गोलंदाज टीम इंडियासाठी ठरणार ट्रम्प कार्ड

IND vs SL - Gautam Gambhir : आता भारताच्या संघातील 15 खेळाडू तर श्रीलंकेला दाखल झाले आहेतच त्यांच्यासोबत आणखी चार फिरकी गोलंदाज देखील श्रीलंकेला रवाना झाले आहेत, यामागचा भारताचा प्लान काय यासंदर्भात सविस्तर सांगणार आहोत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 04, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:17 PM IST
श्रीलंकेचा पराभव निश्चित! गौतम गंभीरचा मास्टर प्लान, 'हे' चार फिरकी गोलंदाज टीम इंडियासाठी ठरणार ट्रम्प कार्ड
Image Credit: भारताच्या &#039;या&#039; फिरकी गोलंदाजांकडे टीम इंडियात महत्वाची जबाबदारी (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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